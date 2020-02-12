Исследование: кто чаще всего умирает от коронавируса?

Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний 18 февраля опубликовал результаты исследования о коронавирусной инфекции. На сегодняшний день это наиболее всеобъемлющая работа о Covid-19. Помимо других выводов она дает представление о том, насколько действительно опасен новый коронавирус.

Исследование основывалось на изучении данных 72 314 пациентов. В 44 672 случаях (61%) речь шла о подтвержденных случаях заражения, в 16 186 случаях (22,4%) - о возможном инфицировании, в 10 567 случаях (14,6%) заболевание было клинически диагностировано (только в провинции Хубэй), и в 889 случаях (1,2%) оно протекало бессимптомно.

Более 80% случаев заражения были классифицированы как легкие. Тяжелая форма заболевания была у 13,8% пациентов, 4,7% случаев были названы критическими - летальным исходом закончилась половина из них.

Опасность Covid-19 зависит от возраста пациента

Ученые установили, что наибольшему риску подвержены пожилые люди старше 80 лет. Уровень смертности в этой возрастной группе составляет 14,8%. Риск стать жертвой коронавируса резко повышают и хронические болезни: сердечно-сосудистые заболевания, диабет, заболевания дыхательных путей и высокое давление. Выяснилось также, что чем выше возраст инфицированных, тем выше риск летального исхода: в возрасте от 70 до 79 лет он составляет 8%, от 60 до 69 лет - 3,6%.

Чем моложе человек, тем больше вероятность того, что, заразившись коронавирусом, он выздоровеет: в группе от 10 до 50 лет уровень смертности с возрастом повышается с 0,2 до 0,4%. Среди пациентов в возрасте от 50 до 59 лет он составляет 1,3%. Интересно также, что среди заразившихся коронавирусом практически нет детей в возрасте до 10 лет. Смертность среди мужчин (2,8%) значительно выше, чем среди женщин (1,7%).

В китайской провинции Хубэй с наибольшим количеством заражений коронавирусом уровень смертности составляет 2,9%, в остальных регионах Китая - примерно 0,4%, в результате чего общий уровень смертности по стране колеблется около отметки в 2,3%.

По данным китайских властей, в настоящее время от коронавирусной инфекции излечились более 12 тысяч человек.

Особой опасности подвержены медики

В исследовании также отмечается высокий риск заражения, которому подвержены медики, в особенности, в провинции Хубэй. Всего признаки вируса были обнаружены у 3019 медицинских работников, у 1716 из них они были подтверждены. Пять человек скончались в период проведения исследования. 18 февраля от коронавирусной инфекции умер главный врач больницы в Ухане Лю Чжимин. Ему был 51 год.

Медицинские работники чаще других подвержены опасности заражения коронавирусом

В начале января от легочного заболевания, вызванного Covid-19, умер 34-летний врач Ли Вэньлян, первым пытавшийся предупредить о массовом распространении нового коронавируса.

Пик эпидемии коронавируса уже пройден?

Согласно проведенному китайскими медиками исследованию, снижение числа новых заражений коронавирусом может означать, что пик первой волны заболеваний, возможно, уже прошел. Авторы исследования отмечают, что дальнейшему сдерживанию распространения Covid-19 способствовала бы дальнейшая изоляция ряда городов и ограничение свободы передвижения по стране. При этом в документе говорится, что Китай должен быть готов к новому росту числа заболеваний, который может быть спровоцирован возвращением людей по всей стране из вынужденных отпусков и выходом на работу.

В свою очередь, профессор Клеменс Вендтнер (Clemens Wendtner), главный врач отделения инфекционных болезней и тропической медицины в мюнхенской клинике "Швабинг" не уверен в том, что уже можно говорить о поворотном моменте в эпидемии коронавируса. "По сообщениям из Китая, сейчас там временно снизилась доступность диагностического исследования по методу "Real-Time RT-PCR", так что я подверг бы сомнению цифры, полученные с помощью этого метода, по крайней мере, в Хубэе. Наверняка, этим способом там проверили не всех заболевших", - считает немецкий врач.

Вендтнер призывает с большой осторожностью относиться к цифрам, указанным в китайском исследовании. Он полагает, что "число неучтенных пациентов с вирусом COVID-19 в регионе Хубэй, по всей вероятности, очень велико. Вряд ли человек пойдет к врачу или обратится в больницу, если он находится в карантине, ему страшно, и он лишь с большим трудом может выйти из дома", - говорит собеседник DW.

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