Как немецкому фотографу удалось сфотографировать Меркель на пенсии

Осенью 2021 года Ангела Меркель после 16 лет пребывания в должности канцлера Германии покинет свой пост. Для фотохудожника Андреаса Мюе (Andreas Mühe) канцлер Меркель - "уже историческая личность". Его работы представлены сейчас на выставке, которая проходит в дрезденском Выставочном зале в Липсиусбау. На фотографиях - только Анлела Меркель. Настоящая или ее двойник. Куратор Государственного выставочного центра в Дрездене Аннегрет Клинкер (Annegret Klinker) вместе с Марион Аккерман (Marion Ackermann), генеральным директором музея, организовали выставку фотографа из Хемница.

Необычные фотографии Ангелы Меркель Офис Ангелы Меркель Вот такая игра света и тени - в офисе ведомства канцлера ФРГ. Ангела Меркель (Angela Merkel) в последние годы проводила здесь много времени. Государственный выставочный центр в Дрездене демонстрирует реальные и постановочные фотографии, которые сделал Андреас Мюе (Andreas Mühe).

Необычные фотографии Ангелы Меркель В спальне Прическа, поза и блейзер соответствуют образу канцлера Ангелы Меркель. Но спиной к нам сидит ее двойник - мать фотографа. Этот снимок сделан в спальне в служебной квартире канцлерской резиденции в Бонне.

Необычные фотографии Ангелы Меркель В бассейне А вот она поднимается по лестнице из бассейна в канцлерском бунгало в Бонне. Сцена снова постановочная, но она могла бы произойти, считает фотограф, после ухода Меркель с поста канцлера осенью 2021 года.

Необычные фотографии Ангелы Меркель В тени Большая ель. На ее фоне фигура женщины кажется миниатюрной. Андреас Мюе сфотографировал свою 70-летнюю мать Аннегрет Хан (Annegret Hahn) в излюбленной позе Ангелы Меркель - игра реальности с вымыслом.

Необычные фотографии Ангелы Меркель Под елью На этой фотографии Меркель настоящая. Снимок сделан в 2008 году. Андреас Мюе произвел им фурор.

Необычные фотографии Ангелы Меркель На террасе Двойник Меркель на террасе бунгало канцлера: поза, прическа и блейзер - типичные особенности политика Ангелы Меркель, в которой фотохудожник уже видит "историческую личность".

Необычные фотографии Ангелы Меркель В фотостудии Ангела Меркель в этом кадре в студии фотографа выглядит спокойной. Снимок сделан Андреасом Мюе в 2011 году. Автор: Штефан Деге, Виктор Вайц



Выставку сопровождает несколько загадочная цитата самой Ангелы Меркель: "Все, что еще не произошло, - будущее, если это не происходит прямо сейчас". Так в 2012 году канцлер говорила о Германии.

Двойник Меркель

На фотографиях - Ангела Меркель, но далеко не всегда. 41-летний фотограф снимал двойника канцелера - свою мать. Поэтому многие фотографии инсценированы. Место действия - канцлерское бунгало в Бонне, где дольше всех - 16 лет - жил и работал предшественник Ангелы Меркель - Гельмут Коль (Helmut Kohl). Вот она позирует, сидя на кровати, или стоит на террасе, а вот она - в саду. Эти фотографии на выставке представлены вместе со снимками настоящей Меркель. На всех снимках сразу заметны три характерные особенности: ее осанка, прическа, блейзер.

Игра реальности и вымысла

Фотохудожник не хочет, чтобы его творчество воспринималось как сатира. Это попытка "правильно представить женщину, которая сформировала нашу страну и, вероятно, оказала влияние на каждого из нас", - так охарактеризовал фотограф Мюе серию своих работ в интервью журналу Der Spiegel.

70-летняя режиссер театра Аннегрет Хан (Annegret Hahn) выступает в роли двойника Меркель. Андреас Мюе - ее старший сын, а его отец - бывший театральный актер Ульрих Мюе (Ulrich Mühe, 1953-2007). Андреас живет и работает в качестве свободного фотографа в Берлине. В 2009 году он официально фотографировал канцлера Ангелу Меркель.

На его новых фотографиях изображена женщина, которая отстранилась от политической суеты и использует одиночество для размышлений. Постановочные фотографии с использованием двойника могли бы быть реальными, что называется, - из жизни. "Мне нравится игра реальности и вымысла, - подчеркивает куратор выставки Аннегрет Клинкер, - потому что она предстает перед глазами зрителей наполненной смыслом и вполне убедительной".

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