Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй приговорен в Китае к 13 годам тюрьмы

Мэн Хунвэй пропал в сентябре 2018 года после визита из Лиона в Китай. Позднее власти КНР объявили, что он задержан по обвинению в коррупции.