 Как немецкому фотографу удалось сфотографировать Меркель на пенсии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 14.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Как немецкому фотографу удалось сфотографировать Меркель на пенсии

На фотографиях - Ангела Меркель. Такой немецкий фотограф Андреас Мюе видит канцлера после выхода на пенсию. Присмотритесь, сможете ли вы на этих снимках найти двойника Меркель?

Андреас Мюе

Осенью 2021 года Ангела Меркель после 16 лет пребывания в должности канцлера Германии покинет свой пост. Для фотохудожника Андреаса Мюе (Andreas Mühe) канцлер Меркель - "уже историческая личность". Его работы представлены сейчас на выставке, которая проходит в дрезденском Выставочном зале в Липсиусбау. На фотографиях - только Анлела Меркель. Настоящая или ее двойник. Куратор Государственного выставочного центра в Дрездене Аннегрет Клинкер (Annegret Klinker) вместе с Марион Аккерман (Marion Ackermann), генеральным директором музея, организовали выставку фотографа из Хемница.

  • в офисе ведомства канцлера ФРГ

    Необычные фотографии Ангелы Меркель

    Офис Ангелы Меркель

    Вот такая игра света и тени - в офисе ведомства канцлера ФРГ. Ангела Меркель (Angela Merkel) в последние годы проводила здесь много времени. Государственный выставочный центр в Дрездене демонстрирует реальные и постановочные фотографии, которые сделал Андреас Мюе (Andreas Mühe).

  • Женщина, похожая на Меркель, сидит на кровати

    Необычные фотографии Ангелы Меркель

    В спальне

    Прическа, поза и блейзер соответствуют образу канцлера Ангелы Меркель. Но спиной к нам сидит ее двойник - мать фотографа. Этот снимок сделан в спальне в служебной квартире канцлерской резиденции в Бонне.

  • Женщина поднимается по лестнице из бассейна

    Необычные фотографии Ангелы Меркель

    В бассейне

    А вот она поднимается по лестнице из бассейна в канцлерском бунгало в Бонне. Сцена снова постановочная, но она могла бы произойти, считает фотограф, после ухода Меркель с поста канцлера осенью 2021 года.

  • Двойник Меркель позирует у ели

    Необычные фотографии Ангелы Меркель

    В тени

    Большая ель. На ее фоне фигура женщины кажется миниатюрной. Андреас Мюе сфотографировал свою 70-летнюю мать Аннегрет Хан (Annegret Hahn) в излюбленной позе Ангелы Меркель - игра реальности с вымыслом.

  • Ангела Меркель у ели

    Необычные фотографии Ангелы Меркель

    Под елью

    На этой фотографии Меркель настоящая. Снимок сделан в 2008 году. Андреас Мюе произвел им фурор.

  • Двойник Меркель на террасе

    Необычные фотографии Ангелы Меркель

    На террасе

    Двойник Меркель на террасе бунгало канцлера: поза, прическа и блейзер - типичные особенности политика Ангелы Меркель, в которой фотохудожник уже видит "историческую личность".

  • Ангела Мекель во время официальной съемки в фотостудии

    Необычные фотографии Ангелы Меркель

    В фотостудии

    Ангела Меркель в этом кадре в студии фотографа выглядит спокойной. Снимок сделан Андреасом Мюе в 2011 году.

    Автор: Штефан Деге, Виктор Вайц


Выставку сопровождает несколько загадочная цитата самой Ангелы Меркель: "Все, что еще не произошло, - будущее, если это не происходит прямо сейчас". Так в 2012 году канцлер говорила о Германии.

Двойник Меркель

На фотографиях - Ангела Меркель, но далеко не всегда. 41-летний фотограф снимал двойника канцелера - свою мать. Поэтому многие фотографии инсценированы. Место действия - канцлерское бунгало в Бонне, где дольше всех - 16 лет - жил и работал предшественник Ангелы Меркель - Гельмут Коль (Helmut Kohl). Вот она позирует, сидя на кровати, или стоит на террасе, а вот она - в саду. Эти фотографии на выставке представлены вместе со снимками настоящей Меркель. На всех снимках сразу заметны три характерные особенности: ее осанка, прическа, блейзер.

Игра реальности и вымысла

Фотохудожник не хочет, чтобы его творчество воспринималось как сатира. Это попытка "правильно представить женщину, которая сформировала нашу страну и, вероятно, оказала влияние на каждого из нас", - так охарактеризовал фотограф Мюе серию своих работ в интервью журналу Der Spiegel.

70-летняя режиссер театра Аннегрет Хан (Annegret Hahn) выступает в роли двойника Меркель. Андреас Мюе - ее старший сын, а его отец - бывший театральный актер Ульрих Мюе (Ulrich Mühe, 1953-2007). Андреас живет и работает в качестве свободного фотографа в Берлине. В 2009 году он официально фотографировал канцлера Ангелу Меркель.

На его новых фотографиях изображена женщина, которая отстранилась от политической суеты и использует одиночество для размышлений. Постановочные фотографии с использованием двойника могли бы быть реальными, что называется, - из жизни. "Мне нравится игра реальности и вымысла, - подчеркивает куратор выставки Аннегрет Клинкер, - потому что она предстает перед глазами зрителей наполненной смыслом и вполне убедительной".

