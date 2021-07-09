Обнаружены тела всех погибших при крушении вертолета на Камчатке

Тела всех восьми человек, погибших при крушении вертолета Ми-8на Камчатке, обнаружены. Об этом сообщил губернатор края Владимир Солодов в понедельник, 16 августа. В своем видеообращении в Telegram-канале он отметил, что "часть из них находятся внутри вертолета, который затонул на глубине около 120 метров.

Ранее из воды были извлечены тела пятерых погибших, в том числе командира экипажа. Заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский сообщил агентству "Интерфакс", что тела трех пассажиров, и, предположительно, "черный ящик" обнаружены в воздушном судне. "В ближайшее время будет принято решение о том, каким способом извлечь вертолет на поверхность", - пояснил чиновник, добавив, что все основные части вертолета уже найдены.

Тем временем поисковая операция на озере Курильском, где случилась трагедия, прекращена из-за сильных волн и может продолжиться 17 августа, если позволят погодные условия.

Вертолет упал в озеро

12 августа МИ-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов упал в озеро. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа.

Позднее обломки вертолета были найдены на дне озера на расстоянии около 500 метров от берега на глубине 120 метров.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Росавиация временно запретила авиакомпании осуществлять коммерческие пассажирские перевозки.

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