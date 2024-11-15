Сбербанк повысил ставки по ипотеке до 28 процентов

Ставки по базовым ипотечным программам подняты сразу на 3,5 процентных пункта. По ранее одобренным заявкам клиенты смогут получить кредиты на старых условиях.

Российский Сбербанк с пятницы, 15 ноября, поднял ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 процентных пункта, сообщило государственное информагентство ТАСС со ссылкой на заявление банка. Это означает, что минимальная ставка по кредитам на строящееся жилье теперь составляет 28,4%, а на готовое - 28,1%.

В то же время в банке отметили, что по ранее одобренным заявкам клиенты смогут получить кредиты на старых условиях.

"Сбер" объяснил, что ставки по ипотеке пришлось повысить, поскольку Банк России в октябре установил ключевую ставку на уровне 21%, а стоимость облигаций федерального займа продолжает расти.

Программа семейной ипотеки

Сбербанк с 15 ноября также увеличил на 1-2,5 процентных пункта средневзвешенные ставки при оформлении кредита по программе семейной ипотеки сверх установленного государством лимита. Минимальная ставка для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области выросла до 11,8% при сумме кредита от 13,5 млн рублей. Для остальных регионов при сумме кредита свыше семи миллионов ставка составила 12,9%.

По программе "Ипотека для ИТ" ставка выросла до 13% при сумме кредита от 10,5 млн рублей.

В октябре, еще до решения ЦБ РФ о повышении ключевой ставки, "Сбер"поднял ставки по рыночным ипотечным программам на три процентных пункта - почти до 25%. После повышения ключевой ставки Сбербанк повысил ставки при оформлении семейной ипотеки на 1 - 4 процентных пункта, минимальная составляла 9,4%.