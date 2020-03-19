Капитализм и кризисы: можем ли мы что-то изменить?

"Капитализм - это гораздо больше, чем просто экономическая система. Это социальный порядок, который формировал наши мысли, чувства и бытие на протяжении столетий", - говорится на сайте боннского музея Bundeskunsthalle, где 13 марта должно было состояться открытие выставки об истории капитализма от самого его начала до наших дней.

Экспозиция не успела открыться по причине стремительно прогрессирующей пандемии, парализовавшей всю культурную жизнь Германии, зато в свете коронавируса приобрела злободневную актуальность.

Куратор Вольфгер Штумпфе

"Это, конечно, случайное совпадение, что коронавирусный кризис разразился именно сейчас, - говорит куратор Вольфгер Штумпфе (Wolfger Stumpfe). Но именно глобализация и международное разделение труда, порожденные капитализмом, сыграли, по мнению куратора выставки, роль катализатора в нынешнем кризисе.

Выставка "Мы капиталисты" показывает капитализм с культурно-исторической точки зрения как систему, которая запрограммирована на неудержимую экспансию и регулярные катаклизмы. Капитализм представлен на этой выставке как система, для которой характерны стремление к "рационализации", "индивидуализации" и "накоплению", а также ставка на "деньги и инвестиции". Определив через эти ключевые слова своего рода "ДНК капитализма", экспозиция предлагает задуматься над тем, насколько этот "генетический материал" стал составной частью ДНК обычных людей - как капитализм формирует идентичность отдельного человека и историю в целом? И можем и хотим ли мы что-то изменить в нашей капиталистической детерминированности?

Также по случайному совпадению на время несостоявшегося открытия выставки пришлась и публикация в Германии новой книги Тома Пикетти, основателя Парижской школы экономики и автора бестселлера "Капитал в XXI веке", переведенного согласно издательству на 40 языков мира. Используя оригинальным образом данные налоговой статистики, французский экономист доказывает, что капитализм не в состоянии освободить общество от классовых ограничений и сделать его более справедливым. В своей новой книге "Капитал и идеологии" Пикетти снова предпринимает атаку на капитализм: "Капитализм не является законом природы. Рынки, прибыль и капитал создаются людьми. Как они работают, зависит от наших решений".

Капитализм эксплуатирует природу

Без нашего капиталистического вмешательства мир выглядел бы иначе? "Капитализм - это больше, чем экономическая система, - подчеркивает куратор Штумпфе. - Это социальный порядок, возникший в Западной Европе. Он формировал нашу жизнь, нашу культуру, наше мышление на протяжении веков". Иллюстрацией этого тезиса служат выставочные залы с оранжевыми полками, как на складе онлайн-магазина Amazon, основатель которого Джефф Безос считается самым богатым человеком в мире.

Около 250 экспонатов, среди которых произведения искусства и архивные документы, а также предметы быта, иллюстрируют многовековую историю капитализма, как системы возможностей и рисков, свобод и ограничений, денег и доверия, частной собственности и экономического роста.

Эксплуатацию природы тематизирует артефакт в виде гигантского примата, который лежит на полу музея подобно связанному лилипутами Гулливеру. Только при внимательном рассмотрении можно увидеть, что тело покрыто армией человекоподобных паразитов - они качают его кровь, стригут его шерсть, откачивают его слезы и исчезают с добычей через дырку в стене.

Бухгалтерия Средневековья

Толстая бухгалтерская книга из средневековой Генуи лежит в витрине. Книга содержит бухгалтерию одного венецианского торговца, который с помощью двойного учета систематизировал финансовые трансакции. Слева дебит, справа кредит - эта система баланса действует и поныне. Появление двойной записи в бухгалтерском учете привело к появлению кредиторов, которые были готовы давать ссуды на долгосрочные проекты. Так же на выставке древнейший из известных немецкий земельный кадастр 1140 года из Кельна. "В нем были впервые указаны сделки по продаже недвижимости", - указывает Вольфгер Штумпфе.

Появление в обиходе часов также стало важным новшеством, которое дало толчок пониманию, что время - это деньги. Долгое время часы были только на церковных башнях, а в XVI веке настольные часы появились на столах у торговцев и предпринимателей. Поначалу стрелка была одна и показывала приблизительное время. В XVII веке на циферблате появилась и ​​минутная стрелка.

Капитализм и кризисы

Филигранная модель производственных мощностей Голландской Ост-Индской компании (VOC) из Рейксмюсеума в Амстердаме символизирует инновации, движущие силы капитализма. Основанная в 1602 году, эта торговая компания была первым в мире акционерным обществом с ограниченной ответственностью и, следовательно, могла накопить гораздо больший оборотный капитал, чем конкуренты из Португалии и Англии. Нидерланды доминировали в Юго-Восточной Азии в течение почти 150 лет, а дивиденды компании доходили до 60 процентов ежегодно. Опыт голландских предпринимателей вскоре усвоил весь мир.

Поучительные экспонаты соседствуют на выставке с развлекательными. Так посетителям предложат подержать в руках настоящий золотой слиток весом 12,5 килограмма. Пока его стоимость 50 000 евро, но по мере прогрессирования коронавирусной пандемии и кризиса на фондовых биржах, его стоимость, вероятно, будет расти.

"Когда в 1857 году разразился первый серьезный кризис капитализма, то за одну ночь обесценились векселя, обанкротились банки, а солидные торговцы не видели другого выхода, кроме как самоубийства, - пишет художник, физик и доцент Тимо Даум в каталоге выставки. - Карл Маркс был убежден, что юный еще капитализм станет жертвой кризиса". Но вскоре Маркс понял, продолжает Даум: "Кризисы столь же нормальны для капитализма, как масло на бутерброде. Капитализм от них не гибнет, а становится только сильнее".

Из-за пандемии коронавируса федеральный выставочный зал Bundeskunsthalle в Бонне откроет свои двери для посетителей не ранее 19 апреля 2020 года.

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