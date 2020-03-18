Какие фейки о коронавирусе распространяют из России в ЕС

В ЕС заявили о распространении фейков из России на тему коронавируса. О какой информации идет речь, зачем ее распространяют, и можно ли говорить об особой кампании РФ по дезинформации?
Доклад Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS) о "кампании по дезинформации", связанной с борьбой с коронавирусом SARS-CoV-2, которую проводят прокремлевские медиа, вызвал немалый резонанс в европейских СМИ. Сам доклад не является публичным, но в пресс-службе Еврокомиссии подтвердили "рост дезинформации извне , в частности, и из России".
Сотрудник пресс-службы ЕС Петер Стано отметил, что Россия - не единственный источник дезинформации о коронавирусе, вызывающем заболевание COVID-19. А его коллега Йоханнес Барке добавил, что большую часть фейков генерируют и распространяют сами пользователи.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сразу же назвал доклад о дезинформации "русофобской одержимостью". По его словам, речь идет о "каких-то голословных обвинениях", а в документе нет ни одного конкретного примера.
Примеры фейков
Впрочем, службы ЕС привели много примеров дезинформации. И они есть в открытом доступе. Существует отдельная платформа по разоблачению фейков - euvsdisinfo.eu. Ведет ее рабочая группа по стратегическим коммуникациям "Восток" (East StratCom), созданная в 2015 году для противодействия российской дезинформации. Всего на сайте сообщается о более 100 случаях дезинформации, связанной с коронавирусом.
Среди тех, кто распространяет фейки, как указывает East StratCom, фигурируют самые разнообразные медиа. Это и News Front ("Новостной фронт"), большинство "корреспондентов" которого, по утверждению самого издания, - это волонтеры. Сайт выходит на восьми языках, включая немецкий и французский. News Front учрежден в аннексированном Россией Крыму. Он распространял, например, информацию о том, что коронавирус "сконструирован как биологическое оружие", направленное на "стерилизацию" населения.
Но есть и напрямую связанные с Кремлем СМИ. Одним из наиболее часто упоминаемых East StratCom источников дезинформации является Sputnik, российское государственное иновещательное СМИ. К примеру, Sputnik Латвия опубликовал материал с предположением, что коронавирус могли "придумать" в этой стране. Это предположение аргументировали тем, что в Латвии много "талантливых ученых-биологов и фармацевтов", а также тем, что эпидемия COVID-19 выгодна властям.
Во многих случаях конспирологические теории, в частности, о том, что "коронавирус является рукотворным", озвучивают не журналисты, а приглашенные "эксперты", отмечают в EastStratCom. Так, во время передачи "Большая игра" на Первом канале российского телевидения 8 февраля микробиолог Игорь Никулин утверждал, что в британской государственной биохимической лаборатории Портон-Даун уже есть вакцина от коронавируса: "Это та сама организация, которая, как я подозреваю, мазала ручку дверную Скрипаля. Возможно, они что-то намазали и в городе Ухане, провинции Хубей, например, ручку метрополитена".
Ведущая Марина Ким не только не пыталась провести факт-чекинг слов Никулина, но и несколько раз подтверждала его высказывания. Никулин - неоднократный гость Первого канала, где его представляют как члена Комиссии ООН по биологическому и химическому оружию. Впрочем, структуру с таким названием на сайте ООН найти невозможно, а российское издание The Insider оспаривает причастность Никулина к ООН.
Что является целю российской дезинформации?
Евросоюз является целью дезинформации далеко не во всех случаях. Многие фейки направлены на русскоговорящую аудиторию. Другие, например, - на носителей арабского языка. В материале Russia Today на арабском утверждается, что коронавирус мог быть вызван американской биологической атакой на Китай и Иран.
В East StratCom подытоживают, что нет какой-либо одной линии российской дезинформации о COVID-19. Если одно издание утверждает, что последствия пандемии коронавируса будут меньше, чем от сезонного гриппа, то политолог, идеолог евразийства, Александр Дугин на сайте Gеополитика.ру предрекает апокалиптические сценарии, вплоть до изображенных в фильмах Mad Max и Resident Evil.
По мнению East StratCom, прокремлевские медиа пытаются запутать читателей и телезрителей. "Прокремлевские дезинформационные СМИ осыпают целевую аудиторию десятками разных заявлений, версий, объяснений, "слитой информации", "сенсаций", теорий заговора", - говорится на сайте euvsdisinfo.eu. Цель этого, добавляют в East StratCom, - подорвать доверие к системам здравоохранения, властям и международным организациям. Основными фейками при этом называют утверждения, что коронавирус создали в лабораториях НАТО и что он в итоге приведет к коллапсу Евросоюза.
Коронавирус - часть кампании по дезинформации?
Германский евродепутат Сергей Лагодинский (Sergey Lagodinsky), отвечающий во фракции "зеленых" за Россию, считает дезинформацию по COVID-19 частью общей кампании, направленной на очернение ЕС. "Это подтверждает и тон российских сообщений: Европа перегружена, тогда как в России очень мало случаев", - заявил он в комментарии DW.
Лагодинский не верит, что президент РФ Владимир Путин лично распорядился начать отдельную кампанию по дезинформации в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, хотя точно об этом общественность все равно не узнает. При этом евродепутат подчеркивает, что это не освобождает российское руководство от ответственности за распространение этих фейков, поскольку "оно вызвало к жизни эту экосистему (распространения дезинформации. - Ред.), которая теперь выполняет свою работу".
Член делегации Европарламента по сотрудничеству с Россией Давид Лега соглашается, что фейки о коронавирусе вписываются в схему дезинформации, распространяемой авторитарными режимами. "Я был более чем разочарован, когда узнал о распространении такой дезинформации, ведь это только усугубляет мировой кризис в сфере здравоохранения", - отметил швед Лега, входящий в Европейскую народную партию. По его мнению, в ЕС должны говорить на эту тему и пытаться донести достоверную информацию людям, в том числе и живущим в России.
Смотрите также: