Канцлер Австрии считает неприемлемым принуждение стран ЕС к приему беженцев

Австрийский канцлер Себастиан Курц считает, что каждая страна Евросоюза должна сама принять решение о том, принимать ли ей беженцев. Соответствующее заявление он сделал в интервью немецкой газете Rheinische Post, вышедшем в воскресенье, 30 декабря.
"Нельзя заставить какую-либо страну принимать беженцев. Это - суверенное решение государства. Нельзя допускать компромиссов, касающихся принципов правового государства или демократии, но следует уважать традиции и различные подходы к актуальным политическим вопросам", - отметил он.
По словам Курца, Евросоюзу следует уважительнее относиться к индивидуальным особенностям отдельных членов. "Проблема появляется, если некоторые страны свысока смотрят на другие и чувствуют свое моральное превосходство. Никто не возлагал ни на кого задачу по воспитанию других государств, тут нет и членов первого и второго сорта", - подчеркнул он.
Конфликт на востоке Украины
Обсуждая конфликт между Россией и Украиной, Курц отметил, что еще в бытность главой МИД выступал за поэтапное снятие санкций с России при наличии прогресса на востоке Украины. Прежде всего, следует добиться прекращения огня. Однако в последние месяцы на этом направлении делается слишком мало. По словам австрийского канцлера, Украина также должна демонстрировать "серьезную заинтересованность в мирном процессе".
Ранее по вопросу беженцев похожим образом выступил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. По его словам, международные организации не должны определять политику в сфере миграции и приему беженцев, решения по данным вопросам - это суверенное право государства.
Смотрите также:
-
Как отдыхают европейские политики
Активный отдых
На этом романтическом снимке - президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) со своей супругой Эльке Бюденбендер (Elke Büdenbender) в Калифорнии. Но вовсе не подобные идиллии больше всего привлекают президента и первую леди. Они предпочитает активный отдых - горный туризм в итальянской провинции Южный Тироль.
-
Как отдыхают европейские политики
Италия отменяется?
А вот поедет ли в Южный Тироль другая пара - Ангела Меркель (Angela Merkel) и Йоахим Зауэр (Joachim Sauer) - пока остается загадкой. По сообщениям немецких таблоидов, в их традиционный отпуск в Италию на этот раз отправится только Зауер - без своей высокопоставленной супруги.
-
Как отдыхают европейские политики
Снова на Майорку
Председатель Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) много раз признавался, что любит остров Майорку. Уже несколько лет подряд он проводит отпуск именно там и публикует фотографии в соцсетях. Скорее всего, этот год не станет исключением.
-
Как отдыхают европейские политики
Отпуск во Франции
В прошлом году президент Франции с супругой Бриджит были в Марселе: бегали по утрам, катались на велосипедах и играли в теннис. На этот раз Эмманюэль Макрон отправится в отпуск в августе, и тщательно скрывает, куда именно он поедет отдыхать. В 2017 году ему пришлось подать в суд на назойливого фотографа, который испортил ему отдых.
-
Как отдыхают европейские политики
Неделя в Хорватии
Канцлер Австрии Себастьян Курц - любитель пеших походов. В августе он отправится на неделю в Хорватию. А остаток отпуска проведет в Австрии - в горах или на озерах.
-
Как отдыхают европейские политики
Спортивная болельщица
У президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович едва хватает времени на путешествия с семьей. Но даже во время служебных поездок она находит возможность неформально пообщаться с местными жителями. Кроме того, эмоциональная глава государства следит не только за футбольными матчами сборной Хорватии, но часто появляется, например, на соревнованиях по водному поло.
-
Как отдыхают европейские политики
Швейцарские Альпы
Скандинавская ходьба и горный воздух: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и ее муж Филип уже не раз путешествовали по швейцарским Альпам. Но куда отправятся супруги этим летом, пока неизвестно.
Автор: Ксения Сафронова