Какие места в Баварии притягивают туристов

Один из самых любимых туристами регионов Германии - Бавария - легко найти и в Instagram. Понятно, что у популярности в социальных сетях есть и оборотная сторона: геолокации видео и фотографий приводят к наплыву туристов. Для экономики региона - хорошо, для природы - плохо.

Что притягивает туристов в Баварии

Средневековая архитектура и узкие, мощеные булыжником улочки, - романтичная атмосфера Ротенбург-об-дер-Таубер, расположенного в историческом регионе Средняя Франкония, притягивает туристов со всего мира. Популярность этого баварского города всегда зашкаливала и без Instagram. Однако город эту соцсеть не игнорирует. Как отметил в интервью агентству dpa пресс-секретарь администрации города Роберт Нер (Robert Nehr), Instagram дает возможность рассказать о тех местах, которые не так известны. У официального аккаунта города - более шести тысяч подписчиков.

Любимый мотив фотосъемок в Нюрнберге - Новый музей. Современные фасады из стекла и стали - и винтовая черно-белая, напоминающая раковину улитки лестница: пользователи Instagram охотно делятся своими снимками с изображением здания музея. По словам официального представителя музея Евы Мартин (Eva Martin), этот музей уже давно стал притягательным местом. Сотрудникам музея любители фотосъемок поводов для беспокойства пока не дают. Однако важно также делать все для того, чтобы музей привлекал к себе не только внешним видом, но и содержанием, подчеркивает Ева Мартин.

Еще один магнит в Баварии - курортный городок Бад-Вёрисхофен, расположенный в Нижнем Альгое. Туристы особенно любят сниматься на фоне парка с его великолепным розарием и красивыми ухоженными дорожками. Правда, этих снимков в социальных сетях не так много. Катрин Херд (Cathrin Herd), отвечающая за городской маркетинг, объясняет это тем, что среди туристов - больше представителей старшего поколения

Озеро Бармзее

Верхняя Бавария, один из семи административных округов федеральной земли Бавария, славится своими живописными зеркальными озерами. В их числе - озера Бармзее и Герольдзее. Внимание в социальных сетях к ним столь высоко, что они в последнее время стали местом паломничества туристов. "Побережье этих озер просто забито - и все из-за соцсетей. Внимание к нашему региону столь велико, что мы больше не делаем никакой рекламы", - жалуется мэр муниципалитета Крюн Томас Шварценбергер (Thomas Schwarzenberger). По его словам, все дело в том, что в последние годы образовалась группа людей, которые приезжают снимать местные природные красоты, а потом выкладывают эти фото в интернете. Как раз из-за них вокруг Бармзее и Герольдзее и возник такой ажиотаж.

Как защитить природу от нашествия туристов

По словам Шварценбергера, заборы, защищающие от них местный ландшафт, конечно, возводить тут не будут, но таблички с призывами беречь природу разместят. Не исключается, что на отдельных участках также поставят шлагбаумы.

С одной стороны, Instagram - это масса новых возможностей, с другой - он создает также немало новых проблем, рассуждает Армин Бриш (Armin Brysch). Этот немецкий ученый из Университета прикладных наук в Кемптене, в том числе, проводит исследования в таких сферах, как маркетинг и туризм в условиях развития цифровых технологий.

Особое внимание исследователь обращает на негативные последствия так называемого "овертуризма" - массового туризма, связанного с посещением наиболее популярных достопримечательностей и подогреваемого соцсетями. Результат такого паломничества -разрушение самобытности регионов, нанесение им экологического ущерба, снижение качества жизни местного населения. Классическим примером тому могут служить Венеция, Дубровник, Барселона. В качестве одного из шагов, которые могут хоть как-то воспрепятствовать овертуризму, Армин Бриш предлагает пользующимся популярностью городам и регионам разумно комбинировать фотографии и хештеги на своих профилях в соцсетях.

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Природные парки в Германии

Природные парки в Германии Отдых на природе Все шестнадцать немецких национальных парков (Nationalpark) в нашей туристической рубрике мы уже представили. Теперь подошел черед природных парков (Naturpark), но их в Германии намного больше - более сотни, поэтому сегодня ограничимся тремя десятками. Будет интересно - пишите, продолжим. Итак, начнем с самого большого по площади немецкого природного парка...

