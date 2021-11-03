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Интерпол

Swetlana Tichanowskaja, belarussische Oppositionsführerin, nimmt nach ihren Gesprächen mit dem estnischen Premierminister Ratas an einer Pressekonferenz teil. Tichanowskaja lebt derzeit im EU-Land Litauen und ist in ihrer Heimat Belarus zur Fahndung ausgeschrieben. +++ dpa-Bildfunk +++

Интерпол отказался разыскивать Светлану Тихановскую 03.11.2021

Международная организация уголовной полиции в лице главы национального центрального бюро Интерпола в РБ Медведева объявила о невозможности использования своих каналов для розыска экс-кандидата в президенты Беларуси.
++++NUR ZUR AKTUELLEN BERICHTERSTATTUNG++++++ https://gulagu-net.ru/news/2021-10-16-986.html ehemaliger Häftling des russischen Gefängnisses in Saratow hat Foltervideos aus dem Gefängnis veröffentlicht. Jetzt ist er nach Paris geflüchtet und bat auf dem Flughafen Paris um politisches Asyl.

Передавшего Gulagu.net видеоархив с пытками в колониях объявили в розыск 23.10.2021

В Gulagu.net полагают, что вслед за объявлением Сергея Савельева в розыск власти России обратятся в Интерпол. Правозащитники намерены призвать организацию "ввести мораторий на участие РФ".
27.07.2019, Russland, Moskau: 5961297 27.07.2019 Opposition politicians Ivan Zhdanov speaks to protesters during the rally in support of the registration of independent candidates for the September's elections to the Moscow City Duma, in Trubnaya square in Moscow, Russia. Eugene Odinokov / Sputnik Foto: Eugene Odinokov/Sputnik/dpa |

Бывший директор ФБК Иван Жданов объявлен в международный розыск 29.06.2021

Соратника Навального Ивана Жданова объявили в международный розыск, материалы о нем направлены в Интерпол, сообщил адвокат Владимир Воронин. В тот же день суд заочно арестовал экс-директора ФБК.
07.08.2020 *** A Russian rescue worker and his dog search for survivors at Beirut port on August 7, 2020, three days after a massive blast there shook the Lebanese capital. - The explosion of a huge pile of ammonium nitrate that had languished for years in a port warehouse served as shocking proof to many Lebanese of the rot at the core of their system, with seething anti-government protests erupting late Thursday near parliament. World leaders have joined the chorus of Lebanese in the country and abroad demanding an international probe into a blast that killed nearly 150 and wounded at least 5,000 people. At least 300,000 were left temporarily homeless, including nearly 80,000 children, the United Nations' child agency has said, warning that many have been separated from their families. (Photo by JOSEPH EID / AFP)

Интерпол объявил в розыск двух россиян из-за взрыва в Бейруте 12.01.2021

По запросу генпрокурора Ливана разыскиваются бывший капитан и владелец судна, привезшего в порт столицы Ливана груз нитрата аммония, а также осматривавший груз португалец.
18.09.2017 3194875 09/18/2017 Dmitry Ananyev, chairman of the management board at Promsvyazbank, during the 15 Years Together! anniversary forum of the OPORA Russia organisation for small and medium business, in Moscow. Grigoriy Sisoev/Sputnik Foto: Grigoriy Sisoev/Sputnik/dpa

Интерпол отказался разыскивать бывших совладельцев Промсвязьбанка 04.12.2020

Бывших совладельцев Промсвязьбанка - Алексея и Дмитрия Ананьевых в России обвиняют в растрате и хищениях. Интерпол счел их уголовное преследование политически мотивированным.
TOPSHOT - An aerial view shows the massive damage at Beirut port's grain silos and the area around it on August 5, 2020, one day after a massive explosion hit the heart of the Lebanese capital. - Rescuers searched for survivors in Beirut in the morning after a cataclysmic explosion at the port sowed devastation across entire neighbourhoods, killing more than 100 people, wounding thousands and plunging Lebanon deeper into crisis. (Photo by - / AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

Ливан просит Интерпол арестовать двух россиян из-за взрыва в порту Бейрута 02.10.2020

Суд в Ливане запросил у Интерпола ордер на арест капитана Бориса Прокошева и бизнесмена Игоря Гречушкина. Гречушкин предположительно являлся владельцем судна, доставившего в Бейрут нитрат аммония.
Logo des ukrainischen Geheimdiensts - SBU *** Bilder von DW-Korrespondent in der Ukraine Alexander Savizki; zugeschickt im September 2010

Украина запретила въезд в страну 128 лицам 03.07.2020

Служба безопасности Украины сообщила о запрете на въезд 128 гражданам, связанным с террористическими организациями. Изучается вопрос о высылке 37 лиц, задержанных по линии Интерпола.
FILE PHOTO: The Iranian flag flutters in front the International Atomic Energy Agency (IAEA) headquarters in Vienna, Austria March 4, 2019. REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo

Иран обратился в Интерпол с запросом на розыск президента США Трампа 29.06.2020

Прокуратура Ирана считает Дональда Трампа и десятки чиновников США причастными к гибели генерала Сулеймани. Интерпол не подтвердил, поступал ли от Исламской Республики запрос на розыск президента США.

