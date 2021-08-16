Первыми тревогу забили серферы. Берег Тихого океана популярное место у тех, кто хочет поймать большую волну. Сейчас на берегу пусто. Причина загрязнения до сих пор не ясна, хотя прошло уже несколько недель. В конце сентября весь берег был усеян трупами морских обитателей.
Алексей Навальный, проходящий в Берлине реабилитацию после отравления "Новичком", считает необходимыми персональные санкции против близких к Кремлю олигархов. Об этом российский оппозиционер заявил в интервью немецкому таблоиду "Бильд". В частности, Навальный призывает к санкциям против главы совета директоров "Роснефти", бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.