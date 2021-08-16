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Камчатка

Russland Sibirien Ostsibirien Halbinsel Kamchatka Kamtschatka Vulkane Sommer Mutnovsky Basislager 950 m Mi 8 Hubschrauber | Verwendung weltweit

Обнаружены тела всех погибших при крушении вертолета на Камчатке 16.08.2021

Тела пятерых погибших при крушении Ми-8 на Камчатке подняты на поверхность. Еще три тела находятся внутри вертолета, лежащего на глубине 120 м на дне озера Курильское.
Russland Sibirien Ostsibirien Halbinsel Kamchatka Kamtschatka Vulkane Sommer Mutnovsky Basislager 950 m Mi 8 Hubschrauber | Verwendung weltweit

На Камчатке потерпел крушение вертолет с 16 людьми на борту 12.08.2021

На борту Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро", по предварительным данным, находились 13 пассажиров и три члена экипажа. Информация о пострадавших и возможных жертвах уточняется. ЧП произошло в районе Курильского озера.
6264420 16.06.2020 An Antonov An-26 aircraft is pictured during a rehearsal of the aerial part of the Victory Day parade marking the 75th anniversary of the victory over Nazi Germany in World War II, in Kamensk-Uralsky, Sverdlovsk region, Russia. Pavel Lisitsyn / Sputnik

На Камчатке обнаружены тела всех погибших при крушении Ан-26 09.07.2021

На месте авиакатастрофы найдены оба черных ящика самолета, один из них критически поврежден. В администрации предупредили, что без утерянного блока расшифровать его не удастся.
6264420 16.06.2020 An Antonov An-26 aircraft is pictured during a rehearsal of the aerial part of the Victory Day parade marking the 75th anniversary of the victory over Nazi Germany in World War II, in Kamensk-Uralsky, Sverdlovsk region, Russia. Pavel Lisitsyn / Sputnik

На месте крушения Ан-26 на Камчатке найдены тела погибших 07.07.2021

Самолет, выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, разбился незадолго до посадки 6 июля. На борту Ан-26 находились 28 человек - 22 пассажира и шестеро членов экипажа.

KAMCHATKA TERRITORY, RUSSIA - JULY 6, 2021: Pictured in this video grab are a search and rescue team boarding an Emercom Mil Mi-8 helicopter for a flight to Palana, Kamchatka Territory to take part in a search operation for a missing Antonov An-26 passenger aircraft. The search and rescue team includes rescue workers, a specialised fire and rescue unit of the Kamchatka Territory Emergencies Ministry, medical workers of the regional Centre for Emergency Medicine and a task force of the Kamchatka Territory Emergencies Ministrys Main Directorate. The Antonov An-26 passenger aircraft operated by the Petropavlovsk-Kamchatsky Air Enterprise disappeared off radar on the afternoon of 6 July 2021 during a flight from Petropavlovsk-Kamchatsky to Palana. According to the Russian Emergencies Ministry, the aircraft had 28 people on board, including 22 passengers and 6 crew members. Best possible quality. Video grab. Russian Emergencies Ministry/TASS A STILL IMAGE TAKEN FROM A VIDEO PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY

На Камчатке найдены обломки потерпевшего крушение самолета Ан-26 06.07.2021

На борту самолета находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Машина могла разбиться в результате ошибки пилотирования.
VILYUCHINSK, RUSSIA - OCTOBER 1, 2020: Starfishes and a fish on the shore of the Bezymyannaya Bay. Many dead marine animals are cast ashore in Russia s Kamchatka Territory. Local authorities report water pollution presumably with industrial oil. Anna Strelchenko/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0E9885

Глава Минприроды назвал водоросли причиной гибели животных на Камчатке 23.10.2020

Минприроды не нашло разлива нефтепродуктов на Камчатке и объясняет гибель морских животных природным фактором. А СКР счел некритичным превышение концентрации нефтяных углеводородов в Авачинском заливе.
VILYUCHINSK, RUSSIA - OCTOBER 1, 2020: A starfish on the shore of the Bezymyannaya Bay. Many dead marine animals are cast ashore in Russia s Kamchatka Territory. Local authorities report water pollution presumably with industrial oil. Anna Strelchenko/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0E9888

Немецкий ученый: Версия о "красном приливе" на Камчатке неубедительна 21.10.2020

Главной версией гибели морских организмов и животных на Камчатке ученые РАН назвали цветение ядовитых водорослей. Немецкий специалист по морским токсинам Бернд Крок объяснил DW, почему его не убедила эта гипотеза.
There was a pollution of the water area near the Khalaktyr beach by an unclear source: hundreds of sea animals washed ashore, and the water changed color. The Greenpeace expedition set off to the scene.