Природные парки в Германии Альтмюльталь Природный парк Альтмюльталь (Naturpark Altmühltal). Федеральная земля Бавария. Год создания: 1969. Площадь: 2962 квадратных километра.

Природные парки в Германии Аммерские Альпы Природный парк Аммерские Альпы (Naturpark Ammergauer Alpen). Федеральная земля Бавария. Год создания: 2017. Площадь: 227 квадратных километра.

Природные парки в Германии Щецинский залив Природный парк в Щецинском заливе (Naturpark Am Stettiner Haff). Федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания. Год создания: 2005. Площадь: 537 квадратных километров.

Природные парки в Германии Арнсбергский лес Природный парк Арнсбергский лес (Naturpark Arnsberger Wald). Федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия. Год создания: 1961. Площадь: 482 квадратных километра.

Природные парки в Германии Природный парк Барним Природный парк Барним (Naturpark Barnim). Федеральные земли Берлин и Бранденбург. Год создания: 1999. Площадь: 749 квадратных километров. На фотографии - бывший Коринский монастырь (Kloster Chorin), расположенный на территории парка.

Природные парки в Германии Баварский Рён Природный парк Баварский Рён (Naturpark Bayerische Rhön). Федеральная земля Бавария. Год создания: 1967. Площадь: 1245 квадратных километров.

Природные парки в Германии Бергишес Ланд Природный парк Бергишес Ланд (Naturpark Bergisches Land). Федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия. Год создания: 1973. Площадь: 1917 квадратных километров. На фотографии для нас уже сервирован традиционный бергский кофейный стол (Bergische Kaffeetafel) - прекрасный способ подкрепиться, нагуляв аппетит на свежем воздухе.

Природные парки в Германии Фельдбергер-Зеенландшафт Природный парк Фельдбергер-Зеенландшафт (Naturpark Feldberger Seenlandschaft). Федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания. Год создания: 1997. Площадь: 345 квадратных километров. На фотографии: обитатель этого озерного края - орлан-белохвост.

Природные парки в Германии Фихтельгебирге Природный парк Фихтельгебирге (Naturpark Fichtelgebirge). Федеральная земля Бавария. Год создания: 1971. Площадь: 1028 квадратных километров.

Природные парки в Германии Долина реки Пене Природный парк Долина реки Пене (Naturpark Flusslandschaft Peenetal). Федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания. Год создания: 2011. Площадь: 334 квадратных километра. На фотографии: гнездо бакланов.

Природные парки в Германии Франконская Швейцария - Фельденштайнер Форст Природный парк Франконская Швейцария - Фельденштайнер Форст (Naturpark Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst). Федеральная земля Бавария. Год создания: 1995. Площадь: 2346 квадратных километров. На фотографии: развалины замка Найдек во Франконской Швейцарии.

Природные парки в Германии Гарц В немецком регионе Гарц находится сразу три природных парка и один национальный парк. Один из них - Природный парк Гарц / Саксония-Анхальт (Naturpark Harz/Sachsen-Anhalt). Год создания: 2003. Площадь: 1660 квадратных километров. Эта фотография сделана в долине реки Ильзе.

Природные парки в Германии Гессенский Рён Природный парк Гессенский Рён (Naturpark Hessische Rhön). Федеральная земля Гессен. Год создания: 1963. Площадь: 700 квадратных километров. Так здесь выглядит звездное небо, снятое на фотокамеру с многочасовой выдержкой.

Природные парки в Германии Осторов Узедом Природный парк на острове Узедом (Naturpark Insel Usedom). Федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания. Год создания: 1999. Площадь: 632 квадратных километра.На фотографии: молодая косуля, вышедшая из леса на скошенное поле.

Природные парки в Германии Кифхойзер Природный парк Кифхойзер, он же - Кюфхёйзер (Naturpark Kyffhäuser). Федеральная земля Тюрингия. Год создания: 2008. Площадь: 305 квадратных километров.