Смотрите также:

  • Ангелы Меркель, 2005 год

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    15 лет на посту канцлера...

    Эта фотография была сделана в бундестаге 22 ноября 2005 года во время вступления Ангелы Меркель (Angela Merkel) в должность федерального канцлера Германии. Сейчас уже идет четвертый срок - последний, как решила сама Меркель. Следующие парламентские выборы должны пройти в Германии осенью 2021 года.

  • Ангела Меркель. Фотографии разных лет

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    ... 15 фотографий

    15 лет в кресле канцлера - 15 фотографий, сделанных во время заседаний немецкого правительства в разные годы. Однако дальше в этой фотогалерее мы собрали снимки, показывающие Ангелу Меркель в нестандартных ситуациях, с необычных ракурсов, а также примеры, как и где изображали саму Меркель - на карнавале и даже на кукурузном поле.

  • Ангела Меркель в Штральзунде, 2019 год
    Еще по теме

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель кормит пингвинов

    Во время канцлерства Ангелу Меркель несколько раз замечали за кормлением пингвинов в своем избирательном округе в земле Мекленбург - Передняя Померания. Эта фотография была сделана в Штральзунде в августе 2019 года. В программе поездки значилось посещение здешнего морского музея - океанариума Ozeaneum.

  • Ангела Меркель, 2012 год
    Еще по теме

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    С попугаем на плече, но не пират

    Федеральный канцлер Германии в Марловском птичьем парке в 2012 году - еще одна фотография из поездки в избирательный округ, который Меркель беспрерывно представляет в бундестаге с 1990 года!

  • Киль

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель и подводный диверсант

    В январе 2016 года канцлер Германии Ангела Меркель посетила военно-морскую базу в Киле. Этот снимок был сделан во время разговора со служащим подразделения подводных диверсантов - немецких "морских котиков".

  • Берлин

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель готовит лимонад

    Ангела Меркель, как известно, до начала своей политической карьеры была ученым-физиком. В июне 2016 года по случаю "Дня маленького ученого" она посетила один из берлинских детских садов, где приняла участие в проведении экспериментов. Эта фотография агентства dpa была сделана во время приготовления лимонада.

  • Берлин
    Еще по теме

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель и юные пожарные

    В ноябре 2016 года канцлер встретилась с подрастающими пожарными в берлинском районе Веддинг. Кто-то тушит пожары, кто-то тушит кризисы.

  • Кельн

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    "I'll be back"

    Эта фотография была сделана в Немецком центре аэрокосмических исследований (DLR) во время осмотра одной из научных лабораторий. В качестве подписи к снимку могла бы прекрасно подойти крылатая фраза из "Терминатора".

  • Ангела Меркель среди делегаций карнавальных обществ

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель и карнавал

    Согласно давней традиции, немецкие канцлеры раз в году принимают в Берлине представителей карнавальных сообществ из разных регионов страны - карнавальных принцев и принцесс, а также других участников и организаторов этих народных праздников. Этот снимок сделан в январе 2018 года.

  • Ангела Меркель и Йоахим Зауэр, 2018 год
    Еще по теме

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель в вечернем платье

    Супруг Ангелы Меркель - профессор Йоахим Зауэр (Joachim Sauer) очень редко появляется где-то на официальных церемониях, но в культурных мероприятиях участвует. Эта фотография сделана во время открытия Вагнеровского фестиваля в Байройте в 2018 году, постоянным гостем которого Ангела Меркель является уже очень давно.

  • Италия, 2013 год
    Еще по теме

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель в горах

    Так Ангела Меркель предпочитает проводить отпуск - отдыхать на природе где-нибудь в горах. Эта фотография сделана в августе 2013 года в Италии - в Южном Тироле.

  • Ангела Меркель на Gamescom

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель и эльфы

    Впервые в 2017 году Ангела Меркель открыла международную ярмарку видеоигр Gamescom в Кельне. Компанию ей составили эльфы и другие персонажи компьютерных игр.

  • Ингольштадт

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель и пиво

    В 2016 году в Германии отпраздновали 500-летие баварского закона о чистоте пива - райнхайтсгебот 1516 года, действие которого позже распространилось на территорию всей Германии. Эта фотография была сделана во время торжественной церемонии в городе Ингольштадт.

  • Эрфурт

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель и жареная колбаска

    Посетить Тюрингию и не попробовать знаменитые тюрингские колбаски? Во время избирательной кампании 2009 года в Эрфурте Ангеле Меркель преподнесли этот здешний деликатес прямо на сцене.

  • Италия

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель и лабрадор

    Кто сказал, что Меркель боится собак? Снимок сделан в Италии, где в конце августа 2016 года немецкий канцлер посетила один из районов, пострадавших от разрушительного землетрясения.

  • Галле

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель не страшны акулы

    В новом институте IMWS Общества имени Фраунгофера в городе Галле проводят исследования в области биосистемной инженерии и материаловедения. Присутствовавшие в январе 2016 года на месте репортеры не смогли удержаться от соблазна сфотографировать канцлера, когда она проходила мимо изображенной на стене акулы.