Ученые назвали микроводоросли главной причиной загрязнения воды на Камчатке 11.10.2020

По мнению ученых ДВО РАН, акватория Авачинской бухты загрязнена токсинами, выделяемыми микроводорослями.
There was a pollution of the water area near the Khalaktyr beach by an unclear source: hundreds of sea animals washed ashore, and the water changed color. The Greenpeace expedition set off to the scene.

Губернатор Камчатки заявил об обнаружении сбрасывавшего отходы судна 10.10.2020

Вместе с тем, по словам Солодова, маловероятно, что судно причастно к ситуации на Халактырском пляже и в прибрежных водах. В Greenpeace считают, что отбор и анализ материалов с Камчатки идут медленно.

VILYUCHINSK, RUSSIA - OCTOBER 1, 2020: A dead octopus on the shore of the Bezymyannaya Bay. Many dead marine animals are cast ashore in Russia s Kamchatka Territory. Local authorities report water pollution presumably with industrial oil. Anna Strelchenko/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0E9873

"Гринпис": На Камчатке произошла экологическая катастрофа 09.10.2020

Представитель "Гринпис" в России Елена Сакирко рассказала DW о первых результатах работы экспедиции, выясняющей причины природного бедствия на Камчатке.
VILYUCHINSK, RUSSIA - OCTOBER 1, 2020: Starfishes and a fish on the shore of the Bezymyannaya Bay. Many dead marine animals are cast ashore in Russia s Kamchatka Territory. Local authorities report water pollution presumably with industrial oil. Anna Strelchenko/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0E9885

Greenpeace нашел погибших морских животных в Петропавловске-Камчатском 08.10.2020

Участники экспедиции Greenpeace нашли мертвых морских ежей и звезд на центральной набережной Петропавловска-Камчатского. Ученые ранее сообщили о гибели почти всех организмов на дне Авачинской бухты.

Экологическая катастрофа на Камчатке - какими могут быть последствия? (07.10.2020) 07.10.2020

Первыми тревогу забили серферы. Берег Тихого океана популярное место у тех, кто хочет поймать большую волну. Сейчас на берегу пусто. Причина загрязнения до сих пор не ясна, хотя прошло уже несколько недель. В конце сентября весь берег был усеян трупами морских обитателей.

Навальный о Путине и "мальчике на побегушках" Шредере, или Что грозит Северному потоку-2? DW Новости (07.10.2020) 07.10.2020

Алексей Навальный, проходящий в Берлине реабилитацию после отравления "Новичком", считает необходимыми персональные санкции против близких к Кремлю олигархов. Об этом российский оппозиционер заявил в интервью немецкому таблоиду "Бильд". В частности, Навальный призывает к санкциям против главы совета директоров "Роснефти", бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.
There was a pollution of the water area near the Khalaktyr beach by an unclear source: hundreds of sea animals washed ashore, and the water changed color. The Greenpeace expedition set off to the scene.

СК России возбудил уголовное дело по факту загрязнения вод на Камчатке 07.10.2020

Следствие проверит все возможные источники загрязнения акватории Авачинского залива, в том числе с мест захоронений ядохимикатов, заявила представитель СК РФ.
VILYUCHINSK, RUSSIA - OCTOBER 1, 2020: A dead octopus on the shore of the Bezymyannaya Bay. Many dead marine animals are cast ashore in Russia s Kamchatka Territory. Local authorities report water pollution presumably with industrial oil. Anna Strelchenko/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0E9873

Глава Минприроды РФ не считает загрязнения на Камчатке масштабной катастрофой 05.10.2020

Росприроднадзор проводит мониторинг в Авачинском заливе Тихого океана после сообщений о выброшенных на берег мертвых морских животных.
There was a pollution of the water area near the Khalaktyr beach by an unclear source: hundreds of sea animals washed ashore, and the water changed color. The Greenpeace expedition set off to the scene.

Утечка ракетного топлива? Что на самом деле произошло на Камчатке 05.10.2020

Утечка ракетного топлива, разлив нефтепродуктов или природная аномалия? Причины экологической катастрофы на Камчатке пока не ясны. Экологи и местные активисты поделились с DW наблюдениями.
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