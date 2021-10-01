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Второй по величине и значению город Литвы, административный центр Каунасского района, с 1919 по 1940 год - временная столица Литовской Республики.
На ежегодном конгрессе исследователей Беларуси в Каунасе его участники обсудили, неотвратимы ли изменения в стране, и каким может быть ее будущее. Репортаж DW.
В своей речи понтифик почтил память жертв нацистского режима и советской оккупации, а также призвал заботиться о социально уязвимых группах людей.
Консул Японии в захваченной Красной Армией Литве Тиунэ Сугихара выдал евреям 2000 транзитных японских виз, что позволило спасти жизни более чем 6000 человек. Премьер Японии Абэ отдал дань памяти своему соотечественнику.
В ближайшие годы Беларусь сохранит плавающий курс внешней политики. При этом маловероятно, что геополитические течения вынесут ее в гавань ЕС или России, считают исследователи.
В Каунасе 12 октября завершился Международный конгресс исследователей Беларуси. О том, как оценивают эксперты состояние и перспективы белорусской экономики, - в материале DW.
В Каунасе проходит Международный конгресс исследователей Беларуси. О том, как эксперты спорили о геополитическом выборе Минска, сообщает корреспондент DW.
Что выберет Минск - Россию или Европейский Союз?
На конгрессе в Каунасе эксперты обсуждают прошлое, настоящее и будущее этой страны.
Его участники обсудят ситуацию в стране, ее прошлое, а также попытаются заглянуть в будущее.
До самого последнего момента на верфи Wadan Yards в городе Висмаре надеялись на чудо: мол, вот-вот поступят заказы на строительство новых кораблей. Однако никакого чуда так и не произошло.
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