Йоахим фон Риббентроп

Так казнили главных нацистских преступников

В ночь на 16 октября были приведены в исполнение первые смертные приговоры, вынесенные нацистским преступникам на Нюрнбергском процессе в 1946 году. Последние казни состоялись 7 июня 1951 года в Ландсбергской тюрьме.