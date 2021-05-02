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Кирилл (патриарх Московский)

Worshipers with candles attend a religion procession celebrating Orthodox Easter at the Rogozhsky spiritual center of the Russian Orthodox Old-Rite Church in Moscow, Russia, Sunday, May 2, 2021. Eastern Orthodox churches observe the ancient Julian calendar, and this year celebrate the Orthodox Easter on May 2. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko Jr.)

Православные христиане по всему миру празднуют Пасху 02.05.2021

В России патриарх Кирилл, поздравляя верующих со Светлым Христовым Воскресением, связал пасхальную весть с надеждой на преодоление пандемии.
Russian Orthodox Church Patriarch Kirill looks during a service at the construction site of a new St. Spyridon cathedral in Nagatino, Moscow, Russia, Tuesday, March 27, 2012. (Foto:Mikhail Metzel/AP/dapd)

Патриарх Кирилл неожиданно резко предостерег власть от превращения в тиранию 01.05.2021

Гордыня и превозношение способствуют превращению власти в тиранию, заявил патриарх Кирилл в предпасхальной проповеди. Критики Русской православной церкви не раз указывали на ее близость к власти.
3014904 01/24/2017 Andrey Kuraev, Protodeacon of the Russian Orthodox Church, author, theologian, philosopher, during the seminar State and Cultural Diversity: Challenges of the First Half of the 19th Century in National Research University Higher School of Economics (NRU HSE). Kirill Kallinikov/Sputnik

Патриарх Кирилл отсрочил лишение протодиакона Кураева сана 05.04.2021

Суд Московской городской епархии нашел в заявлениях Андрея Кураева признаки клеветы. Патриарх Кирилл ввел мораторий на указ о лишении протодиакона сана, чтобы тот мог пересмотреть свои взгляды.
HANDOUT - 19.04.2020, Russland, Moscow: Kyrill I., Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche, leitet in der Christ-Erlöser-Kathedrale den Hauptgottesdienst der Kirche zur Feier des orthodoxen Osterfestes. Orthodoxe Priester in den meisten Regionen Europas hielten Ostergottesdienste in Kirchen ab, in denen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus keine Gemeindemitglieder anwesend waren. Foto: Oleg Varov/Russian Orthodox Church Press Service/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

Комментарий: Патриарх Кирилл загоняет РПЦ в тупик 02.02.2021

Призывы иерархов РПЦ не участвовать в протестах выглядят защитой интересов кремлевской властной корпорации. Церкви рано или поздно придется заплатить за сотрудничество с властью немалую цену, считает Константин Эггерт.
January 6, 2019*** Bosnian Orthodox priest Marko Males leads a mass on the eve of Orthodox Christmas in Church of the Holy Mother of God in Zenica, Bosnia and Herzegovina, January 6, 2019. REUTERS/Dado Ruvic

Православные по всему миру встретили Рождество Христово 07.01.2021

В условиях пандемии коронавируса в РПЦ пожилых верующих призвали отказаться от посещения рождественских служб и вместо этого смотреть их прямые трансляции.
Gewünschter Titel des Bildes: Andrey Kuraev, russischer orthodoxer Theologe Gewünschte Bild-Beschreibung:  Andrey Kuraev, Andrej Kurajew, russischer orthodoxer Theologe Gewünschte Schlagwörter: Andrey Kuraev, Russland, Orthodoxie, Experte Übertragung der Rechte dieses Bildes an DW: Das Bild wurde der DW von Herrn Kuraev zur Verfügung gestellt, es darf frei verwendet werden.  

Епархиальный суд постановил лишить протодиакона Кураева священного сана 29.12.2020

Суд Московской городской епархии нашел в заявлениях протодиакона Андрея Кураева признаки клеветы. Решение о лишении сана вступит в силу после утверждения патриархом Кириллом.
Belarusian President Alexander Lukashenko, right, and Russian Orthodox Church Patriarch Kirill walk during their meeting in Minsk, Belarus, Monday, Oct. 15, 2018. (Igor Palkin, Russian Orthodox Church Press Service via AP) |

Комментарий: Церковь при Лукашенко - урок патриарху Кириллу и Путину 27.11.2020

Христианское сопротивление диктатуре стало отдельным явлением белорусской демократической революции, считает Константин Эггерт, комментируя письмо священников и мирян РПЦ к христианам Беларуси.
An aerial view of the Byzantine-era Hagia Sophia, on Saturday, April 25, 2020, one of Istanbul's main tourist attractions in the historic Sultanahmet district of Istanbul. The 6th-century building is now at the center of a heated debate between conservative groups who want it to be reconverted into a mosque and those who believe the World Heritage site should remain a museum. (AP Photo) |

Всемирный совет церквей призвал Эрдогана пересмотреть решение по Святой Софии 11.07.2020

С точки зрения Всемирного совета церквей, став мечетью, Айя-София превратится в символ притеснения и разобщенности.

