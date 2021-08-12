 На Камчатке потерпел крушение вертолет с 16 людьми на борту | Новости из Германии о России | DW | 12.08.2021

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Россия

На Камчатке потерпел крушение вертолет с 16 людьми на борту

На борту Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро", по предварительным данным, находились 13 пассажиров и три члена экипажа. Информация о пострадавших и возможных жертвах уточняется. ЧП произошло в районе Курильского озера.

Вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8 (фото из архива)

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" совершил жесткую посадку в районе Курильского озера в Кроноцком заповеднике на востоке полуострова Камчатка. Как сообщила в четверг, 12 августа, пресс-служба МЧС по Камчатскому краю, на борту машины, по предварительным данным, находились 13 пассажиров и три члена экипажа.

Спасатели обнаружили на месте крушения восемь человек, двое из которых получили серьезные травмы и находятся в тяжелом состоянии.

Источник в экстренных службах агентства "Интерфакс" уточнил, что туристы были из Москвы и Санкт-Петербурга.

На место вылетели глава региона Владимир Солодов, спасатели, врачи. Всего к операции привлечены 45 человек и восемь единиц техники. При правительстве Камчатского края создан оперативный штаб, который возглавил губернатор.

Возбуждено уголовное дело

В правительстве края сообщили, что сотрудники заповедника услышали удар о воду и оперативно направились к месту ЧП на лодках для спасения пассажиров. По предварительным данным, фрагменты вертолета находятся в Курильском озере.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Что стало причиной ЧП, устанавливается.

Совладелец авиакомпании - депутат Редькин

Авиакомпания "Витязь-Аэро" работает на Камчатке с 2009 года, в ее парке - более 20 вертолетов Ми-8 модификаций МТВ, АМТ, Т и ПС и Ми-2. Перевозчик выполняет рейсы в отдаленные населенные пункты Камчатки, в том числе по госконтрактам совместно с МЧС России, медициной катастроф, Агентством лесного хозяйства.

По данным "СПАРК-Интерфакс", совладельцем (49,5 %) авиакомпании "Витязь-Аэро" является депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин.

Несколькими днями ранее он признался в непреднамеренном убийстве жителя поселка Озерновский. По версии политика, он застрелил человека 2 августа, когда якобы пытался выгнать из села медведя.

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