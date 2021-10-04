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Каталония

Каталония - автономное сообщество в Испании, регион, расположенный на северо-востоке Пиренейского полуострова.

Официальное название: Автономная область Каталония. Столица: Барселона. Официальные языки: каталанский, испанский, окситанский (аранский). В Каталонии проживает более 7,5 миллионов человек. В регионе сильны сепаратистские настроения. 9 ноября 2014 года в Каталонии, несмотря на запрет испанского Конституционного суда, впервые прошел опрос об отношении населения региона к независимости от Испании. На 1 октября 2017 года запланирован референдум о независимости от Испании, который в Мадриде также объявлен антиконституционным.

Catalan separatist leader Carles Puigdemont arrives at a courthouse in Sardinia, as a judge holds the first hearing on his European arrest warrant, in Sassari, Italy, October 4, 2021. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Итальянский суд приостановил выдачу Испании экс-главы Каталонии Пучдемона 04.10.2021

Суд на Сардинии приостановил производство по делу об экстрадиции Карлеса Пучдемона в Испанию, решив дождаться постановления Европейского суда в Люксембурге.
05.05.2018, Berlin: Carles Puigdemont, ehemaliger Präsident der spanischen Region Katalonien, eröffnet in einem Hotel das Treffen mit Vertretern seiner Partei Junts per Catalunya (Zusammen für Katalonien). Foto: Christophe Gateau/dpa | Verwendung weltweit

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон временно вернется в Бельгию 26.09.2021

Лидер сторонников независимости Каталонии едет в Брюссель на заседание одного из комитетов Европарламента. Затем Пучдемон вернется на Сардинию, где суд будет решать вопрос о выдаче политика Испании.
Exiled former Catalan president Carles Puigdemont (C) gets into a car as he leaves after being released from jail on September 24, 2021 in Sassari, Sardinia island, Italy. - Exiled former Catalan president Carles Puigdemont, who was arrested in Sardinia on September 23, 2021 at Spain's request, was free to leave the country and his lawyer said Puigdemont would attend the next hearing in his extradition fight, on October 4, 2021. (Photo by Gianni BIDDAU / AFP) (Photo by GIANNI BIDDAU/AFP via Getty Images)

Экс-глава Каталонии Пучдемон отпущен на свободу после задержания на Сардинии 24.09.2021

Мадрид добивается, чтобы экс-глава администрации Каталонии Карлес Пучдемон предстал перед судом в Испании по обвинению в подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств.
Catalonia's former regional president Carles Puigdemont, center, shows his badge to journalists as he stands next to former Catalan regional minister Antoni Comin outside the European Parliment in Brussels, Friday, Dec. 20, 2019. In a potentially stinging reversal for Spanish justice authorities, the European Union's top court ruled that a former Catalan official serving a prison sentence for his role in a banned independence referendum two years ago had the right to parliamentary immunity when he was on trial. (AP Photo/Francisco Seco) |

На Сардинии задержан бывший глава Каталонии Пучдемон 24.09.2021

Итальянские власти задержали экс-главу каталонской администрации Карлеса Пучдемона, который прибыл на фольклорный праздник. Летом ему отказали в восстановлении депутатской неприкосновенности.
11.09.2021 BARCELONA, SPAIN - SEPTEMBER 11: People wave Catalan pro-independence Estelada flags during a demonstration marking the Diada, national day of Catalonia, in Barcelona, Spain on September 11, 2021. Adria Puig / Anadolu Agency

В Каталонии прошли многотысячные выступления за независимость от Испании 11.09.2021

Массовое шествие по улицам Барселоны с требованием о предоставлении Каталонии суверенитета состоялось за несколько дней до переговоров по этому вопросу между региональным правительством и правительством Испании.
Toni Comin, Carles Puigdemont und Clara Ponsati © Frederick Florin/AFP/Getty Images © Frederick Florin/AFP/Getty Images © Jeff J Mitchell/Getty Images

Суд ЕС отказался восстановить депутатскую неприкосновенность экс-главы Каталонии 30.07.2021

Суд в Люксембурге считает "гипотетическими" арест экс-главы администрации Каталонии Пучдемона и его соратников Комина и Понсати, а также выдачу их Испании, которой добивается Мадрид.
Abhörskandal betrifft auch Spanien. Fotolia/VRD

Испанцы заподозрили россиянина в шпионаже 27.07.2021

Правоохранительные органы Испании подозревают российского предпринимателя в шпионаже в пользу РФ и связях с организованной преступностью.
In this handout image released by La Moncloa on July 10, 2021 Spanish Prime Minister Pedro Sanchez makes an official statement to announce a reshuffle in his cabinet during a press conference at La Moncloa Palace, in Madrid. (Photo by Borja Puig de la BELLACASA / LA MONCLOA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / LA MONCLOA/ BORJA PUIG DE LA BELLACASA- NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Премьер-министр Испании сменил половину кабинета министров 10.07.2021

