Кирилл (патриарх Московский)

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В России патриарх Кирилл, поздравляя верующих со Светлым Христовым Воскресением, связал пасхальную весть с надеждой на преодоление пандемии.
Гордыня и превозношение способствуют превращению власти в тиранию, заявил патриарх Кирилл в предпасхальной проповеди. Критики Русской православной церкви не раз указывали на ее близость к власти.
Суд Московской городской епархии нашел в заявлениях Андрея Кураева признаки клеветы. Патриарх Кирилл ввел мораторий на указ о лишении протодиакона сана, чтобы тот мог пересмотреть свои взгляды.
Призывы иерархов РПЦ не участвовать в протестах выглядят защитой интересов кремлевской властной корпорации. Церкви рано или поздно придется заплатить за сотрудничество с властью немалую цену, считает Константин Эггерт.
В условиях пандемии коронавируса в РПЦ пожилых верующих призвали отказаться от посещения рождественских служб и вместо этого смотреть их прямые трансляции.
Суд Московской городской епархии нашел в заявлениях протодиакона Андрея Кураева признаки клеветы. Решение о лишении сана вступит в силу после утверждения патриархом Кириллом.
Христианское сопротивление диктатуре стало отдельным явлением белорусской демократической революции, считает Константин Эггерт, комментируя письмо священников и мирян РПЦ к христианам Беларуси.
С точки зрения Всемирного совета церквей, став мечетью, Айя-София превратится в символ притеснения и разобщенности.
Патриарх Кирилл запретил диакона Андрея Кураева в служении. Теперь возможно самый известный христианский публицист современной России ожидает церковного суда, пишет Константин Эггерт - специально для DW.
Предстоятель РПЦ настроил против себя Кремль, интеллигенцию и православных фундаменталистов. Действия патриарха Кирилла в период пандемии подорвали его авторитет навсегда, считает Константин Эггерт.
В условиях пандемии коронавируса РПЦ рекомендовала верующим воздержаться от посещения храмов в Страстную неделю, в день празднования Пасхи и в течение всего пасхального периода.
Конституционные инициативы патриарха Кирилла вызвали в РФ бурю комментариев. Хотя у защитников РПЦ и у ее критиков намного больше общего, чем кажется на первый взгляд, подмечает Константин Эггерт.
The Bell утверждает, что патриарх Кирилл и чиновники из администрации президента Путина летали на бизнес-джете, принадлежащем ВТБ. Стоимость самолета превышает 40 млн евро.
Патриарх Кирилл не будет поминать в богослужениях архиепископа Афинского Иеронима II, заявил преставитель РПЦ. Данная позиция связана с решением Церкви Эллады признать Православную церковь Украины.
Греческая православная церковь будет наказана РПЦ из-за признания Православной церкви Украины. РПЦ "прекратит общение" с некоторыми греческими архиереями.
Несколько десятков клириков РПЦ бросили христианский вызов путинскому полицейскому государству и этим попытались спасти репутацию церкви в глазах общества, считает Константин Эггерт.
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