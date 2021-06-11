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Карл Великий

Ein Printe ist beim Printen Hersteller Nobis mit dem Schriftzug Gruß aus Aachen dekoriert. Mehr als 4500 Tonnen Aachener Printen werden jedes Jahr gebacken. Das Lebkuchen-Plätzchen ist vor allem zu Weihnachten gefragt. In Aachen aber das ganze Jahr. (Zu dpa/lnw: Nicht nur zur kalten Jahreszeit: Aachener Printe hat immer Saison)

Как немцы полюбили пряники 11.06.2021

Ахен гордится своими пряниками - и не зря. Тем более, что это не просто сладость, а культурно-исторический феномен. О нем рассказывает выставка в Ахене.

AACHEN, GERMANY - JUNE 18: A bust of Charlemagne at the exhibition Charlemagne: Power, Art, Treasures (in German: Karl der Grosse: Macht, Kunst, Schaetze) during the press day on June 18, 2014 in Aachen, Germany. The three-part exhibition is among the biggest events this year commemorating the 1200th anniversary of Charlemagne's death. Charlemagne, also called Charles the Great, was the first pan-western European emperor since the collapse of the Roman Empire and ruled over territories that include modern-day France, Germany, Switzerland, Belgium, Holland and northern Italy. (Photo by Sascha Schuermann/Getty Images)

Игры реальных престолов: как боролись за власть в средневековой Европе 27.10.2020

Император олицетворяет собой абсолютную власть. Но разве может "крыша" висеть в воздухе без прочных опор? Ответы - на выставке в Майнце.
Die aus Mainsandstein angefertigte Figur Karl des Großen steht auf der Alten Brücke in Frankfurt. Sie ist eine Nachbildung der Originalfigur aus dem Jahr 1843, die von Karl Eduard Wendelstadt entworfen und von Johann Nepomuk Zwerger, Professor am Städelschen Kunstinstitut in Frankfurt vollendet wurde. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Император обезоружен: кто-то похитил меч Карла Великого (фото) 13.08.2020

Так памятник Карлу Великому на Старом мосту во Франкфурте выглядел еще совсем недавно, но неизвестные преступники зачем-то похитили меч великого императора.
Fischwirt Peter Vierus zeigt am 07.10.2015 in Sarlhusen (Schleswig-Holstein) im Fischereibetrieb Reese einen über drei Kilo schweren Karpfen. In Schleswig-Holstein hat die Karpfen-Saison begonnen. Die rund zehn Teichwirte im nördlichsten Bundesland wollen in diesem Jahr rund 200 Tonnen Speisekarpfen aus dem Wasser holen. Der «Holsteiner Karpfen» ist als regionale Spezialität seit 2007 von der EU anerkannt und genießt Herkunftsschutz. Foto: Carsten Rehder/dpa

Свежая рыба из немецких прудов: где и как выращивают карпов в Германии 11.10.2019

В немецких рыбных хозяйствах уже приступили к отлову карпов. Основной спрос приходится на Рождество и Новый год. Выращивать карпов в Германии начали еще во времена Карла Великого.
Autor TwilightArtPicturesPortfolio ansehen Bildnummer 45283851 Land Deutschland Aachener Printen Schlagworte Aachen, Aachene, Aachener, Aachener Printen, Advent, Adventsbäckerei, Adventsgebäck, Adventsplätzchen, Christmas, Ernährung, Essen, Food, Gebäck, Gericht, Gerichte, Gu, Klassisch, Klassische, Klassischer, Klassisches, Kochbuchsperre, Kochbuchsperren, Lebkuchen, Plätzchen, Plätzchenklassiker, Printen, Rezept, Rezepte, Rezepttext, Speise, Süß, Süße, Süßer, Süßes, Süss, Süsse, Süsser, Süsses, Vollkorn, Weihnachten, Weihnachtsbäckerei, Weihnachtsgebäck, Weihnachtsplätzchen

Ахенский пряник - красивая и вкусная немецкая традиция 24.12.2018

В витринах немецких булочных - пряники в виде Деда Мороза. А на рождественских ярмарках эти деликатесы готовят прямо на глазах у восхищенной публики.
Deckenmosaik im Oktogon des Aachener Doms. Foto vom 23. Mai 2009.

