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Йоахим фон Риббентроп

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Йоахим фон Риббентроп".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Defendants at the Nuremberg War Crime Trials, Germany, c1945-c1946. Between 20 November 1945 and 1 October 1946 the 24 surviving most senior Nazi leaders were tried before the International Military Tribunal in the Palace of Justice in Nuremberg. Pictured are Luftwaffe commander Hermann Göring (1893-1946), Deputy Fuhrer Rudolf Hess (1894-1987), Foreign Minister Joachim von Ribbentrop (1893-1946) and Army Chief of Staff Wilhelm Keitel (1882-1946). Göring, Ribbentrop and Keitel received death sentences, although Göring committed suicide before he could be executed, while Hess was sentenced to life imprisonment and died in Spandau Prison. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Так казнили главных нацистских преступников 16.10.2021

В ночь на 16 октября были приведены в исполнение первые смертные приговоры, вынесенные нацистским преступникам на Нюрнбергском процессе в 1946 году. Последние казни состоялись 7 июня 1951 года в Ландсбергской тюрьме.
Bilder von der Pressekonferenz zum Buch „Kittys Salon. Legenden, Fakten, Fiktion - Kitty Schmidt und ihr berüchtigtes Nazi-Spionagebordell“ 1. Die Autoren - Urs Brunner und Julia Schrammel 2. Das Buch 3. Historische Fotos

"Салон Китти", или Плотские утехи для элиты нацистской Германии 28.10.2020

О "Салоне Китти" - элитном борделе в Берлине во времена нацизма - ходят легенды. Правда ли, что его клиентами были Риббентроп и Геббельс, а куртизанки - агентами гестапо?
From left: Friedrich Gaus from Germany, Joachim von Ribbentrop, German Foreign Minister, Joseph Stalin, Soviet head of state and his Foreign Minister Vyacheslav Molotov pose 23 August 1939 in Kremlin in Moscow after signing the Soviet-German Non-Aggression Pact, making the outbreak of a European war virtually inevitable. After the ceremony, Stalin proposed a toast: I know how much the German people love their Fuehrer (Hitler), he said. I should therefore like to drink to his health. AFP PHOTO (Photo credit should read /AFP/Getty Images)

22 "медовых месяца": Сталин и Гитлер - от пакта до войны 23.08.2019

23 августа исполняется 80 лет со дня подписания "пакта Молотова-Риббентропа". Гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз стали союзниками на 22 миролюбивых месяца.
***Achtung: Nur zur Berichterstattung über diese Webseite verwenden!*** 15.07.2014

Страница Меркель в Facebook подверглась спам-атаке 15.07.2014

На странице канцлера ФРГ появились тысячи комментариев, в которых ее называют "госпожой Риббентроп", намекая на министра иностранных дел при Гитлере.
Film Blow Up 1967 de Michelangelo Antonioni: David Hemmings avec Veruschka von Lehndorff. ©MP/Leemage

Следы войны в биографии первой немецкой супермодели 29.02.2012

Фотографии Верушки украшали в 70-х годах глянцевые обложки многих журналов. О том, что она - дочь активного участника движения Сопротивления, знали немногие.
Hitler-Stalin-Pakt, 1939 Hitler-Stalin-Pakt, 23. August 1939. Deutsch-sowj.Handelsabkommen und Nicht- angriffspakt; Geheimabkommen ueber Polen. - Nach der Unterzeichnung: Reichsaussen- minister Joachim von Ribbentrop (rechts) und Jossif W. Stalin. - Foto. #### Nutzung nur in Deutschland, Österreich, Schweiz und den Niederlanden, usage Germany, Austria, Switzerland and Netherlands only ####

Йоахим фон Риббентроп: от московского пакта до скамьи подсудимых 01.07.2010

С британцами Риббентропу так и не удалось найти общий язык – с советскими партнерами он договорился в течение нескольких дней.
Reichsaussenminister Joachim von Ribbentrop (r) und der litauische Aussenminister Juozas Urbsys (l) unterzeichnen am 22. März 1939 um 23Uhr in Berlin ein Abkommen über die Rückgabe des Memelgebietes an das Deutsche Reich. Das früher zu Ostpreußen gehörende Territorium war nach dem Ersten Weltkrieg gemäß dem Versailler Vertrag von französischen Truppen besetzt worden. 1923 annektierte Litauen das Gebiet, in dem von 1926 an der Ausnahmezustand herrschte. Am 23. März 1939 marschierten Truppen des Deutschen Reiches im Memelland ein, Adolf Hitler erließ an Bord des Panzerschiffes Deutschland ein Gesetz über die Wiedervereinigung mit dem Deutschen Reich. Das Memelgebiet wurde Preußen eingegliedert.

Йоахим фон Риббентроп - продавец шампанского 29.06.2010

Риббентроп был одним из главных обвиняемых на Нюрнбергском процессе. Он был признан виновным по всем 4 пунктам обвинения.
Soviet Commissar for Foreign Affairs Vyacheslav Mikhailovich Molotov is seen as he signs the German-Soviet non-aggression pact in Moscow, August 23, 1939, a few days before the outbreak of World War II. Standing immediately behind him are German Reich Foreign Minister Joachim von Ribbentrop and General Secretary of the Communist Party Joseph Stalin on the right. Others are unidentified. (AP Photo) (Photo für Kalenderblatt)

Сейм Польши осудил советскую агрессию 1939 года 23.09.2009

Депутаты польского парламента единогласно приняли резолюцию, которая осуждает раздел Польши, совершенный 70 лет назад на основании пакта о ненападении между гитлеровской Германией и СССР.
Russian Prime Minister Vladimir Putin speaks during the Cabinet meeting in Moscow on Monday, Feb. 9, 2009. (AP Photo/RIA Novosti, Alexei Nikolsky, pool)

