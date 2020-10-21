Глава Минприроды назвал водоросли причиной гибели животных на Камчатке

Причиной массовой гибели животных на Камчатке стала токсичность водорослей, заявил глава министерства природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в эфире телеканала "Россия 24" в пятницу, 23 октября. "Это не техногенная история, разлива мы не нашли, ни нефтепродуктов, ни каких-либо других сильных превышений", способных вызвать массовую гибель морских организмов, подчеркнул министр. Ведомство после консультаций с учеными пришло к выводу, что речь идет о природном факторе. В 2021 году состоится экспедиция с целью выяснить причины "красного прилива", аномально активного цветения токсичных водорослей, добавил Кобылкин.

Следственный комитет России (СКР) также считает приоритетной версию природного фактора загрязнения воды у побережья Камчатки. Биохимические экспертизы не выявили признаков токсического отравления у обратившихся за медицинской помощью, а в исследованных пробах воды, почвы и морских организмов не были обнаружены тяжелые металлы, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. По ее словам, на кораблях и подводных лодках Военно-морского флота, заходивших в Авачинский залив, не было утечек нефтепродуктов. Превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 года, подчеркнули в СКР.

В конце сентября местные жители Камчатки рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже и выброшенных на берег мертвых морских животных. Серферы жаловались на временное ухудшение зрения и появление раздражения на коже после заплывов. 3 октября Минприроды Камчатского края заявило о превышении уровня нефтепродуктов и фенолов на нескольких участках залива. Следственный комитет (СК) России 7 октября возбудил уголовное дело по факту загрязнения вод на Камчатке и гибели морских животных. Ученые Дальневосточного отделения Российской академии наук 10 октября назвали главной причиной загрязнения воды в акватории Авачинской бухты наличие токсичных микроводорослей.

Смотрите также:

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Раньше здесь было пастбище Научный сотрудник Института географии Лейпцигского университета Матиас Ульрих (Mathias Ulrich) уже многие годы изучает в Якутии деградацию (таяние) вечной мерзлоты. Он предоставил DW свои фотографии, на которых запечатлел последствия этого процесса. Так, этих двух озер всего несколько десятилетий назад просто не было. В советское время, до 1960-х годов, здесь еще занимались сельским хозяйством.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Озера растут с большой скоростью Скорость, с которой эти два озера примерно в 50 километрах восточнее Якутска увеличивались за последние четверть века, наглядно видна на фотографиях в нижнем ряду. Но ученые внимательно изучают и аэрокосмические снимки. Эта подборка вошла в статью, которую Матиас Ульрих вместе с международной группой авторов опубликовал в 2017 году в специализированном научном журнале Water Resources Research.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Строительство домов на тающей почве Вечная мерзлота оказалась не вечной и под селом Чурапча в Центральной Якутии. Из-за таяния грунта стала непригодной взлетно-посадочная полоса местного аэродрома, действовавшего в советское время. Однако местные жители, вопреки советам экспертов, продолжают строить дома на этой влажной и все более зыбкой почве.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Этого слоя льда скоро не будет Деградация вечной мерзлоты быстро идет даже на Крайнем Севере. Этот слой льда толщиной примерно в 10-20 метров на берегу одной из проток в дельте Лены за считанные годы растает, предупреждает Матиас Ульрих, и тогда…

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Проседание почвы стало обычным делом ...почва просядет, возможно, сразу на несколько метров, как на этом снимке. Ученые обозначают проседание почвы из-за вытаивания подземного льда термином термокарст. Этот процесс, сильно меняющий рельеф местности, становится все более серьезной проблемой для любой инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты - транспортной, жилой, индустриальной.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота А если сваи забили недостаточно глубоко? Вблизи дельты Лены находится арктический порт Тикси. Построенные в советское время дома стоят здесь, как и повсюду в зоне вечной мерзлоты, на сваях. Но если их забили недостаточно, по нынешним меркам, глубоко и некогда вечномерзлый грунт в условиях глобального потепления начнет подтаивать, то стабильность отдельных зданий и даже целых городов может оказаться под угрозой.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Деформированные дома По этим деревянным домам в Якутске и особенно по их крышам наглядно видно, как таяние почвы деформирует постройки, не поставленные на сваи. В худшем случае дело доходит до обрушения зданий.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Термосифоны специально охлаждают грунт Чтобы обеспечить стабильность грунта под больницей в Якутске, рядом с ней установили термосифоны для искусственного охлаждения и замораживания почвы. "Дальнейшая деградация вечной мерзлоты потребует серьезных дополнительных финансовых и человеческих усилий, чтобы поддерживать функционирование любой имеющейся инфраструктуры", - предупреждает немецкий ученый Матиас Ульрих. Автор: Андрей Гурков