Премьер-министр Испании Педро Санчес отправил в оставку почти половину министров и таким образом надеется преодолеть кризис кабинета, усугубленный экономическими проблемами и пандемией.
Demo für die Freilassung der inhaftierten separatistischen Politiker aus Katalonien, Juni 2021

Испания помиловала каталонских политиков. Кто выйдет на свободу 22.06.2021

Правительство Испании в надежде нормализовать ситуацию в Каталонии приняло решение о помиловании отбывающих тюремный срок каталонских политиков. Кого освободят и какова реакция на это?
11.09.2019, Spanien, Barcelona: Anhänger der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung halten während einer Demonstration anlässlich des Nationalfeiertages von Katalonien Unabhängigkeitsfahnen und Plakate. Seit 1714 begehen die Katalanen jedes Jahr am 11. September ihren Nationalfeiertag - die «Diada». Foto: David Zorrakino/Europa Press/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Сепаратисты Каталонии договорились о коалиционном правительстве 17.05.2021

Главной целью коалиционного правительства Каталонии станет обретение суверенитета этого региона Испании.
Former Catalan president Carles Puigdemont holds a press conference on February 12, 2019 in Berlin, on the day of the beginning of the trial in Madrid of twelve Catalan separatist leaders involved in an attempt to break from Spain. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) (Photo credit should read ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images)

Испания намерена вернуть в страну Пучдемона. Что скажет суд ЕС? 11.03.2021

Испанский следователь, добившийся от Европарламента лишения депутатской неприкосновенности каталонского политика Карлеса Пучдемона, надеется, что его выдадут Испании. Пойдет ли на это суд ЕС?
Toni Comin, Carles Puigdemont und Clara Ponsati © Frederick Florin/AFP/Getty Images © Frederick Florin/AFP/Getty Images © Jeff J Mitchell/Getty Images

Европарламент лишил депутатской неприкосновенности экс-главу Каталонии 09.03.2021

Большинство европарламентариев проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности с экс-главы администрации Каталонии Пучдемона и его соратников Комина и Понсати. Мадрид добивается их выдачи.
A supporter of Catalan rap singer Pablo Hasel holds a sign during a protest against his arrest, after he was given a jail sentence on charges of glorifying terrorism and insulting royalty in his songs, in Barcelona, Spain, February 16, 2021. The sign reads Freedom for Pablo Hasel. REUTERS/Nacho Doce

В Испании тысячи человек вышли на улицы в поддержку радикального рэпера 17.02.2021

После того, как был взят штурмом университет, где забаррикадировался каталонский рэпер Пабло Хасель, а сам он задержан, в Барселоне и других городах прошли столкновения с полицией.
A voter casts a ballot at a polling station in L'Hospitalet de Llobregat during regional elections in Catalonia on February 14, 2021. - Catalonia is voting in an election overshadowed by the pandemic which Madrid hopes will unseat the region's ruling separatists more than three years after a failed bid to break away from Spain. (Photo by Pau BARRENA / AFP)

На выборах в Каталонии победили сторонники независимости 14.02.2021

Сторонники отделения Каталонии от Испании победили на выборах в региональный парламент. Это позволит им сформировать коалиционное правительство.

12.06.2019, Spanien, Barcelona: Befürworter der Unabhängigkeit Kataloniens wehen katalanische Fahnen und halten Porträts katalanischer Separatistenführer und Aktivisten hoch bei einer Kundgebung. Zahlreiche Menschen verfolgten auf der Straße in Barcelona den Prozess gegen katalanische Separatistenführer in Madrid. Die Separatisten der Konfliktregion stehen wegen ihrer Rolle beim verbotenen Unabhängigkeitsreferendum vom Oktober 2017 in Madrid vor Gericht. Foto: David Zorrakino/Europa Press/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Сепаратисты в Каталонии надеются победить на выборах в парламент 14.02.2021

Сторонники независимости попытаются заручиться абсолютным большинством в парламенте Каталонии. Эксперты прогнозируют низкую явку в условиях пандемии.

Kundgebung in einem Vorort von Madrid gegen die Linksregierung und zum Schutz der Verfassung. Autor: Voctor Chereckij, DW, 6.12.2020

Испанцы вышли на улицы в поддержку конституции 06.12.2020

В городах Испании прошли митинги оппозиции в поддержку конституции, которая, по мнению участников протестов, нарушается властями под влиянием левых радикалов-популистов.
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