Природные парки в Германии Лан-Дилль Природный парк Лан-Дилльское нагорье (Naturpark Lahn-Dill-Bergland). Федеральная земля Гессен. Год создания: 2007. Площадь: 874 квадратных километра. На фотографии: исток реки Лан.

Природные парки в Германии Лауэнбургские озера Природный парк Лауэнбургские озера (Naturpark Lauenburgische Seen). Федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн. Год создания: 1961. Площадь: 474 квадратных километра.

Природные парки в Германии Люнебургская пустошь Природный парк Люнебургская пустошь (Naturpark Lüneburger Heide) - старейший в Германии. Федеральная земля Нижняя Саксония. Год создания: 1921. Площадь: 1130 квадратных километров. На фотографии: овцы здешней люнебургской породы (Lüneburger Heidschnucke), отличающиеся неприхотливостью и выносливостью.

Природные парки в Германии Бранденбургская Швейцария Природный парк Бранденбургская Швейцария (Naturpark Märkische Schweiz). Федеральная земля Бранденбург. Год создания: 1990. Площадь: 205 квадратных километров. На фотографии: мельница Прицхагенер мюле (Pritzhagener Mühle).

Природные парки в Германии Верхний Дунай Природный парк Верхний Дунай (Naturpark Obere Donau). Федеральная земля Баден-Вюртемберг. Год создания: 1980. Площадь: 857 квадратных километров.

Природные парки в Германии Пфальцский лес Природный парк Пфальцский Лес (Naturpark Pfälzerwald). Федеральная земля Рейнланд-Пфальц. Год создания: 1958. Площадь: 1798 квадратных километров.

Природные парки в Германии Саар-Хунсрюк Природный парк Саар-Хунсрюк (Naturpark Saar-Hunsrück). Федеральные земли Саар и Рейнланд-Пфальц. Год создания: 1980. Площадь: 1938 квадратных километров. На фотографии: петля реки Саар (Saarschleife) около Метлаха.

Природные парки в Германии Бухта Шлей Природный парк Шлей (Naturpark Schlei). Федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн. Год создания: 2008. Площадь: 498 квадратных километров. Шлей - узкая и длинная бухта Балтийского моря на севере Германии.

Природные парки в Германии Зибенгебирге Природный парк Зибенгебирге, в переводе - Семигорье (Naturpark Siebengebirge). Федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия. Год создания: 1959. Площадь: 112 квадратных километров. На фотографии: замок Драхенбург (Drachenburg), расположенный в этом регионе.

Природные парки в Германии Штайгервальд Природный парк Штайгервальд (Naturpark Steigerwald). Федеральная земля Бавария. Год создания: 1971. Площадь: 1280 квадратных километров.

Природные парки в Германии Таунус Природный парк Таунус (Naturpark Taunus). Федеральная земля Гессен. Год создания: 1962. Площадь: 1348 квадратных километров. На фотографии: вид из Таунуса на небоскребы Франкфкурта-на-Майне.

Природные парки в Германии Тевтобургский лес Природный парк Тевтобургский лес / Эгге (Naturpark Teutoburger Wald/ Eggegebirge). Федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия. Год создания: 1965. Площадь: 2711 квадратных километров. На фотографии: скалы Экстернштайне.

Природные парки в Германии Тюрингский лес Природный парк Тюрингский лес (Naturpark Thüringer Wald). Федеральная земля Тюрингия. Год создания: 1990. Площадь: 2082 квадратных километра.

Природные парки в Германии Вулканический Айфель Природный и геологический парк Вулканический Айфель (Natur- und Geopark Vulkaneifel). Федеральная земля Рейнланд-Пфальц. Год создания: 2010. Площадь: 980 квадратных километров. На фотографии: озеро в кратере потухшего вулкана около Дауна (Daun).

Природные парки в Германии Везерское нагорье Природный парк Везерское нагорье Шаумбург-Гамельн (Naturpark Weserbergland Schaumburg-Hamel). Федеральная земля Нижняя Саксония. Год создания: 1975. Площадь: 1116 квадратных километров. На фотографии: река Везер. Автор: Максим Нелюбин



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