Как немцы борются с коронавирусом у себя в стране и в мире

Для успешной борьбы с коронавирусом властям Германии надо координировать работу тысяч учреждений разного уровня. Поместить на карантин целые города в ФРГ сложнее, чем в Китае.
Мерами по борьбе с коронавирусом в Германии занимается кризисный штаб, сформированный правительством ФРГ специально для этой цели. "Мы серьезно относимся к вспышке коронавируса и новой ситуации, в которой оказалась Германия, Европа и весь мир", - заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) 27 февраля в Берлине.
После того как стало известно о новых случаях заражения COVID-19 в Германии, 26 февраля министр признал, что страна находится на пороге эпидемии. Взять под контроль распространение инфекции получится, только приложив огромные усилия, добавил Шпан. Задача нового кризисного штаба по коронавирусу в данных условиях - обеспечить взаимодействие отдельных министерств и таких предприятий, как например, железнодорожная компания Deutsche Bahn.
Опаснее ли коронавирус, чем обычный грипп?
Последние высказывания ученых относительно распространения коронавируса тревожны. По оценкам немецких экспертов, COVID-19 может оказаться опаснее, чем обычный грипп. Однако окончательный ответ на вопрос об уровне смертности от пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа, будет получен лишь после окончания эпидемии, сообщил журналистам в четверг, 27 февраля, глава Института Роберта Коха Лотар Вилер (Lothar Wieler) на пресс-конференции в Берлине.
Начиная с сегодняшнего дня подобные пресс-конференции будут проводить в столице Германии ежедневно. При этом Вилер подчеркнул, что в Германии нет повода для паники.
"Ситуация еще не вышла из-под контроля, - заверил он. - Один очаг инфекции у нас был в Баварии, но мы взяли ситуацию под контроль. Два дня назад были зафиксированы новые случаи заражения в двух других регионах, и ими сейчас занимается министерство здравоохранения".
Изоляция целых городов в Германии маловероятна
В январе коронавирусом нового типа заразились несколько сотрудников баварской компании Webasto, занимающейся поставкой автозапчастей, а также члены их семей. После продолжавшейся несколько недель паузы новые случаи заражения были зафиксированы в федеральных землях Баден-Вюртемберг, Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Эксперты Института Роберта Коха объясняют последовательность шагов после выявления новых пациентов: сначала надо изолировать инфицированных коронавирусом, а потом постараться определить, с кем они общались в последнее время.
По словам Лотара Вилера, этой стратегии медики останутся верны и впредь. "Не исключено, что, если будут выявлены новые случаи заражения, мы потеряем контроль (над цепочкой передачи инфекции. - Ред.)", - говорит он.
Это может произойти в ситуации, когда местные вспышки инфекции станут более крупными, чем до сих пор. Тем не менее ученые в Институте Роберта Коха не считают, что из-за распространения коронавируса в Германии придется помещать под карантин целые города, как это было сделано в Италии.
Ученые работают в две смены в поисках вакцины
В последние дни вопросы от журналистов по поводу коронавируса не дают покоя пресс-службе Института Роберта Коха. Именно поэтому руководство института решило организовывать ежедневные пресс-конференции, чтобы сообщать последнюю информацию о результатах работы ученых.
Расположенный в Берлине институт, названный в честь известного во всем мире немецкого микробиолога, является в Германии важнейшей структурой по вопросам инфекционных болезней. В 1905 году Роберт Кох (Robert Koch) получил Нобелевскую премию по медицине за открытие бактерии-возбудителя туберкулеза. Сегодня около 1000 сотрудников института, поддерживающие связь с коллегами по всему миру, разрабатывают вакцины от опасных заболеваний и наблюдают за ходом эпидемий и пандемий (эпидемий, распространяющихся на многие страны и континенты).
Что касается коронавируса, то уже несколько недель назад в Институте Роберта Коха был создан посвященный ему центр, в котором немецкие ученые семь дней в неделю, работая в две смены, занимаются оценкой сложившейся ситуации, обмениваются мнениями с представителями министерств и ведомств и дают рекомендации по борьбе с распространением вируса.
По словам министра здравоохранения ФРГ Шпана, в связи с эпидемией коронавируса актуальной информацией необходимо снабдить 170 000 частных врачебных практик, 20 000 аптек, более 2000 больниц и 14 000 учреждений по уходу за больными и немощными людьми по всей Германии. Эксперты опасаются, что в ближайшем времени с этим могут возникнуть проблемы. В ведомствах по делам здравоохранения по всей Германии работают 2500 врачей. Для сравнения: 15 лет назад их было гораздо больше. Созданные специально для информирования на тему коронавируса "горячие линии" уже сейчас перегружены.
Защита от ЧС в Германии - дело федеральных земель
Что может и что должно происходить в Германии в случае вспышки инфекционных заболеваний, определяет федеральный закон о защите от инфекционных заболеваний. На практике, однако, меры по защите от угроз здоровью населения и действия в чрезвычайных ситуациях определяют правительства федеральных земель. У каждой федеральной земли в Германии есть собственный план действий на случай эпидемии или пандемии. При этом обычно действует такое правило: пока вспышкам инфекции удается противостоять с помощью традиционных средств, чрезвычайное положение не объявляют.
Так, в соответствующем законе земли Бранденбург говорится, что к мерам по противодействию катастрофам необходимо прибегнуть, когда инфекция представляет собой непосредственную угрозу жизни и здоровью множества людей, наносит урон имуществу, жизненно необходимым жилищам или (продовольственному. - Ред.) снабжению населения; и в то же время ведет к серьезным нарушениям общественной безопасности и общественного порядка или непосредственной угрозе таких нарушений".
Так что тревогу разрешается бить далеко не сразу. Однако в случае необходимости можно принять решительные меры, такие как проведение ведомственных проверок на частной территории, а также в общественном транспорте, или отмена публичных мероприятий. В качестве примера подобных действий можно привести случай в земле Северный Рейн-Вестфалия, где в округе Хайнсберг были на несколько дней закрыты все детские сады и школы в связи с выявлением коронавируса у семейной пары, проживающей в этом округе.
Несмотря на допустимость подобных и даже более жестких шагов в Германии, большинство экспертов склоняются к мнению, что в ФРГ изолировать целые города было бы не так просто, как в централизованных и недемократических странах вроде Китая.
Ведь в ФРГ действует принцип соразмерности. Это означает, что какие бы меры ни принимались, они распространяются только на тех, кто непосредственно имеет отношение к вызвавшей их ситуации, а не на большую группу людей без разбора. При этом можно запретить инфицированным людям находиться в определенных местах или покидать такие места. Возможны также запреты на въезд в страну для определенных лиц.
Ограничения на задействование военных внутри Германии
В отличие от ряда других стран, в Германии не так просто провести операцию внутри страны с участием военных. Многие немцы хорошо помнят, как солдыты бундесвера помогали укладывать мешки с песком во время недавних наводнений на Эльбе и Одере. Однако привлечение военных в случае эпидемий ограничивается рядом строгих правил. Задержания, проведение проверок или перекрытие транспортного сообщения в таких случаях - дело полиции.
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