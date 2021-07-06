На месте крушения Ан-26 на Камчатке найдены тела погибших

Спасатели обнаружили тела погибших при крушении самолета Ан-26 на Камчатке, сообщили в среду, 7 июля, российские СМИ со ссылкой на главу региона Владимира Солодова. "Первые тела начинают доставать (из воды. - Ред.) По количеству (погибших. - Ред.) ситуация все время меняется", - сказал он, добавив, что на месте работают судмедэксперты, которые будут принимать решения в зависимости от состояния тел и процедур.

В МЧС РФ сообщили об обнаружении тел девяти погибших, одно тело опознано.

Утром 7 июля агентство "Камчатка-информ" распространило первые кадры спасательной операции на месте авиакатастрофы.

Крушение самолета Ан-26 на Камчатке

Самолет Ан-26, выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, разбился днем 6 июля. По одной из версий, причиной катастрофы могла стать ошибка пилотирования в условиях плохой видимости. Обломки самолета были найдены вблизи поселка и в Охотском море.

На борту Ан-26 находились 28 человек - 22 пассажира и шестеро членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли. В регионе объявлен трехдневный траур. Семьям жертв будут выплачены компенсации на сумму более 3,5 млн рублей.

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