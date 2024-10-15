  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ОбществоРоссия

В Охотском море спасли мужчину, пропавшего два месяца назад

Евгений Жуков
15 октября 2024 г.

Двое мужчин и один подросток отправились по морю посмотреть на китов. У катамарана заглох мотор, он потерял управляемость и дрейфовал два месяца. Выжил только один из троих путешественников.

https://p.dw.com/p/4lnz0
Морское побережье на Камчатке
Морское побережье на КамчаткеФото: Ulyana Bakumenko/TASS/Imago Images

У берегов Камчатки рыбаки обнаружили лодку, которая дрейфовала в море со сломанным мотором более двух месяцев, один из трех находившихся на ней мужчин был спасен, еще двое погибли. Об этом во вторник, 15 октября, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

По данным ведомства, двое братьев и сын одного из них отправились на катамаране от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону Охинского района Сахалинской области 9 августа, но через некоторое время связь с ними была утеряна. Telegram-канал Baza пишет, что выживший 46-летний Михаил, а также погибшие за прошедшее время 49-летний Сергей и 15-летний Илья Пичугины собирались "посмотреть на китов".

14 октября лодку случайно заметил на радаре экипаж супертраулера, сперва приняв ее за мусор.

Агентству ТАСС в пресс-службе прокуратуры сообщили, что пострадавший находится в шоковом состоянии, он рассказал, что катамаран потерял управляемость после того, как у него заглох мотор.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Экологическая катастрофа на Камчатке - какими могут быть последствия? (07.10.2020)

Экологическая катастрофа на Камчатке - какими могут быть последствия? (07.10.2020)

Первыми тревогу забили серферы. Берег Тихого океана популярное место у тех, кто хочет поймать большую волну. Сейчас на берегу пусто. Причина загрязнения до сих пор не ясна, хотя прошло уже несколько недель. В конце сентября весь берег был усеян трупами морских обитателей.
Природа и окружающая среда7 октября 2020 г.03:40 мин.
external

Вымирающая Воркута: спасут ли российские власти город-призрак? (16.07.2021)

Вымирающая Воркута: спасут ли российские власти город-призрак? (16.07.2021)

Воркута, самый восточный город Европы, вымирает. Запасы угля уменьшаются, шахты закрываются, работы практически нет. Последняя надежда горожан - новая стратегия развития Арктической зоны РФ. Репортаж DW.
Общество16 июля 2021 г.02:56 мин.
Тим Шэддок со своей собакой Беллой

В Тихом океане спасен моряк, три месяца дрейфовавший в океане со своей собакой

В Тихом океане спасен моряк, три месяца дрейфовавший в океане со своей собакой

Тим Шэддок со своей собакой попал в шторм в Тихом океане и три месяца ждал помощи, питаясь сырой рыбой и собирая дождевую воду.
Общество16 июля 2023 г.
Показать еще