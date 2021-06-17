Беларусь в ипотеку. Кинообзор последних новостей. Трамп не сдается – "Заповедник", выпуск 136, 13.09.20

Лукашенко, а также европейские лидеры и кремлевская команда поют песню о событиях в Беларуси. Путин, Лукашенко, Захарова, Лавров, Меркель, Трамп, Мишустин и Собянин в нашем кинообзоре хитов по мотивам последних новостей России и мира. Трамп, Байден, Макрон, Меркель, Си и Путин читают предвыборное стихотворение о битве Трампа и Байдена. Смотрите в 136-м выпуске "Заповедника"!