Каталония - автономное сообщество в Испании, регион, расположенный на северо-востоке Пиренейского полуострова.

Официальное название: Автономная область Каталония. Столица: Барселона. Официальные языки: каталанский, испанский, окситанский (аранский). В Каталонии проживает более 7,5 миллионов человек. В регионе сильны сепаратистские настроения. 9 ноября 2014 года в Каталонии, несмотря на запрет испанского Конституционного суда, впервые прошел опрос об отношении населения региона к независимости от Испании. На 1 октября 2017 года запланирован референдум о независимости от Испании, который в Мадриде также объявлен антиконституционным.