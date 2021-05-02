Кирилл (патриарх Московский)

Комментарий: Бог в конституции не поможет РПЦ

Конституционные инициативы патриарха Кирилла вызвали в РФ бурю комментариев. Хотя у защитников РПЦ и у ее критиков намного больше общего, чем кажется на первый взгляд, подмечает Константин Эггерт.