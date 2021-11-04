Против террористической организации "Исламское государство" (ИГ), которой в последние годы удалось осуществить ряд кровавых терактов в европейских странах, с 2014 года борется международная коалиция во главе с США.

Террористическая организация "Исламское государство" (изначально называлось "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ, или по-арабски ДАИШ) действует в основном на территории Сирии и Ирака, где захватила значительные территории. С августа 2014 года против нее борется международная коалиция во главе с США, проводящая операцию "Непоколебимая решимость". За последние годы боевикам ИГ удалось осуществить ряд кровавых терактов в европейских странах.