Какие фейки о коронавирусе распространяют из России в ЕС

Доклад Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS) о "кампании по дезинформации", связанной с борьбой с коронавирусом SARS-CoV-2, которую проводят прокремлевские медиа, вызвал немалый резонанс в европейских СМИ. Сам доклад не является публичным, но в пресс-службе Еврокомиссии подтвердили "рост дезинформации извне , в частности, и из России".

Сотрудник пресс-службы ЕС Петер Стано отметил, что Россия - не единственный источник дезинформации о коронавирусе, вызывающем заболевание COVID-19. А его коллега Йоханнес Барке добавил, что большую часть фейков генерируют и распространяют сами пользователи.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сразу же назвал доклад о дезинформации "русофобской одержимостью". По его словам, речь идет о "каких-то голословных обвинениях", а в документе нет ни одного конкретного примера.

Примеры фейков

Впрочем, службы ЕС привели много примеров дезинформации. И они есть в открытом доступе. Существует отдельная платформа по разоблачению фейков - euvsdisinfo.eu. Ведет ее рабочая группа по стратегическим коммуникациям "Восток" (East StratCom), созданная в 2015 году для противодействия российской дезинформации. Всего на сайте сообщается о более 100 случаях дезинформации, связанной с коронавирусом.

Среди тех, кто распространяет фейки, как указывает East StratCom, фигурируют самые разнообразные медиа. Это и News Front ("Новостной фронт"), большинство "корреспондентов" которого, по утверждению самого издания, - это волонтеры. Сайт выходит на восьми языках, включая немецкий и французский. News Front учрежден в аннексированном Россией Крыму. Он распространял, например, информацию о том, что коронавирус "сконструирован как биологическое оружие", направленное на "стерилизацию" населения.

Источником фейков являются, в том числе, и прокремлевские СМИ

Но есть и напрямую связанные с Кремлем СМИ. Одним из наиболее часто упоминаемых East StratCom источников дезинформации является Sputnik, российское государственное иновещательное СМИ. К примеру, Sputnik Латвия опубликовал материал с предположением, что коронавирус могли "придумать" в этой стране. Это предположение аргументировали тем, что в Латвии много "талантливых ученых-биологов и фармацевтов", а также тем, что эпидемия COVID-19 выгодна властям.

Во многих случаях конспирологические теории, в частности, о том, что "коронавирус является рукотворным", озвучивают не журналисты, а приглашенные "эксперты", отмечают в EastStratCom. Так, во время передачи "Большая игра" на Первом канале российского телевидения 8 февраля микробиолог Игорь Никулин утверждал, что в британской государственной биохимической лаборатории Портон-Даун уже есть вакцина от коронавируса: "Это та сама организация, которая, как я подозреваю, мазала ручку дверную Скрипаля. Возможно, они что-то намазали и в городе Ухане, провинции Хубей, например, ручку метрополитена".

Ведущая Марина Ким не только не пыталась провести факт-чекинг слов Никулина, но и несколько раз подтверждала его высказывания. Никулин - неоднократный гость Первого канала, где его представляют как члена Комиссии ООН по биологическому и химическому оружию. Впрочем, структуру с таким названием на сайте ООН найти невозможно, а российское издание The Insider оспаривает причастность Никулина к ООН.

Что является целю российской дезинформации?

Евросоюз является целью дезинформации далеко не во всех случаях. Многие фейки направлены на русскоговорящую аудиторию. Другие, например, - на носителей арабского языка. В материале Russia Today на арабском утверждается, что коронавирус мог быть вызван американской биологической атакой на Китай и Иран.

Фейки рассчитаны на самую разную аудиторию

В East StratCom подытоживают, что нет какой-либо одной линии российской дезинформации о COVID-19. Если одно издание утверждает, что последствия пандемии коронавируса будут меньше, чем от сезонного гриппа, то политолог, идеолог евразийства, Александр Дугин на сайте Gеополитика.ру предрекает апокалиптические сценарии, вплоть до изображенных в фильмах Mad Max и Resident Evil.

По мнению East StratCom, прокремлевские медиа пытаются запутать читателей и телезрителей. "Прокремлевские дезинформационные СМИ осыпают целевую аудиторию десятками разных заявлений, версий, объяснений, "слитой информации", "сенсаций", теорий заговора", - говорится на сайте euvsdisinfo.eu. Цель этого, добавляют в East StratCom, - подорвать доверие к системам здравоохранения, властям и международным организациям. Основными фейками при этом называют утверждения, что коронавирус создали в лабораториях НАТО и что он в итоге приведет к коллапсу Евросоюза.

Коронавирус - часть кампании по дезинформации?

Германский евродепутат Сергей Лагодинский (Sergey Lagodinsky), отвечающий во фракции "зеленых" за Россию, считает дезинформацию по COVID-19 частью общей кампании, направленной на очернение ЕС. "Это подтверждает и тон российских сообщений: Европа перегружена, тогда как в России очень мало случаев", - заявил он в комментарии DW.

