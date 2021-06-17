Счетная палата РФ: Льготная ипотека может привести к кризису

Ускоренный рост ипотечного кредитования в России может привести к возникновению новых кризисов. Это следует из опубликованного 16 июня отчета Счетной палаты (СП) РФ по анализу выделения в 2019–2020 годах средств федерального бюджета на поддержку рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства, в том числе в рамках мер по борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями.
"По данным Банка России, помимо потенциального снижения доступности покупки жилья, форсированный рост ипотечного кредитования может иметь негативные последствия для макроэкономической устойчивости", - говорится в отчете. По данным СП, "более высокая долговая нагрузка частного сектора повышает вероятность возникновения кризисов" и "усиливает посткризисные рецессии в экономике и их продолжительность".
"Беспрецедентные" меры господдержки ипотек
Аудитор СП Алексей Саватюгин назвал меры господдержки ипотечного кредитования,действующие в России с 2020 года, "беспрецедентными". В частности, на соответствующие программы в 2019-2020 годах из бюджета было выделено 89 млрд рублей. В 2020 году началась реализация еще трех программ, и по итогам года доля всех таких программ составила 26,1 % от объема ипотечных кредитов (29,7 % – в денежном выражении).
Из-за повышения доступности ипотеки может снизиться ценовая доступность жилья, указывает СП, отмечая, что об этом свидетельствует "опыт многих стран". В России, по итогам 2020 года, индекс роста цен на жилье на первичном рынке составил 12% по отношению к предыдущему году.
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Автор: Инга Ваннер, Элизабет Грениэр