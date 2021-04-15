Как в Брюсселе готовятся к ухудшению отношений между Россией и ЕС

Пока президенты США и России Джозеф Байден и Владимир Путин обсуждали в Женеве мировые проблемы, в Брюсселе верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель представил доклад об отношениях с Россией.

Какого-либо умысла в таком совпадении не было. Доклад Еврокомиссия утвердила 15 июня, но в тот день Боррель был также занят на саммите ЕС-США с Байденом, поэтому представление прошло 16 июня. Этот доклад станет основанием для второй части "стратегической дискуссии" об отношениях с Россией на саммите ЕС 24-25 июня.

В Брюсселе готовятся к ухудшению отношений России и ЕС

"Россия является крупнейшим соседом ЕС и остается силой, с которой приходится считаться в Европе и во всем мире", - с этой оценки начинается доклад. Значение РФ объясняют, в частности, размерами страны, готовностью использовать свою мощь, а также военным потенциалом. В то же время доклад указывает и на "серьезные и растущие структурные слабости" российской экономики.

В докладе подчеркивается "очень значительный" потенциал для сотрудничества между ЕС и РФ. "Однако правительство России активно преследует цели, идущие в противоположном направлении", - отмечается в документе. Среди примеров называется создание сферы влияния в соседних странах, подрыв политического единства ЕС и попытки ограничить роль ЕС в международных отношениях.

Жозеп Боррель

"В нынешних условиях обновленное партнерство, которое бы позволило нам реализовать весь потенциал тесного сотрудничества с Россией, - это отдаленная перспектива", - посетовал Боррель. "Поэтому ЕС должен быть реалистичным и готовиться к дальнейшему ухудшению отношений с Россией, которые сейчас и так на самом низком уровне", - добавил глава европейской дипломатии. При этом он считает, что Евросоюз может сделать отношения с Россией "более предсказуемыми и стабильными".

Пять принципов ЕС в отношении России и три глагола

Кардинального изменения политики Евросоюза в отношении РФ Еврокомиссия не предлагает. Они и дальше будут основываться на пяти основополагающих принципах, утвержденных в 2016 году . Первый из них, к примеру, называет имплементацию минских соглашений ключевым условием изменения отношений ЕС и России.

Доклад предлагает дополнить пять принципов тремя линиями поведения в отношении России либо, по выражению Борреля, тремя "глаголами" или "словами": давать отпор, сдерживать и сотрудничать. Эти три линии планируют использовать одновременно, чтобы сделать политику ЕС в отношении России более эффективной. Отвечая на вопрос корреспондента DW, Боррель признал, что большинство предложенных мер не являются новыми, но доклад должен их структурировать, "делая упор на необходимости быть более проактивными, а не просто реагировать (на действия России. - Ред.)".

Как Евросоюз будет давать отпор России?

Давать отпор в Брюсселе хотят нарушениям Россией прав человека и международного права. В частности, в докладе указывают на то, что "репрессивные" законы об "иноагентах", "нежелательных" и "экстремистских" организациях усиливают и без того систематическое наступление на права и свободы человека, "несмотря на то, что они закреплены в конституции России и международными обязательствами страны". В пример приводят "политически мотивированные" судебные приговоры Алексею Навальному, попытку убить его нервнопаралитическим веществом и признание основанных им организаций "экстремистскими".

Говоря о международном праве, доклад в первую очередь указывает на его "последовательные нарушения" в Украине со стороны России. Противодействие "вредоносным" действиям РФ "может включать усиление и расширение" санкций. Также в Еврокомиссии хотят противостоять попыткам Москвы выдать себя за "посредника" в конфликте в Донбассе, хотя она и является его участником.

"ЕС поставит себе целью ограничение ресурсов, которые правительство России сможет привлечь для совершения своей подрывной внешней политики", - говорится в докладе. На закрытом брифинге для журналистов чиновники ЕС не объяснили, как именно хотят достичь этого, но они планируют представить конкретные предложения осенью. То же касается и намерения усилить борьбу с коррупцией и отмыванием денег. Как известно, сейчас у ЕС нет правовых инструментов ввести санкции против российских олигархов .

Как в Брюсселе намерены сдерживать Россию

Сдерживание будет направлено на попытки России подорвать интересы Евросоюза. Для этого сам ЕС должен стать более устойчивым к угрозам. Речь идет о кибербезопасности, обороне, противодействию дезинформации и гибридным угрозам. ЕС будет помогать и странам "Восточного партнерства" укреплять свою устойчивость.

Отдельное внимание в докладе уделили энергетике. "Мы будем лучше использовать рычаг, который нам предоставляет наш энергетический переход", - говорится в документе. А именно, благодаря возобновляемым источникам энергии, ЕС будет покупать все меньше российского угля и нефти, а в дальнейшем и газа. В докладе напомнили, что экспорт энергоносителей обеспечивает 40% доходов российского бюджета и 25% ВВП, а большая его часть идет в ЕС. Снижение зависимости Евросоюза от энергоносителей из России сильно повлияет на отношения между ними, прогнозируют в Брюсселе, хотя и признают, что это произойдет в последующие 10-20 лет.

В каких сферах ЕС хочет сотрудничать с Россией

"Я считаю, что мы должны пытаться поддерживать положительные контакты с Россией, поскольку это также способ защищать наши интересы", - отметил Боррель. По его словам, в ряде вопросов сотрудничество с РФ является "неизбежным", например когда речь идет об Арктике . Среди других сфер, приведенных в докладе, - здравоохранение, борьба с изменениями климата и экология.

Под сотрудничеством в Еврокомиссии понимают и усиление контактов между людьми, например, с помощью выдачи бесплатных шенгенских виз для молодежи, ученых и студентов. Доклад обещает и усиление поддержки гражданского общества и правозащитников в РФ, для чего хочет применять "более гибкие и креативные подходы".

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