  • Берлин

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель и лотерея

    Томбола - вид вещевой лотереи, популярной на вечеринках и общественных мероприятиях. Прибыль часто идет на благотворительные цели. В июле 2016 года Ангела Меркель посетила летний праздник в столичном представительстве земли Баден-Вюртемберг в Берлине. Этот снимок агентства dpa был сделан в тот момент, когда она как раз покупала пару билетиков. Улыбнулась ли канцлеру удача, агентство не сообщает.

  • Ангела Меркель и Джордж Буш

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель и персональный шофер

    Во время визита в США в ноябре 2007 года в роли персонального водителя Ангелы Меркель выступил тогдашний американский президент Джордж Буш - во всяком случае, когда показывал гостье из Германии свое ранчо в Техасе.

  • Портрет Меркель, написанный Джорджем Бушем-младшим

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель и Буш-художник

    Меркель не раз становилась музой для известных художников, писателей, поэтов, режиссеров. Такой ее увидел и отобразил в красках живописец-любитель Джордж Буш, которого мы только что видели за рулем машины.

  • Эрфурт

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Сладкая Меркель

    Эта фотография агентства dpa была сделана в Эрфурте во время Международной кулинарной олимпиады в конце октября 2016 года. На ней изображена работа турецких участников из кондитерской T. Geckil.

  • Кельн, 2014 год
    Еще по теме

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Канцлер галактики

    Федеральный канцлер - частый гость карнавальных шествий. Правда, в данном случае речь идет не о личном участии, а о сатирических повозках. Во время главного карнавального шествия 2014 года в Кельне Ангела Меркель предстала публике в скафандре галактического канцлера, не знающего границ пространства и времени (нахождения у власти).

  • Пособие для изучения немецкого языка

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Меркель в учебнике

    "Волосы", "лоб", "рот"… Такое пособие для изучения немецкого языка с портретом канцлера ФРГ в качестве иллюстрации в 2015 году использовали волонтеры, помогавшие изучать немецкий язык беженцам в городе Лимбурге.

  • Аммерзе

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Большое видится на расстоянии

    В 2015 году отмечалось 25-летие воссоединения Германии, поэтому на кукурузном поле в окрестностях баварского озера Аммерзе создали такой вот лабиринт - карту Германии. Если же присмотреться к оттенкам зеленого, на поле можно разглядеть портрет Ангелы Меркель - первого федерального канцлера из Восточной Германии.

  • Утка-канцлер

    Ангела Меркель. Неожиданные снимки

    Ромб Меркель

    Завершим нашу подборку этой фотографией утки-канцлера с хорошо узнаваемым жестом - так называемым Ромбом Меркель. Она была создана для выставки "Duckomenta" в Ганновере в 2020 году.

    Автор: Максим Нелюбин


 

Контекст

Ангела Меркель и ее двойник (фотографии)

Фотограф Андреас Мюе использовал для своей выставки, посвященной Ангеле Меркель, реальные и постановочные фотографии.  

Саммит на прощание: почему Меркель спешит встретиться с Путиным

Ангела Меркель продолжает продвигать идею саммита ЕС-Россия. Что канцлер Германии хочет сказать президенту РФ Владимиру Путину за считанные месяцы до окончания своего правления?  

Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС: кто эти герои?

Немецкий фотограф полтора года готовил проект о ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС. Сейчас его работы можно увидеть в церкви, и поэтому доступны для посетителей, несмотря на локдаун.  

Двойник Ангелы Меркель немного устала и мечтает о спокойных временах (фото)

У каждого уважающего себя политика мирового масштаба должен быть двойник. Немецкий канцлер - не исключение.  

Меркель призвала ЕС сплоченно отвечать на провокации России

По словам канцлера ФРГ, последние события показали, что нескоординированные реакции стран ЕС неэффективны. Меркель призвала ЕС искать диалога с Путиным, чтобы избежать дальнейшего ухудшения отношений с Россией.  

Ангела Меркель призвала к интенсивному диалогу между ЕС и Россией

Европейские интересы заключаются в сохранении контактов с Россией ради безопасности и стабильности в ЕС, считает канцлер ФРГ. При этом Ангела Меркель отметила угрозу "гибридных атак" Москвы.  

DW-Trend: Ангела Меркель в России известнее Сергея Собянина

Насколько сильно россияне интересуются политикой? И какие политики известны в России, наряду с Путиным и Медведевым? Ответы на эти вопросы - в новом репрезентативном опросе DW-Trend.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Зеленский в Берлине прощается с Меркель и еще надеется похоронить Северный поток-2. DW Новости  

Польская Меркель, или Каково быть двойником  

Меркель и Тихановская на Global Media Forum в Бонне  

Также по теме

Ausstellung Andreas Mühe im Lipsiusbau der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD)

Ангела Меркель и ее двойник (фотографии) 14.07.2021

Фотограф Андреас Мюе использовал для своей выставки, посвященной Ангеле Меркель, реальные и постановочные фотографии.