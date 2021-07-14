Ангела Меркель и ее двойник (фотографии)

Фотограф Андреас Мюе использовал для своей выставки, посвященной Ангеле Меркель, реальные и постановочные фотографии.
Где живут или жили ведущие немецкие политики, где они принимают гостей и как выглядит дача Ангелы Меркель.
28 октября бундестаг утвердил Ангелу Меркель на посту канцлера Германии. Перед новым правительством стоят сложные задачи, но его финансовые возможности ограничены, подчеркивает Петер Штютцле.
Центр "Бегство, изгнание, примирение" посвящен судьбам около 14 млн немцев, вынужденных в результате Второй мировой войны покинуть свои дома в странах Восточной Европы.
Уже несколько дней канцлер Германии находится на домашнем карантине из-за контакта с зараженным коронавирусом. В каких условиях живет Меркель и как охраняют ее дом в центре Берлина - в репортаже DW.