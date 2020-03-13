Казахстан из-за коронавируса ввел режим чрезвычайного положения

В связи с угрозой дальнейшего распространения коронавируса SARS-CoV-2 в Казахстане власти страны вводят режим чрезвычайного положения. Экстренные меры будут действовать с 16 марта по 15 апреля, говорится в указе, который в воскресенье, 15 марта, подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

На период чрезвычайного положения будет усилена охрана общественного порядка, а также особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность людей и работу транспорта. Кроме того, ограничена работа крупных магазинов, торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей.

Указом Токаева также введен карантин на всей территории страны. Запрещается проведение массовых мероприятий, в том числе семейных. Власти должны будут провести масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия. К ним в числе прочих будут привлечены подразделения Минобороны и МВД.

Ограничен въезд и выезд из страны

Правительство Казахстана также ограничило пересечение государственной границы в обе стороны всеми видами транспорта. При этом ограничения на въезд не распространяются на граждан страны, находящихся за рубежом, они смогут вернуться домой.

Ранее власти Казахстана сократили число полетов в Германию, Великобританию, Венгрию, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Польшу, Турцию и Чехию, а также в Беларусь, Грузию и Украину. Кроме того, был отменен парад в День победы 9 мая.

В Казахстане восемь человек заразились коронавирусом

В Казахстане пока официально подтверждены 8 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, выявленном уже в 155 странах и территориях. Всего в мире официально подтверждены более 157 000 случаев заражения, более 5800 человек скончались, почти 76 тысяч больных выздоровели. Почти 81 000 случаев заболевания и более 3000 летальных исходов приходится на Китай, ставший очагом новой инфекции.

В настоящее время эпицентр коронавируса переместился в Европу, где наиболее пострадавшей страной стала Италия. Здесь насчитывается 21 157 случаев заражения, 1441 человек скончался. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о начале пандемии коронавируса, вызывающего пневмонию COVID-19.

Смотрите также:

Как мир борется с коронавирусом Пандемией коронавируса охвачено более 150 стран Общее число заразившихся коронавирусом в мире к середине марта, по данным Университета Джона Хопкинса, превысило 155 000 человек, эпидемия охватила более 150 стран и территорий. Выздоровели более 70 000 человек, около 6000 скончались от последствий коронавирусной инфекции.

Как мир борется с коронавирусом Европа пытается защититься от коронавируса Власти стран ЕС усилили погранконтроль, опасаясь стремительного распространения коронавируса. Cловения и Австрия закрыли границу с Италией. В Чехии, Польше, Словении, Австрии, Греции отменены занятия во всех учебных заведениях. На фотографии - медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля. Повышенная температура - повод для запрета на въезд в страну.

Как мир борется с коронавирусом По всему миру отменяют мероприятия Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру отменяют публичные мероприятия. В Ирландии отказались от всех парадов в День святого Патрика 17 марта (на фото), во Франции запретили мероприятия с числом участников свыше 1000 человек, в ФРГ отменены крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка и Ремесленная ярмарка в Мюнхене.

Как мир борется с коронавирусом Италия: Вся страна в карантине Максимальное число заражений и смертей от коронавируса SARS-CoV-2 в Европе выявлено в Италии. К середине марта число инфицированных превысило 10 тысяч. 9 марта итальянские власти ввели карантин на всей территории страны. На данный момент все публичные мероприятия отменены, учебные учреждения и музеи закрыты. Улицы и площади итальянских городов опустели.

Как мир борется с коронавирусом Германия: первые жертвы коронавируса До 25 февраля в Германии было зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусом в Баварии. Затем число стало резко расти. К середине марта число инфицированных превысило 1500 человек. Более половины из них - в земле Северный Рейн - Вестфалия. 9 марта стало известно о двух первых смертях от коронавируса.

Как мир борется с коронавирусом Ажиотаж на дезинфицирующие средства Из-за вспышки коронавируса в Германии вспыхнул ажиотаж на дезинфицирующие средства и жидкое мыло. В супермаркетах и магазинах бытовой химии пустуют полки, прежде забитые всевозможными флаконами и тюбиками с антисептиками. В некоторых магазинах висят объявления: администрация обещает покупателям как можно скорее восстановить наличие этих товаров в ассортименте.

Как мир борется с коронавирусом Коронавирус добрался до России Число инфицированных коронавирусом в России превысило 40 человек. В Москве введен режим повышенной готовности. Указом мэра Сергея Собянина граждане РФ, прибывшие в столицу из "неблагополучных стран", обязываются добровольно провести 14 дней на домашнем карантине. Собянин также заявил о строительстве новой больницы для заболевших коронавирусом в Троицком административном округе Москвы.

Как мир борется с коронавирусом Израиль: 14-дневный карантин для всех въезжающих В Израиле к середине марта коронавирус диагностирован более чем у 75 человек. В целях борьбы с распространением заболевания там введен 14-дневный карантин для всех въезжающих. Граждане других стран должны доказать, что у них есть место проживания и необходимые средства для соблюдения карантина - иначе им откажут во въезде. Карантин может затронуть 300 тыс. из 9-миллионного населения Израиля.

Как мир борется с коронавирусом Иран: третье место по смертности от коронавируса - после Китая и Италии Самым крупным очагом распространения коронавируса после Китая и Италии стал Иран: к середине марта там зарегистрировано более 8 тыс. заболевших и почти 300 смертей. Не исключают, что в действительности цифры могут быть намного выше. Пытаясь предотвратить распространение вируса, иранские города обильно заливают дезинфицирующими средствами.

Как мир борется с коронавирусом Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, число новых заражений снижается. Большинство больниц, построенных для инфицированных коронавирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае коронавирусной инфекцией заболели более 80,9 тыс. человек, умерли 3100.

Как мир борется с коронавирусом Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции? Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

Как мир борется с коронавирусом Когда появится вакцина от коронавируса? Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года. Автор: Марина Барановская

