В Охотском море спасли мужчину, пропавшего два месяца назад

Двое мужчин и один подросток отправились по морю посмотреть на китов. У катамарана заглох мотор, он потерял управляемость и дрейфовал два месяца. Выжил только один из троих путешественников.

У берегов Камчатки рыбаки обнаружили лодку, которая дрейфовала в море со сломанным мотором более двух месяцев, один из трех находившихся на ней мужчин был спасен, еще двое погибли. Об этом во вторник, 15 октября, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

По данным ведомства, двое братьев и сын одного из них отправились на катамаране от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону Охинского района Сахалинской области 9 августа, но через некоторое время связь с ними была утеряна. Telegram-канал Baza пишет, что выживший 46-летний Михаил, а также погибшие за прошедшее время 49-летний Сергей и 15-летний Илья Пичугины собирались "посмотреть на китов".

14 октября лодку случайно заметил на радаре экипаж супертраулера, сперва приняв ее за мусор.

Агентству ТАСС в пресс-службе прокуратуры сообщили, что пострадавший находится в шоковом состоянии, он рассказал, что катамаран потерял управляемость после того, как у него заглох мотор.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.