Лукашенко, а также европейские лидеры и кремлевская команда поют песню о событиях в Беларуси. Путин, Лукашенко, Захарова, Лавров, Меркель, Трамп, Мишустин и Собянин в нашем кинообзоре хитов по мотивам последних новостей России и мира. Трамп, Байден, Макрон, Меркель, Си и Путин читают предвыборное стихотворение о битве Трампа и Байдена. Смотрите в 136-м выпуске "Заповедника"!
Четыре с лишним часа, побив собственный рекорд, Владимир Путин общался с народом по так называемой "прямой линии". Подавляющее большинство говорило не о глобальной политике, а о наболевшем: зарплатах, медобслуживании, ипотеке и… протекаюших крышах. Неужели проблему протекающей крыши должен решать президент огромной страны? Мы попросили немецких экспертов прокомментировать "линию Путина".
В среду Владимир Путин выступил с традиционным посланием. В своем выступлении президент погрозил США, но больше всего внимания привлекли его обещания. Смотреть на выступление президента отправился и корреспондент DW.