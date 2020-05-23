 Канцлер ФРГ допускает укрепление Европы после коронавирусного кризиса | Новости из Германии о Европе | DW | 28.05.2020

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Европа

Канцлер ФРГ допускает укрепление Европы после коронавирусного кризиса

Европа способна стать сильнее после кризиса, вызванного вирусом SARS-CoV-2, считает Ангела Меркель. Кризис станет центральной темой будущего председательства Германии в Совете ЕС.

канцлер ФРГ Ангела Меркель в Берлине

Кризис, вызванный коронавирусом SARS-CoV-2, станет центральной темой будущего председательства Германии в Совете Европейского Союза. Европа способна выйти из кризиса более сильной, чем была в момент его наступления, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в среду, 27 мая. По ее словам, пандемия заболевания COVID-19 "поставила все с ног на голову" и показала, что ключевые изменения требуют краткосрочных решений с досгосрочными последствиями.

В числе других ключевых тем во время председательства ФРГ в Совете ЕС - отношения с Великобританией после ее выхода из состава Евросоюза, защита климата и политика предоставления убежища в Европе.

Глава германского правительства не обошла стороной международные отношения. Канцлер ФРГ особо выделила значимость контактов с США, назвав их важнейшим партнером Европы. "Трансатлантические отношения являются несущей колонной нашей внешней политики и политики безопасности", - подчеркнула Меркель. Однако сейчас "сотрудничество с Америкой сложнее, чем нам хотелось бы", добавила она.

Меркель напомнила о гибридных атаках России на западные демократии

Меркель упомянула и отношения с Россией. Та, будучи непосредственным соседом ЕС, "создала полосу нерешенных конфликтов", считает канцлер Германии. Она напомнила об аннексии РФ украинского полуострова Крым и поддержке Москвой "марионеточных режимов" в самопровозглашенных республиках на востоке Украины. Россия "атакует западные демократии, включая Германию, гибридными средствами", подчеркнула Меркель.

При этом глава германского правительства видит в председательстве ФРГ в Совете ЕС возможность придать новый импульс отношениям с Россией. Канцлер отнесла к возможным темам для обсуждений ситуацию в Ливии и Сирии, защиту климата и глобальное здравоохранение.

Государство-председатель Совета Евросоюза избирается на шесть месяцев. Германия, в последний раз занимавшая этот пост в 2007-м, 1 июля по ротации сменит на нем Хорватию. А с 1 января 2021 года председателем Совета ЕС станет Португалия.

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    Автор: Александра Елкина


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