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Ахен гордится своими пряниками - и не зря. Тем более, что это не просто сладость, а культурно-исторический феномен. О нем рассказывает выставка в Ахене.
Император олицетворяет собой абсолютную власть. Но разве может "крыша" висеть в воздухе без прочных опор? Ответы - на выставке в Майнце.
Так памятник Карлу Великому на Старом мосту во Франкфурте выглядел еще совсем недавно, но неизвестные преступники зачем-то похитили меч великого императора.
В немецких рыбных хозяйствах уже приступили к отлову карпов. Основной спрос приходится на Рождество и Новый год. Выращивать карпов в Германии начали еще во времена Карла Великого.
В витринах немецких булочных - пряники в виде Деда Мороза. А на рождественских ярмарках эти деликатесы готовят прямо на глазах у восхищенной публики.
История этого собора насчитывает более двенадцати столетий. В 1978 году он стал первым немецким памятником в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.
"Европейская идентичность была и остается динамичной и мультикультурной идентичностью", - заявил понтифик на церемонии награждения. Незадолго до ее начала он встретился с канцлером ФРГ.
Этот выбор наглядных символов немецкой истории - разумеется, условный и субъективный. Но все же, на наш взгляд, это действительно самые важные вехи в становлении Германии.
Всем известно, что немцы очень тепло относятся к своим знаменитым колбаскам, сарделькам и сосискам. А какая же колбаска без горчицы! Едят ее в Германии буквально ложками.
Вопреки бытовавшему мнению, основал Гамбург вовсе не архиепископ, который им, скорее всего, и не был. Задолго до приезда мнимого отца-основателя на месте города уже жили люди.
Подготовка длилась четыре с половиной года. Наконец, в Ахене, который Карл Великий сделал своей столицей, открыли тройную выставку, посвященную наследию легендарного монарха.
Ведущий исследователь истории Cредневековья в Германии Штефан Вайнфуртер посвятил свою книгу Карлу Великому. В интервью DW он дал ключ к пониманию личности монарха.
Ахенские реликвии почитаются как в католическом, так и в православном мире. Поэтому в Высоком паломничестве в Ахене участвуют православные верующие из многих европейских стран.
На десять дней доступными для обозрения становятся четыре ахенские святыни, связанные с жизнью Иисуса Христа, Девы Марии и других святых Нового Завета.
Уникальные исторические и художественные шедевры представлены на выставке, посвященной Карлу Великому. Открыл ее президент Германии Йоахим Гаук.
Этот проект легендарного короля франков и императора Запада должен был соединить бассейны Рейна и Дуная.
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