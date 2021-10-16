Йоахим фон Риббентроп

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3 августа исполняется 70-я годовщина пакта Молотова-Риббентропа. Наследие той эпохи, когда сталинский СССР и гитлеровская Германия пытались разграничить сферы влияния в Европе, в Прибалтике ощутимо и по сей день.
Официальная Москва возмущена резолюцией Парламентской ассамблеи ОБСЕ с оценкой нацизма и сталинизма и их роли в развязывании Второй мировой войны. Независимые ученые считают необходимым продолжить работу над историей.