This photo taken on July 4, 2017 shows Meng Hongwei, president of Interpol, delivering an addresses at the opening of the Interpol World Congress in Singapore. - The former Chinese head of Interpol, who went missing last month, was accused of accepting bribes on October 8, becoming the latest top official to fall in President Xi Jinping's anti-corruption dragnet. (Photo by ROSLAN RAHMAN / AFP) (Photo credit should read ROSLAN RAHMAN/AFP via Getty Images)

Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй приговорен в Китае к 13 годам тюрьмы 21.01.2020

Мэн Хунвэй пропал в сентябре 2018 года после визита из Лиона в Китай. Позднее власти КНР объявили, что он задержан по обвинению в коррупции.

Обыски у чеченцев в Берлине: новые подробности (17.01.2020) 17.01.2020

Ключевой подозреваемый по делу о якобы планировавшемся теракте в Берлине дал эксклюзивное интервью DW.

Навредит ли Зеленскому скандал с прослушкой премьера Украины? DW Новости (17.01.2020) 17.01.2020

Также в выпуске: чеченец, фигурант дела о подготовке теракта в Берлине, дал эксклюзивное интервью DW.

A logo at the newly completed Interpol Global Complex for Innovation building is seen during the inauguration opening ceremony in Singapore on April 13, 2015. The Interpol Global Centre for Innovation opened its doors with officials hoping it will strengthen global efforts to fight increasingly tech-savvy international criminals. AFP PHOTO / ROSLAN RAHMAN (Photo credit should read ROSLAN RAHMAN/AFP/Getty Images)

Интерпол как инструмент гибридной войны РФ против Украины? 14.11.2019

Россия использует Интерпол для политического преследования украинских добровольцев, которые принимали участие в АТО в Донбассе, считают в Украине. Можно ли это предотвратить?
FILE - In this July 4, 2017, file photo, Interpol President Meng Hongwei delivers his opening address at the Interpol World congress, in Singapore. Chinese authorities say they are investigating the former president of Interpol for bribery and other crimes and indicate that political transgressions may have also landed him in trouble. In a statement posted on a government website Monday, Oct. 8, 2018, the authorities said Meng Hongwei, China's vice minister for public security, was being investigated due to his own willfulness and for bringing trouble upon himself. (AP Photo/Wong Maye-E, File) |

Китайские СМИ сообщили о признании экс-главой Интерпола Хунвэем вины во взяточничестве 20.06.2019

Бывший глава Интерпола Хунвэй признал себя перед китайским судом виновным в получении взяток на общую сумму в 14,46 млн юаней (1,86 млн евро), сообщают китайские СМИ.
Bildnummer: 53383049 Datum: 30.06.2009 Copyright: imago/blickwinkel Junge wehrt sich und haelt sich die Arme schuetzend vor das Gesicht boy reacts against somebody BLWS223089 kbdig 2009

Интерпол сообщил о разгроме крупной сети педофилов 23.05.2019

Форум педофилов действовал в теневом сегменте интернета даркнет. Самой младшей жертве было всего лишь 15 месяцев.

27.07.2017 +++ WASHINGTON, DC - JULY 27: William Browder, chief executive officer of Hermitage Capital Management, takes his seat as he arrives for a Senate Judiciary Committee hearing titled 'Oversight of the Foreign Agents Registration Act and Attempts to Influence U.S. Elections' in the Hart Senate Office Building on Capitol Hill, July 27, 2017 in Washington, DC. On Tuesday, the committee withdrew its subpoena for former Trump campaign chairman Paul Manafort as he agreed to turn over documents and continue negotiating about being interviewed by the committee. (Photo by Drew Angerer/Getty Images)

Россия в седьмой раз запросила у Интерпола арест Браудера 10.04.2019

Москва потребовала ареста Уильяма Браудера по ряду обвинений, включая преднамеренное банкротство и уклонение от налогов. Предыдущие шесть запросов были отклонены.
ARCHIV 2017 *** THE CANADIAN PRESS 2017-11-01. Bill Browder is seen during a news conference on Canada's adoption of the Magnitsky law in Ottawa, Wednesday November 1, 2017. THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld URN:33536416 |

Браудер просит власти Канады помочь исключить РФ из Интерпола 23.11.2018

В интервью канадской радиостанции основатель фонда Hermitage Capital Management сослался на одно из правил в уставе Интерпола.
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