Путин призвал Польшу преодолеть взаимное недоверие 31.08.2009

Пакт Молотова - Риббентропа заслуживает осуждения, но он не был "спусковым крючком" Второй мировой войны, говорится в статье российского премьера в Gazeta Wyborcza. Путин призвал Польшу избавиться от груза недоверия.
Unterzeichnung Hitler-Stalin-Pakt, 1939 Hitler-Stalin-Pakt, August 1939. Deutsch-sowj.Handelsabkommen und Nicht- angriffspakt; Geheimabkommen über Polen. - Die Unterzeichnung durch die Außen- minister Joachim von Ribbentrop (vorn) und Wjatscheslaw M. Molotow (hinter Ribbentrop links); ,rechts Jossif W. Stalin. - Foto. Photo: AKG Berlin ### Verwendung nur in Deutschland, usage Germany only ###

Пакт Гитлера-Сталина: дискуссии продолжаются и в Германии 21.08.2009

"Пакт Гитлера-Сталина, изменение границ, преследования, депортация и культура памяти". Так сформулирована тема научной конференции в Лейпциге, приуроченной к 70-й годовщине подписания этого документа.
Ein Käufer entnimmt einem Zeitungsständer mit den Tageszeitungen Die Welt und Frankfurter Allgemeine Zeitung am Freitag (06.08.2004) das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Wie schon die FAZ, kehren nun auch die Axel Springer AG und der Spiegel-Verlag in ihren Print- und Online-Publikationen zur alten Rechtschreibung zurück. Auch der S¸ddeutsche Verlag will sich anschlieﬂen. Die Deutsche Presse-Agentur dpa will ein Meinungsbild bei den Kunden einholen, auf dessen Grundlage eine Entscheidung in Zusammenarbeit mit den anderen deutsch-sprachigen Nachrichtenagenturen gefällt werden soll. Foto: Ulrich Perrey dpa/lno

Frankfurter Allgemeine: Пакт Молотова-Риббентропа для прибалтов словно незаживающая рана 20.08.2009

3 августа исполняется 70-я годовщина пакта Молотова-Риббентропа. Наследие той эпохи, когда сталинский СССР и гитлеровская Германия пытались разграничить сферы влияния в Европе, в Прибалтике ощутимо и по сей день.
Symbolbild Presseschau Deutschland

Пресса: Сотрудничать с Медведевым проще , чем с Путиным 16.07.2009

В окрестностях Мюнхена состоялись переговоры канцлера ФРГ и президента России. На повестке дня: ядерная программа Ирана, конфликт на Ближнем Востоке, российские инвестиции в компанию Opel.
Combo Hitler Stalin

Ученые из ФРГ и России призывают власть не вмешиваться в оценку истории 06.07.2009

Официальная Москва возмущена резолюцией Парламентской ассамблеи ОБСЕ с оценкой нацизма и сталинизма и их роли в развязывании Второй мировой войны. Независимые ученые считают необходимым продолжить работу над историей.
Ein Käufer entnimmt einem Zeitungsständer mit den Tageszeitungen Die Welt und Frankfurter Allgemeine Zeitung am Freitag (06.08.2004) das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Wie schon die FAZ, kehren nun auch die Axel Springer AG und der Spiegel-Verlag in ihren Print- und Online-Publikationen zur alten Rechtschreibung zurück. Auch der S¸ddeutsche Verlag will sich anschlieﬂen. Die Deutsche Presse-Agentur dpa will ein Meinungsbild bei den Kunden einholen, auf dessen Grundlage eine Entscheidung in Zusammenarbeit mit den anderen deutsch-sprachigen Nachrichtenagenturen gefällt werden soll. Foto: Ulrich Perrey dpa/lno

Frankfurter Allgemeine: Историческое прошлое в современной России пересмотру не подлежит 21.05.2009

По мнению немецкой газеты, в преддверии 70-й годовщины пакта "Молотова-Риббентропа" Кремль пытается защитить официальную версию истории от критики.
Russian officers march during Victory Day parade at Moscow's Red Square, Wednesday, May 9, 2001. Hundreds of aging military veterans, service medals pinned proudly to their chests, joined Russian President Vladimir Putin on reviewing stands on Red Square on Wednesday for the Victory Day parade, the center of an anniversary most Russians still revere 56 years after the Nazi defeat. (AP Photo/ Ivan Sekretarev )

Россия: день памяти с будущим 09.05.2007

День победы над нацистской Германией с большим размахом празднуется в России вплоть до сегодняшнего дня. Однако чрезмерная политизация праздника препятствует критическому осмыслению истории.
Beginn der Arbeiten für das erste Teilstück der zukünftigen Ostsee-Gaspipeline von Russland nach Deutschland in Babajew (Archivfoto vom 09.12.2005). Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten am Donnerstag (23.03.2006) in Brüssel über die Sicherung der künftigen Energieversorgung. Hintergrund sind die hohen Öl- und Gaspreise sowie die Diskussion über die Abhängigkeit von Russland. Um den Jahreswechsel herum hatte es bei russischen Gaslieferungen ins übrige Europa Engpässe gegeben. (zu dpa-Korr. Wieder Zank und Streit beim Gipfel - Diesmal um die Energie vom 23.03.2006) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Польский министр сравнил проект Путина-Шрёдера с пактом Молотова – Риббентропа 01.05.2006

Реализуя проект Северо-Европейского трубопровода, правительство ФРГ игнорирует интересы Польши и играет на руку геополитическим амбициям России, считает польский министр обороны.