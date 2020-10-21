 Глава Минприроды назвал водоросли причиной гибели животных на Камчатке | Новости из Германии о России | DW | 23.10.2020

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Россия

Глава Минприроды назвал водоросли причиной гибели животных на Камчатке

Минприроды не нашло разлива нефтепродуктов на Камчатке и объясняет гибель морских животных природным фактором. А СКР счел некритичным превышение концентрации нефтяных углеводородов в Авачинском заливе.

Мертвые морские животные на берегу бухты Безымянная на Камчатке

Мертвые морские животные на Камчатке (фото из архива)

Причиной массовой гибели животных на Камчатке стала токсичность водорослей, заявил глава министерства природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в эфире телеканала "Россия 24" в пятницу, 23 октября. "Это не техногенная история, разлива мы не нашли, ни нефтепродуктов, ни каких-либо других сильных превышений", способных вызвать массовую гибель морских организмов, подчеркнул министр. Ведомство после консультаций с учеными пришло к выводу, что речь идет о природном факторе. В 2021 году состоится экспедиция с целью выяснить причины "красного прилива", аномально активного цветения токсичных водорослей, добавил Кобылкин.

Следственный комитет России (СКР) также считает приоритетной версию природного фактора загрязнения воды у побережья Камчатки. Биохимические экспертизы не выявили признаков токсического отравления у обратившихся за медицинской помощью, а в исследованных пробах воды, почвы и морских организмов не были обнаружены тяжелые металлы, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. По ее словам, на кораблях и подводных лодках Военно-морского флота, заходивших в Авачинский залив, не было утечек нефтепродуктов. Превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 года, подчеркнули в СКР.

В конце сентября местные жители Камчатки рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже и выброшенных на берег мертвых морских животных. Серферы жаловались на временное ухудшение зрения и появление раздражения на коже после заплывов. 3 октября Минприроды Камчатского края заявило о превышении уровня нефтепродуктов и фенолов на нескольких участках залива. Следственный комитет (СК) России 7 октября возбудил уголовное дело по факту загрязнения вод на Камчатке и гибели морских животных. Ученые Дальневосточного отделения Российской академии наук 10 октября назвали главной причиной загрязнения воды в акватории Авачинской бухты наличие токсичных микроводорослей.

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    Автор: Андрей Гурков


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