Как НАТО пережила саммит Трампа и не забыла об Украине и Грузии

Многие ждали неприятностей на саммите НАТО в Брюсселе 11-12 июля. Но это касалось только первого дня, на который было запланировано обсуждение расходов на оборону. Ведь то, что большинство стран Североатлантического альянса выделяют на это мало денег, вызывает особое недовольство президента США Дональда Трампа.

Впрочем, несмотря на заочный спор Трампа с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel), первый день завершился успешно. Участники саммита приняли общую декларацию и направились на ужин, где центральной темой была Россия.

Следующий день был посвящен Украине, Грузии и Афганистану. И он обещал быть спокойным.

Прерванное заседание

Утром 12 июля лидеры НАТО собрались на совместное заседание с президентами Украины и Грузии. И даже успели обнародовать итоговые заявления по обеим странам, прежде чем началась буря. Трамп решил вновь вернуться к вопросу расходов на оборону, вроде решенному накануне. Поэтому заседание перешло в ограниченный формат, уже без представителей третьих стран.

В некоторых СМИ появились сообщения, что Трамп якобы пригрозил союзникам выходом США из НАТО, если те не согласятся увеличить оборонные расходы. Была ли такая угроза, до сих пор неизвестно: ни президент США, ни канцлер ФРГ, ни другие участники встречи в верхах прямого ответа на этот вопрос не дали.

Однако на пресс-конференции президент США подтвердил "очень сильную" приверженность Вашингтона альянсу. Он также заявил о "достижении грандиозного прогресса" в увеличении расходов на оборону. После чего провозгласил: "Я думаю, что, вероятно, могу (прекратить членство США в НАТО. - Ред.), но в этом нет необходимости".

Чего же конкретно достиг глава Белого дома? Оглашать цифры он оставил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Но и тот лишь сообщил, что с момента, когда Трамп вступил в должность, все государства НАТО, кроме США, ассигновали дополнительно 41 млрд долларов на оборону.

В итоге и заявление Меркель прозвучало вполне благожелательно: ведь саммит, по ее мнению, помог Альянсу лучше осознать себя и свою востребованность.

Трамп - о предстоящей встрече с Путиным

По окончании брюссельского саммита Трамп отправился в Великобританию. А 16 июля он планирует встретиться в Хельсинки с президентом РФ Владимиром Путиным. Многих журналистов интересовало, что же это значит для Североатлантического альянса. Но такие переговоры соответствуют нынешней позиции НАТО в отношении России: укреплять оборону и вести диалог. А Столтенберг долго объяснял, насколько важно говорить с Москвой, особенно в период напряженности. "Мы продолжаем стремиться к конструктивным отношениям, когда действия России сделают их возможными", - отметил он.

Сам Трамп заявил, что коллеги даже благодарили его за намерение встретиться с президентом РФ. И что он надеется найти с Путиным общий язык. "Кто-то спрашивал, враг ли он. Нет, он мне не враг. Друг ли он? Нет, я не знаю его достаточно хорошо для этого, - пояснил Трамп. - Но, в конце концов, он - конкурент. Он представляет Россию, я представляю США".

В свете неоднозначных заявлений Дональда Трампа об аннексии украинского полуострова Крым Россией журналисты спросили, готов ли он признать Крым российским. "Президент Обама позволил этому случиться. Это было во время его "вахты", а не моей (...) Позволил бы я этому случиться? Нет, я бы не позволил", - ответил он. В то же время Трамп не знает, что будет с Крымом дальше. "Но я не являюсь счастливым по поводу Крыма", - заверил президент США.

Встреча в Хельсинки, как и "Северный поток-2", стали темами двухсторонней встречи Трампа с президентом Украины Петром Порошенко. "Это был абсолютно доверительный разговор, я очень доволен, что Украине был оказан приоритет, была абсолютная необходимость, нам нужно было пообщаться с президентом США перед поездкой в Хельсинки", - сообщил Порошенко. Он уверен, что как Трамп в Хельсинки, так и президент Франции Эмманюэль Макрон 15 июля в Москве в беседах с Путиным затронут вопрос об освобождении украинских политзаключенных в России и Крыму.

Перспектива членства для Украины и Грузии?

Участники брюссельского форума подтвердили обещание, данное Киеву и Тбилиси на саммите в Бухаресте в 2008 году. Тогда все страны НАТО согласились с тем, что в перспективе Украина и Грузия смогут вступить в Североатлантический альянс. В нынешней декларации формулировки в отношении обеих стран различаются. О Грузии говорится, что это государство "станет членом Альянса, и план действий касательно членства является частью этого процесса". Причем понятие "членство" встречается в тексте несколько раз. Что же касается Украины, то в документе признается ее "стремление к членству в НАТО". Одновременно подчеркнуто право Украины определять свой курс без внешнего вмешательства - имеется в виду, видимо, Россия.

Если посмотреть на цели, которые Киев ставил перед собой, то достичь ему удалось немало. В общей декларации много внимания уделено России и осуждению ее курса, причем на первом месте стоят вопросы, касающиеся Украины. НАТО подтвердила поддержку территориальной целостности Украины, заверила, что не признает аннексию Крыма, призвала Москву вывести свои войска с Донбасса и прекратить поддержку сепаратистов. Отдельно лидеры альянса обсудили перспективы миротворческой миссии, подчеркнув, что ее мандат должен распространяться на всю зону конфликта, включая границу с РФ.

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