Gewünschter Titel des Bildes: Andrey Kuraev, russischer orthodoxer Theologe Gewünschte Bild-Beschreibung:  Andrey Kuraev, Andrej Kurajew, russischer orthodoxer Theologe Gewünschte Schlagwörter: Andrey Kuraev, Russland, Orthodoxie, Experte Übertragung der Rechte dieses Bildes an DW: Das Bild wurde der DW von Herrn Kuraev zur Verfügung gestellt, es darf frei verwendet werden.  

Комментарий: Диакон Кураев стал "предателем в рясе"? 30.04.2020

Патриарх Кирилл запретил диакона Андрея Кураева в служении. Теперь возможно самый известный христианский публицист современной России ожидает церковного суда, пишет Константин Эггерт - специально для DW.
September 21, 2018. - Russia, Moscow. - Patriarch Kirill of Moscow and all Russia welcomes relics of Saint Spyridon of Trimythous from Corfu, Greece, at the Christ the Saviour Cathedral. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Комментарий: Эпоха патриарха Кирилла подходит к концу 22.04.2020

Предстоятель РПЦ настроил против себя Кремль, интеллигенцию и православных фундаменталистов. Действия патриарха Кирилла в период пандемии подорвали его авторитет навсегда, считает Константин Эггерт.
Patriarch Kirill, the head of the Russian Orthodox Church, attends a welcoming ceremony after arriving at Minsk National Airport, Belarus October 13, 2018. REUTERS/Vasily Fedosenko

РПЦ из-за коронавируса рекомендует прихожанам на Пасху молиться дома 10.04.2020

В условиях пандемии коронавируса РПЦ рекомендовала верующим воздержаться от посещения храмов в Страстную неделю, в день празднования Пасхи и в течение всего пасхального периода.
Russian President Vladimir Putin is greeted by Patriarch Kirill, the head of the Russian Orthodox Church, during the Orthodox Easter service at the Christ the Saviour Cathedral in Moscow, Russia April 8, 2018. Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS

Комментарий: Бог в конституции не поможет РПЦ 04.02.2020

Конституционные инициативы патриарха Кирилла вызвали в РФ бурю комментариев. Хотя у защитников РПЦ и у ее критиков намного больше общего, чем кажется на первый взгляд, подмечает Константин Эггерт.
epa05161146 Russian Orthodox Patriarch Kirill speaks during mass at the Russian Orthodox Church in Havana, Cuba, 14 February 2016. EPA/Alexandre Meneghini / Pool

Патриарх Кирилл мог летать на бизнес-джете ВТБ 06.12.2019

The Bell утверждает, что патриарх Кирилл и чиновники из администрации президента Путина летали на бизнес-джете, принадлежащем ВТБ. Стоимость самолета превышает 40 млн евро.
1481491 Greece, Athens. 06/01/2013 Patriarch Kirill of Moscow and All Russia, left, and Archbishop Ieronymos of Athens and All Greece meet at the Athens airport. Sergey Pyatakov/RIA Novosti |

РПЦ прекратит общение с главой Элладской церкви из-за Украины 02.11.2019

Патриарх Кирилл не будет поминать в богослужениях архиепископа Афинского Иеронима II, заявил преставитель РПЦ. Данная позиция связана с решением Церкви Эллады признать Православную церковь Украины.
Russian Orthodox Church Patriarch Kirill looks during a service at the construction site of a new St. Spyridon cathedral in Nagatino, Moscow, Russia, Tuesday, March 27, 2012. (Foto:Mikhail Metzel/AP/dapd)

РПЦ грозит Элладской церкви санкциями из-за Украины 18.10.2019

Греческая православная церковь будет наказана РПЦ из-за признания Православной церкви Украины. РПЦ "прекратит общение" с некоторыми греческими архиереями.
Eine russische Fahne weht auf einem Regierungsgebäude neben den goldenen Kuppeln einer der vielen Kirchen auf dem Gelände des Kreml, aufgenommen am 09.05.2005. Foto: Bernd Settnik +++(c) dpa - Report+++

Комментарий: Письмо священников в защиту заключенных - спасательный круг для РПЦ 18.09.2019

Несколько десятков клириков РПЦ бросили христианский вызов путинскому полицейскому государству и этим попытались спасти репутацию церкви в глазах общества, считает Константин Эггерт.
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