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Ипотека

Gebäudes der Rechnungskammer von Russland, das unsere Korrespondentin in Moskau Ewlaliya Samedowa im Oktober gemacht hat. Schlüsselworter: Russland, Moskau, Rechnungskammer von Russland, Ewlaliya Samedowa

Счетная палата РФ: Льготная ипотека может привести к кризису 17.06.2021

С 2020 года в России действуют "беспрецедентные" меры господдержки рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства, считает аудитор Счетной палаты.

Ansteigende Stapel mit Münzen und einem Haus im Hintergrund | Verwendung weltweit

Задолженность россиян по ипотеке впервые превысила 10 трлн рублей 29.05.2021

Объем просроченной задолженности составил почти 70 млрд рублей. В Германии к концу 2020 года общий объем ипотечных кредитов превысил 1,1 трлн евро.

Thema Folgen der Corona-Krise für Wohnungsmarkt in Russland Zulieferung: 14.4.2020

Как коронакризис спровоцировал ипотечный бум в России 18.11.2020

Низкие процентные ставки и льготная ипотечная госпрограмма вызвали рост интереса россиян к приобретению жилья в кредит. Эксперты прогнозируют дальнейший подъем спроса на ипотеку. Грядет ли ипотечный кризис?

Беларусь в ипотеку. Кинообзор последних новостей. Трамп не сдается – "Заповедник", выпуск 136, 13.09.20 13.09.2020

Лукашенко, а также европейские лидеры и кремлевская команда поют песню о событиях в Беларуси. Путин, Лукашенко, Захарова, Лавров, Меркель, Трамп, Мишустин и Собянин в нашем кинообзоре хитов по мотивам последних новостей России и мира. Трамп, Байден, Макрон, Меркель, Си и Путин читают предвыборное стихотворение о битве Трампа и Байдена. Смотрите в 136-м выпуске "Заповедника"!
Neubauten, Am Lokdepot 14, Monumentenstrasse, Kreuzberg, Friedrichshain-Kreuzberg, Berlin, Deutschland | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Покупка жилья в Германии: дешевая ипотека обеспечивает высокий спрос 20.08.2020

Коронавирус и рецессия не вызвали падения цен на немецком рынке жилой недвижимости, но усиливают новый тренд. В ряде регионов ФРГ имеет смысл подождать с покупкой до конца года.
Thema Folgen der Corona-Krise für Wohnungsmarkt in Russland Zulieferung: 14.4.2020

Пять трендов на рынке недвижимости в России в условиях карантина 15.04.2020

Что нужно знать сейчас российским арендаторам и арендодателям, ипотечникам, строителям и покупателям квартир? DW собрала информацию для основных участников рынка.
#51865970 - Berlin Treptowers © berlinphotos030

Как помогают с ипотекой и арендой жилья во время пандемии COVID-19 11.04.2020

Берлинский институт DIW сравнил господдержку, которую оказывают пострадавшим от коронавируса ипотечникам, квартиросъемщикам и арендодателям в разных странах, в том числе в России.
Thema: Beamten der Sicherheitsdienste und Propagandisten mit Immobilienkrediten sind die leidenschaftlichsten Fans des Kremls, meint der Karikaturist. Stichworte: Sergey Elkin, Karikatur, Russland, Kreml, Loyale Wählerschaft Jahr/Ort: Moskau, 15.11.2019 DW, Sergey Elkin

Сторонники Путина: на кого опирается российская власть? 15.11.2019

Лояльность Кремлю особенно распространена у двух категорий граждан: для силовиков это обязанность, а для должников по ипотеке - жизненная необходимость, иронизирует карикатурист Сергей Елкин.
Symbolbild Bilanz | Verwendung weltweit

Насколько серьезным будет экономический кризис в Германии? 14.08.2019

ВВП ФРГ упал во 2-м квартале в сравнение с первым. Крупнейшая экономика Европы и важнейший покупатель российских энергоносителей стоит на пороге рецессии. DW - о возможных последствиях.

Крыша течет: немецкие эксперты и политики о шоу Путина и его прямой линии. DW Новости (20.06.2019) 20.06.2019

Четыре с лишним часа, побив собственный рекорд, Владимир Путин общался с народом по так называемой "прямой линии". Подавляющее большинство говорило не о глобальной политике, а о наболевшем: зарплатах, медобслуживании, ипотеке и… протекаюших крышах. Неужели проблему протекающей крыши должен решать президент огромной страны? Мы попросили немецких экспертов прокомментировать "линию Путина".

Откуда у Путина столько денег: кремлинологи оценили обещания президента. DW Новости (20.02.19) 20.02.2019

В среду Владимир Путин выступил с традиционным посланием. В своем выступлении президент погрозил США, но больше всего внимания привлекли его обещания. Смотреть на выступление президента отправился и корреспондент DW.

1314171 Russia, Yekaterinburg. 12/13/2012 A view of Moskovskaya Street in Yekaterinburg. Pavel Lisitsyn/RIA Novosti |

Депутаты Екатеринбурга в два раза повысили зарплату мэру 05.12.2018

Новый мэр Екатеринбурга и его заместители будут получать вдвое больше, чем их предшественники. Глава города также предлагает давать льготную ипотеку госслужащим.
School girls with flowers at a school in Moscow on September the 1st, 2010. Photo Andrey Rudakov

Владимир Путин обещает помочь детям и их родителям 28.11.2017

Президент РФ выступил с рядом предложений, которые нацелены на улучшение положения семей с детьми. Через три месяца в России состоятся президентские выборы.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Mann zeigt seine leere Hosentasche (Aufnahme vom 25.03.2007). Foto: Peter Steffen/dpa (zu dpa Städte- und Gemeindebund: Schuldenlast der Kommunen ist dramatisch vom 05.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Почему должники в России не спешат оформлять банкротство 08.11.2017

Всего 13 тысяч россиян за два года прошли процедуру банкротства. Теоретически это могли бы сделать 800 тысяч человек. Но есть ли в этом смысл, выясняла DW.
#51865970 - Berlin Treptowers © berlinphotos030

Начнет ли дешеветь жилье в Берлине? 03.03.2017

Бум на немецком рынке недвижимости в 2017 году продолжится, но эксперты предупреждают: в четырех городах Германии рост цен на покупку и аренду квартир может смениться падением.
Thema Preise auf Wohnungen in Moskau, die unsere Korrespondentin in Moskau Ewlaliya Samedowa im Dezember gemacht hat. Auf den Bildern sind neue Wohnungen in Moskau. Schlüsselworter: Russland, neue Wohnungen in Moskau, Samedowa.

Почему растет просрочка по кредитам, или Расплата за ипотеку (видео) 08.02.2017

В России растет число заемщиков, у которых возникли проблемы с обслуживанием ипотечных кредитов. С особыми трудностями столкнулись те, кто взял долг в валюте, а не рублях.
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