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"Исламское государство" (ИГ)

Против террористической организации "Исламское государство" (ИГ), которой в последние годы удалось осуществить ряд кровавых терактов в европейских странах, с 2014 года борется международная коалиция во главе с США.

Террористическая организация "Исламское государство" (изначально называлось "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ, или по-арабски ДАИШ) действует в основном на территории Сирии и Ирака, где захватила значительные территории. С августа 2014 года против нее борется международная коалиция во главе с США, проводящая операцию "Непоколебимая решимость". За последние годы боевикам ИГ удалось осуществить ряд кровавых терактов в европейских странах.

ARCHIV - Das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg, aufgenommen am 24.08.2016. Wegen unverhältnismäßig langer Untersuchungshaft hat das Hanseatische Oberlandesgericht einen mutmaßlichen Totschläger vorerst freigelassen. Der Haftbefehl gegen den 51-Jährigen sei am Freitag vergangener Woche aufgehoben worden, teilte ein Gerichtssprecher am Donnerstag in Hamburg mit und bestätigte damit Medienberichte. (zu dpa «Mutmaßlicher Totschläger wegen zu langer U-Haft frei - Kritik der FDP» vom 12.10.2017) Foto: Christian Charisius/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В Гамбурге начался процесс по делу об участии в ИГ гражданки Германии 04.11.2021

В Гамбурге начался процесс по делу об участии гражданки Германии в террористической организации "Исламское государство".

Die Angeklagte Jennifer W. (l) und ihr ihr Anwalt Ali Aydin sitzen vor Beginn der Verhandlung im Gerichtssaal. Die Frau aus Lohne in Niedersachsen ist wegen Mordes und Kriegsverbrechen angeklagt. Sie soll als IS-Anhängerin im Irak tatenlos dabei zugesehen haben, wie ein kleines, jesidisches Mädchen in einem Hof angekettet wurde und dort verdurstete. +++ dpa-Bildfunk +++

Суд в Мюнхене приговорил к 10 годам тюрьмы сторонницу ИГ за преступления в Ираке 25.10.2021

В Мюнхене завершился первый в ФРГ процесс по делу сторонницы "Исламского государства", вернувшейся в Германию. Ее признали виновной, в частности, в преступлениях против человечности.
KANDAHAR, AFGHANISTAN - OCTOBER 15: People gather at the scene after a bomb blast hits Shia community mosque in AfghanistanÄôs southern Kandahar province on October 15, 2021 Murteza Khaliqi / Anadolu Agency

ИГ взяло на себя ответственность за теракт в мечети в Кандагаре 16.10.2021

Группмровка "Исламское государство" обнародовала заявление, в котором объявила о том, что взрывы в шиитском храме, в результате которых погибли по меньшей мере 60 человек и 70 получили ранения, - дело рук ее боевиков.
KANDAHAR, AFGHANISTAN - OCTOBER 15: People gather at the scene after a bomb blast hits Shia community mosque in AfghanistanÄôs southern Kandahar province on October 15, 2021 Murteza Khaliqi / Anadolu Agency

ООН: при взрыве мечети на юге Афганистана погибли минимум 30 человек 15.10.2021

Теракт, совершенный во время пятничной молитвы в крупнейшей шиитской мечети провинции Кандагар, устроен террористом-смертником.
An Iraqi soldier stands guard at the entrance of the Nineveh base for liberation operations in Makhmur, about 280 kilometres (175 miles) north of the capital Baghdad, on February 11, 2016. The Iraqi army is deploying thousands of soldiers to a northern base in preparation for operations to retake the Islamic State (IS) group's hub of Mosul, according to officials, as IS still holds Fallujah, east of Ramadi, and Mosul, Iraq's second city that is located in the north. / AFP / SAFIN HAMED (Photo credit should read SAFIN HAMED/AFP via Getty Images)

Ирак сообщил о задержании бывшего замглавы ИГ Сами Джасима 12.10.2021

Джасим возглавлял в ИГ ведомство, отвечавшее за финансы, когда террористической группировкой руководил Абу Бакр аль-Багдади. За поимку Джасима США обещали вознаграждение в 5 млн долларов.
07.10.2021 Eine verschleierte Frau mit einer Maske betritt aus der Gangway einer Chartermaschine heraus einen abgeschirmten Bereich der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt. In einer zunächst geheim gehaltenen Aktion hatte die Bundesregierung in Zusammenarbeit mit der US-Armee insgesamt acht deutsche Anhängerinnen der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) mit ihren 23 Kindern im Rahmen einer humanitären Aktion aus einem Gefangenenlager in Syrien geholt. Mit einer Chartermaschine wurden die Frauen über Kuwait nach Deutschland gebracht, wo fast alle sofort in Haft genommen wurden.

