Ангела Меркель и ее двойник (фотографии)

Необычные фотографии Ангелы Меркель

В бассейне

А вот она поднимается по лестнице из бассейна в канцлерском бунгало в Бонне. Сцена снова постановочная, но она могла бы произойти, считает фотограф, после ухода Меркель с поста канцлера осенью 2021 года.