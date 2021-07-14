 Ангела Меркель и ее двойник (фотографии) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 14.07.2021

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Культура и стиль жизни

Ангела Меркель и ее двойник (фотографии)

Фотограф Андреас Мюе использовал для своей выставки, посвященной Ангеле Меркель, реальные и постановочные фотографии.

  • в офисе ведомства канцлера ФРГ

    Необычные фотографии Ангелы Меркель

    Офис Ангелы Меркель

    Вот такая игра света и тени - в офисе ведомства канцлера ФРГ. Ангела Меркель (Angela Merkel) в последние годы проводила здесь много времени. Государственный выставочный центр в Дрездене демонстрирует реальные и постановочные фотографии, которые сделал Андреас Мюе (Andreas Mühe).

  • Женщина, похожая на Меркель, сидит на кровати

    Необычные фотографии Ангелы Меркель

    В спальне

    Прическа, поза и блейзер соответствуют образу канцлера Ангелы Меркель. Но спиной к нам сидит ее двойник - мать фотографа. Этот снимок сделан в спальне в служебной квартире канцлерской резиденции в Бонне.

  • Женщина поднимается по лестнице из бассейна

    Необычные фотографии Ангелы Меркель

    В бассейне

    А вот она поднимается по лестнице из бассейна в канцлерском бунгало в Бонне. Сцена снова постановочная, но она могла бы произойти, считает фотограф, после ухода Меркель с поста канцлера осенью 2021 года.

  • Двойник Меркель позирует у ели

    Необычные фотографии Ангелы Меркель

    В тени

    Большая ель. На ее фоне фигура женщины кажется миниатюрной. Андреас Мюе сфотографировал свою 70-летнюю мать Аннегрет Хан (Annegret Hahn) в излюбленной позе Ангелы Меркель - игра реальности с вымыслом.

  • Ангела Меркель у ели

    Необычные фотографии Ангелы Меркель

    Под елью

    На этой фотографии Меркель настоящая. Снимок сделан в 2008 году. Андреас Мюе произвел им фурор.

  • Двойник Меркель на террасе

    Необычные фотографии Ангелы Меркель

    На террасе

    Двойник Меркель на террасе бунгало канцлера: поза, прическа и блейзер - типичные особенности политика Ангелы Меркель, в которой фотохудожник уже видит "историческую личность".

  • Ангела Мекель во время официальной съемки в фотостудии

    Необычные фотографии Ангелы Меркель

    В фотостудии

    Ангела Меркель в этом кадре в студии фотографа выглядит спокойной. Снимок сделан Андреасом Мюе в 2011 году.

    Автор: Штефан Деге, Виктор Вайц


  • в офисе ведомства канцлера ФРГ

    Необычные фотографии Ангелы Меркель

    Офис Ангелы Меркель

    Вот такая игра света и тени - в офисе ведомства канцлера ФРГ. Ангела Меркель (Angela Merkel) в последние годы проводила здесь много времени. Государственный выставочный центр в Дрездене демонстрирует реальные и постановочные фотографии, которые сделал Андреас Мюе (Andreas Mühe).

  • Женщина, похожая на Меркель, сидит на кровати

    Необычные фотографии Ангелы Меркель

    В спальне

    Прическа, поза и блейзер соответствуют образу канцлера Ангелы Меркель. Но спиной к нам сидит ее двойник - мать фотографа. Этот снимок сделан в спальне в служебной квартире канцлерской резиденции в Бонне.

  • Женщина поднимается по лестнице из бассейна

    Необычные фотографии Ангелы Меркель

    В бассейне

    А вот она поднимается по лестнице из бассейна в канцлерском бунгало в Бонне. Сцена снова постановочная, но она могла бы произойти, считает фотограф, после ухода Меркель с поста канцлера осенью 2021 года.

  • Двойник Меркель позирует у ели

    Необычные фотографии Ангелы Меркель

    В тени

    Большая ель. На ее фоне фигура женщины кажется миниатюрной. Андреас Мюе сфотографировал свою 70-летнюю мать Аннегрет Хан (Annegret Hahn) в излюбленной позе Ангелы Меркель - игра реальности с вымыслом.

  • Ангела Меркель у ели

    Необычные фотографии Ангелы Меркель

    Под елью

    На этой фотографии Меркель настоящая. Снимок сделан в 2008 году. Андреас Мюе произвел им фурор.

  • Двойник Меркель на террасе

    Необычные фотографии Ангелы Меркель

    На террасе

    Двойник Меркель на террасе бунгало канцлера: поза, прическа и блейзер - типичные особенности политика Ангелы Меркель, в которой фотохудожник уже видит "историческую личность".

  • Ангела Мекель во время официальной съемки в фотостудии

    Необычные фотографии Ангелы Меркель

    В фотостудии

    Ангела Меркель в этом кадре в студии фотографа выглядит спокойной. Снимок сделан Андреасом Мюе в 2011 году.

    Автор: Штефан Деге, Виктор Вайц


 

 

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