Германия вывезла из Сирии предполагаемых сторонниц ИГ с детьми 07.10.2021

ФРГ вывезла из Сирии восемь женщин с 23 детьми. Женщины подозреваются в том, что они в прошлом присоединились к "Исламскому государству".
A Taliban fighter stands guard along a street near the Zanbaq Square in Kabul on September 23, 2021. (Photo by WAKIL KOHSAR / AFP) (Photo by WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)

Талибы провели операцию против ячейки ИГ, совершившей теракт в Кабуле 03.10.2021

После взрыва бомбы, заложенной боевиками ИГ у мечети в центре Кабула, отряды талибов провели операцию, в результате которой была уничтожена группа террористов ИГ.
AUCKLAND, NEW ZEALAND - SEPTEMBER 03: Police guard the area around Countdown LynnMall where a violent extremist reportedly stabbed six people before being shot by police on September 03, 2021 in Auckland, New Zealand. A man has been shot dead by police after reportedly stabbing six people at LynnMall supermarket in Auckland. Prime Minster Jacinda Ardern has addressed the country describing the attack as violent and senseless. (Photo by Fiona Goodall/Getty Images)

В Новой Зеландии сторонник ИГ напал на посетителей супермаркета 03.09.2021

В результате нападения с ножом в Окленде ранены шесть человек. Премьер-министр Новой Зеландии заявила о теракте. Нападавший находился под наблюдением с 2016 года.
30.08.2021 A girl stands next to a damaged car after multiple rockets were fired in Kabul on August 30, 2021. - Rockets flew across the Afghan capital on August 30 as the US raced to complete its withdrawal from Afghanistan, with the evacuation of civilians all but over and terror attack fears high. (Photo by WAKIL KOHSAR / AFP) (Photo by WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)

"ИГ-Хорасан" заявило об ответственности за ракетный удар по аэропорту Кабула 30.08.2021

Боевики афганского отделения "Исламского государства" сообщили, что выпустили в сторону кабульского аэропорта шесть ракет.
KABUL, AFGHANISTAN - AUGUST 29: Smoke rises after an explosion in Kabul, Afghanistan on August 29, 2021. Haroon Sabawoon / Anadolu Agency

США нанесли военный удар по цели в Кабуле 29.08.2021

Целью удара США в Кабуле были боевики афганского отделения "Исламского государства", сообщает Reuters. Представитель Пентагона подтвердил атаку на автомобиль с беспилотника.
Iraqi President Barham Salih, right, and French President Emmanuel Macron attend a press conference, in Baghdad's Presidential Palace, Saturday, Aug. 28, 2021. (AP Photo/Khalid Mohammed)

Франция продолжит миссию против ИГ в Ираке и после вывода войск США 28.08.2021

Президент Франции Макрон посетил региональные консультации в Багдаде, посвященные борьбе с "Исламским государством", и пообещал не прерывать миссии Парижа против боевиков.
U.S. President Joe Biden delivers remarks about Afghanistan, from the East Room of the White House in Washington, U.S. August 26, 2021. REUTERS/Jonathan Ernst

Байден сообщил об угрозе нового теракта в Кабуле в ближайшее время 28.08.2021

По словам президента США, Вашингтон готов к дальнейшим ударам по боевикам в Афганистане. Байден отметил, что новый теракт в районе аэропорта Кабула может произойти в ближайшие 24-36 часов.
U.S. Army soldiers assigned to the 82nd Airborne Division patrol Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan August 17, 2021. Picture taken August 17, 2021. U.S. Air Force/Senior Airman Taylor Crul/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. THIS PICTURE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY. AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY.

США с воздуха ликвидировали организатора терактов ИГ в Афганистане 28.08.2021

Американские военные с помощью беспилотного летательного аппарата провели спецоперацию в афганской провинции Нангархар, в ходе которой предположительно убит боевик, организовавший теракт в Кабуле.
A screen grab shows people outside a hospital after an attack at Kabul airport, in Kabul, Afghanistan August 26, 2021. REUTERS TV/via REUTERS

WSJ: Число жертв теракта в Кабуле превысило 200 человек 28.08.2021

В результате теракта у аэропорта в Кабуле погибли более 200 человек. Этот теракт стал одним из самых смертоносных за все пребывание военного контингента США в Афганистане.
epa04868674 A picture made available on 01 August 2015 shows Gul Dali (R) the district leader of Islamic State (IS) sitting with colleagues and his family at an undisclosed location in Kunar province, Afghanistan, 30 July 2015. More than 1000 Afghan families have been displaced by clashes in the Achin and Spinghar districts in eastern Afghanistan between armed opposition groups, some allegedly claiming allegiance to the group calling themselves the Islamic State (IS) after defecting from the Taliban. EPA/GHULAMULLAH HABIBI +++(c) dpa - Bildfunk+++

СМИ ФРГ: Теракты ИГ в Кабуле - совместный провал Запада и "Талибана" 27.08.2021

Пока бундесвер спешил уйти из Афганистана, там заявили о себе джихадисты из "Исламского государства", что может стать началом новой катастрофы, считают немецкие комментаторы.
U.S. President Joe Biden delivers remarks about Afghanistan, from the East Room of the White House in Washington, U.S. August 26, 2021. REUTERS/Jonathan Ernst

Байден пообещал отомстить за двойной теракт в Кабуле 26.08.2021

Президент США в своем обращении к нации, с которым он выступил после терактов в Кабуле, унесших жизни десятков американских военных и афганцев, заверил, что организаторы нападений будут найдены и наказаны.
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