Сергей Лагодинский

Лагодинский не верит, что президент РФ Владимир Путин лично распорядился начать отдельную кампанию по дезинформации в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, хотя точно об этом общественность все равно не узнает. При этом евродепутат подчеркивает, что это не освобождает российское руководство от ответственности за распространение этих фейков, поскольку "оно вызвало к жизни эту экосистему (распространения дезинформации. - Ред.), которая теперь выполняет свою работу".

Член делегации Европарламента по сотрудничеству с Россией Давид Лега соглашается, что фейки о коронавирусе вписываются в схему дезинформации, распространяемой авторитарными режимами. "Я был более чем разочарован, когда узнал о распространении такой дезинформации, ведь это только усугубляет мировой кризис в сфере здравоохранения", - отметил швед Лега, входящий в Европейскую народную партию. По его мнению, в ЕС должны говорить на эту тему и пытаться донести достоверную информацию людям, в том числе и живущим в России.

Смотрите также:

Как мир борется с коронавирусом Пандемией коронавируса охвачено более 150 стран Общее число заразившихся коронавирусом в мире к середине марта, по данным Университета Джона Хопкинса, превысило 170 000 человек, эпидемия охватила более 150 стран и территорий. Выздоровели более 77 000 человек, свыше 6500 скончались от последствий коронавирусной инфекции.

Как мир борется с коронавирусом Европа пытается защититься от коронавируса Власти стран ЕС усилили погранконтроль, опасаясь стремительного распространения коронавируса. Cловения и Австрия закрыли границу с Италией. В Чехии, Польше, Словении, Австрии, Греции отменены занятия во всех учебных заведениях. На фотографии - медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля. Повышенная температура - повод для запрета на въезд в страну.

Как мир борется с коронавирусом По всему миру отменяют мероприятия Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру отменяют публичные мероприятия. В Ирландии отказались от всех парадов в День святого Патрика 17 марта (на фото), во Франции запретили мероприятия с числом участников свыше 1000 человек, в ФРГ отменены крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка и Ремесленная ярмарка в Мюнхене.

Как мир борется с коронавирусом Италия: Вся страна в карантине Максимальное число заражений и смертей от коронавируса SARS-CoV-2 в Европе выявлено в Италии. К середине марта число инфицированных превысило 24 тысяч. 9 марта итальянские власти ввели карантин на всей территории страны. На данный момент все публичные мероприятия отменены, учебные учреждения и музеи закрыты. Улицы и площади итальянских городов опустели.

Как мир борется с коронавирусом Германия: первые жертвы коронавируса До 25 февраля в ФРГ было зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусом в Баварии. Затем число стало резко расти. К середине марта число инфицированных превысило 4500 человек. Более половины из них - в земле Северный Рейн - Вестфалия. 9 марта стало известно о двух первых смертях от коронавируса. С 16 марта ФРГ закрыла участки границы с Францией, Австрией, Швейцарией, Люксембургом и Данией.

Как мир борется с коронавирусом Ажиотаж на дезинфицирующие средства Из-за вспышки коронавируса в Германии вспыхнул ажиотаж на дезинфицирующие средства и жидкое мыло. В супермаркетах и магазинах бытовой химии пустуют полки, прежде забитые всевозможными флаконами и тюбиками с антисептиками. В некоторых магазинах висят объявления: администрация обещает покупателям как можно скорее восстановить наличие этих товаров в ассортименте.

Как мир борется с коронавирусом Коронавирус добрался до России Число инфицированных коронавирусом в России превысило 60 человек. В Москве введен режим повышенной готовности. Указом мэра Сергея Собянина граждане РФ, прибывшие в столицу из "неблагополучных стран", обязываются добровольно провести 14 дней на домашнем карантине. Собянин также заявил о строительстве новой больницы для заболевших коронавирусом в Троицком административном округе Москвы.

Как мир борется с коронавирусом Израиль: 14-дневный карантин для всех въезжающих В Израиле к середине марта коронавирус диагностирован более чем у 75 человек. В целях борьбы с распространением заболевания там введен 14-дневный карантин для всех въезжающих. Граждане других стран должны доказать, что у них есть место проживания и необходимые средства для соблюдения карантина - иначе им откажут во въезде. Карантин может затронуть 300 тыс. из 9-миллионного населения Израиля.

Как мир борется с коронавирусом Иран: третье место по смертности от коронавируса - после Китая и Италии Самым крупным очагом распространения коронавируса после Китая и Италии стал Иран: к середине марта там зарегистрировано более 148 тысяч заболевших и более 700 смертей. Не исключают, что в действительности цифры могут быть намного выше. Пытаясь предотвратить распространение вируса, иранские города обильно заливают дезинфицирующими средствами.

Как мир борется с коронавирусом Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, число новых заражений снижается. Большинство больниц, построенных для инфицированных коронавирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае коронавирусной инфекцией заболели более 81 тыс. человек, умерли около 3100.

Как мир борется с коронавирусом Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции? Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

Как мир борется с коронавирусом Когда появится вакцина от коронавируса? Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года. Автор: Марина Барановская