Всемирное наследие: Ахенский собор - храм Карла Великого 12.10.2018

История этого собора насчитывает более двенадцати столетий. В 1978 году он стал первым немецким памятником в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.
06.05.2016+++ Papst Franziskus (l) erhält aus den Händen des Oberbürgermeisters der Stadt Aachen, Marcel Philipp (CDU), am 06.05.2016 im Apostolischen Palast im Vatikan in Rom den Internationalen Karlspreises der Stadt Aachen. +++ (C) picture-alliance/dpa/O. Berg

Папе римскому вручена премия имени Карла Великого 06.05.2016

"Европейская идентичность была и остается динамичной и мультикультурной идентичностью", - заявил понтифик на церемонии награждения. Незадолго до ее начала он встретился с канцлером ФРГ.
Ein weiblicher deutscher Fan freut sich am Mittwoch (24.06.2008) während der EM-Public-Viewing-Veranstaltung in Hannover. Tausende Fußball-Begeisterte sind in die Gilde-Parkbühne gekommen, um das Fußball-EM-Halbfinalspiel Deutschland-Türkei zu verfolgen. Foto: Peter Steffen +++(c) dpa - Report+++

Фотогалерея: История Германии в 10 символах 03.12.2015

Этот выбор наглядных символов немецкой истории - разумеется, условный и субъективный. Но все же, на наш взгляд, это действительно самые важные вехи в становлении Германии.
Düsseldorfer Senf der Marke Löwensenf steht am Donnerstag (10.11.2011) im Senfmuseum in Düsseldorf im Regal. Vor dem Bundespatentgericht in München wird am Donnerstag über die geografische Herkunftsbezeichnung Düsseldorfer Senf verhandelt. Foto: Marius Becker dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немцы и горчица: история горькой любви 28.05.2015

Всем известно, что немцы очень тепло относятся к своим знаменитым колбаскам, сарделькам и сосискам. А какая же колбаска без горчицы! Едят ее в Германии буквально ложками.
Ein Gebiss liegt am 29.10.2014 in Hamburg im Archäologische Museum Hamburg in der Ausstellung «Mythos Hammaburg» in einer Vitrine. Bis zum 26.04.2015 zeigt das Museum neue archäologische Entdeckungen zu den Anfängen der Hansestadt. Foto: Claudia Thaler/dpa (zu dpa Neue archäologische Entdeckungen zu den Anfängen Hamburgs vom 29.10.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Гамбурге переписали историю основания города 30.10.2014

Вопреки бытовавшему мнению, основал Гамбург вовсе не архиепископ, который им, скорее всего, и не был. Задолго до приезда мнимого отца-основателя на месте города уже жили люди.
***ACHTUNG: Bild nur zur Berichterstattung über die Ausstellung Karl der Große - Kunst, Macht, Schätze - 3 Ausstellungen in Aachen 20.6. - 21.9.2014 verwenden!!!*** Bildbeschreibung: Godescalc-Evangelistar, Lebensbrunnen und Initialzierseite (fol. 3v – 4), Hofschule Karls des Großen, 781-783, Paris, Bibliothèque nationale de France

Власть, искусство, сокровища 10.07.2014

Подготовка длилась четыре с половиной года. Наконец, в Ахене, который Карл Великий сделал своей столицей, открыли тройную выставку, посвященную наследию легендарного монарха.

Карл Великий - святой варвар 10.07.2014

Ведущий исследователь истории Cредневековья в Германии Штефан Вайнфуртер посвятил свою книгу Карлу Великому. В интервью DW он дал ключ к пониманию личности монарха.
#65131935 - Aachener Dom© davis Autor davisPortfolio ansehen Bildnummer 65131935 Land Deutschland

Православные и католики: любовь возможна 27.06.2014

Ахенские реликвии почитаются как в католическом, так и в православном мире. Поэтому в Высоком паломничестве в Ахене участвуют православные верующие из многих европейских стран.
Zwei Kinder schauen am Freitag (01.06.2007) in Aachen im Dom der Zeremonie zu. Die Pilger verehren in den nächsten neun Tagen die Tuchreliquien, die als Windel und Lendentuch Jesu, Kleid Mariens und das Enthauptungstuch Johannes des Täufers gelten. Die Wallfahrt (1.6.-10.6.) findet seit 1349 alle sieben Jahre statt. Das aktuelle Motto lautet: Kommt, und ihr werdet sehen. 100 000 Pilger werden erwartet. Foto: Fredrik von Erichsen dpa/lnw +++(c) dpa - Report+++

Немецкий Ахен стал столицей Высокого паломничества 20.06.2014

На десять дней доступными для обозрения становятся четыре ахенские святыни, связанные с жизнью Иисуса Христа, Девы Марии и других святых Нового Завета.
Domschatzkammer – Verlorene Schätze Karlsbüste © Domkapitel Aachen Foto: Andreas Herrmann ***NUR ZUR BERICHTERSTATTUNG ÜBER DIE AUSSTELLUNG+++++

В Ахене открылась тройная выставка о "первом европейце" 19.06.2014

Уникальные исторические и художественные шедевры представлены на выставке, посвященной Карлу Великому. Открыл ее президент Германии Йоахим Гаук.
Domschatzkammer – Verlorene Schätze Karlsbüste © Domkapitel Aachen Foto: Andreas Herrmann ***NUR ZUR BERICHTERSTATTUNG ÜBER DIE AUSSTELLUNG+++++

Канал Карла Великого мог быть в два раза длиннее, чем предполагалось 29.04.2014

Этот проект легендарного короля франков и императора Запада должен был соединить бассейны Рейна и Дуная.
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