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Каунас

Второй по величине и значению город Литвы, административный центр Каунасского района, с 1919 по 1940 год - временная столица Литовской Республики.

1.10.2021 Konferenz in Kaunas (Litauen) über die Zukunft von Belarus.

"Коллективный Лукашенко" или революция? Эксперты дискутируют о будущем Беларуси 01.10.2021

На ежегодном конгрессе исследователей Беларуси в Каунасе его участники обсудили, неотвратимы ли изменения в стране, и каким может быть ее будущее. Репортаж DW.
23.09.2018, Litauen, Kaunas: Papst Franziskus ist auf einer riesigen Leinwand (l) zu sehen, als er eine Freiluftmesse im Santakos-Park hält. Anlass der vier Tage langen Reise durch die baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland ist, dass die drei Staaten vor 100 Jahren ihre Unabhängigkeit von Russland erklärten. Foto: Mindaugas Kulbis/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

На мессу Папы римского в Каунасе пришли более 100 тысяч человек 23.09.2018

В своей речи понтифик почтил память жертв нацистского режима и советской оккупации, а также призвал заботиться о социально уязвимых группах людей.
14.01.2018 *** Japan's Prime Minister Shinzo Abe visits a former home of Chiune Sugihara, a Jew-saving Japanese diplomat in Kaunas, Lithuania January 14, 2018. REUTERS/Ints Kalnins

Синдзо Абэ почтил в Литве память японского Праведника народов мира 15.01.2018

Консул Японии в захваченной Красной Армией Литве Тиунэ Сугихара выдал евреям 2000 транзитных японских виз, что позволило спасти жизни более чем 6000 человек. Премьер Японии Абэ отдал дань памяти своему соотечественнику.
Teilnehmer des Kongresses über die politische Entwicklung Weißrusslands, Kaunas, 2014 DW/ Andrey Timarov

Беларусь застряла между ЕС и Россией 06.10.2014

В ближайшие годы Беларусь сохранит плавающий курс внешней политики. При этом маловероятно, что геополитические течения вынесут ее в гавань ЕС или России, считают исследователи.
Shops und ein Markt in Minsk. Thema: Lage der kleinen und mittleren Unternehmern in Belarus. Foto: DW-Korrespondent in Minsk Andrej Alexandrowitsch, 11.02.2013

Насколько прочна белорусская экономическая модель 13.10.2013

В Каунасе 12 октября завершился Международный конгресс исследователей Беларуси. О том, как оценивают эксперты состояние и перспективы белорусской экономики, - в материале DW.
VDU Forschungskongress Forscher Kaunas Belarus 11.10.2013 Bild: DW/Vladimir Dorokhov

Внешнюю политику Беларуси рассмотрели в северном измерении 12.10.2013

В Каунасе проходит Международный конгресс исследователей Беларуси. О том, как эксперты спорили о геополитическом выборе Минска, сообщает корреспондент DW.
Oppositionsanhänger stehen am 25.03.2009 bei einer Demonstration im Stadtzentrum von Minsk hinter einem Transparent mit der Aufschrift Europeiskaja Belaruc (Europäisches Weißrussland). Tausende Mutige gingen auf die Straße, um sich für einen EU-Kurs und ein unabhängiges Weißrussland mit eigener Sprache stark zu machen. Sie sehen vor allem weiter die Gefahr einer zu starken Abhängigkeit von der Energie-Macht Russland. Der als Diktator verschriene weißrussische Präsident Lukaschenko musste zuletzt wegen Staatsschulden von geschätzten 15 Milliarden Dollar und schrumpfenden Rücklagen verstärkt um Kredite im Ausland bitten. Bisher bekommt er die meiste Hilfe aus Moskau. Foto: Ulf Mauder (zu dpa 0843) +++(c) dpa - Report+++

Между Россией и ЕС: векторы белорусской модернизации 30.09.2012

Что выберет Минск - Россию или Европейский Союз?
Minsk vor Parlamentswahlen, September 2012, Weißrussland Foto: DW Korrespondent Artur Smirnov

Поворот к Беларуси: эксперты спорят о выборе правильного направления 29.09.2012

На конгрессе в Каунасе эксперты обсуждают прошлое, настоящее и будущее этой страны.
Weißrussische Propaganda - Plakat in Minsk: Ich liebe Weißrussland, Juni 2012 *** Deutsche Welle, Juni 2012

В Каунасе открылся конгресс исследователей Беларуси 28.09.2012

Его участники обсудят ситуацию в стране, ее прошлое, а также попытаются заглянуть в будущее.
Wadan Yards in Wismar Autor: Nikita Jolkver

Верфь Wadan Yards доживает последние дни 17.07.2009

До самого последнего момента на верфи Wadan Yards в городе Висмаре надеялись на чудо: мол, вот-вот поступят заказы на строительство новых кораблей. Однако никакого чуда так и не произошло.