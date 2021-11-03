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Международная организация уголовной полиции в лице главы национального центрального бюро Интерпола в РБ Медведева объявила о невозможности использования своих каналов для розыска экс-кандидата в президенты Беларуси.
В Gulagu.net полагают, что вслед за объявлением Сергея Савельева в розыск власти России обратятся в Интерпол. Правозащитники намерены призвать организацию "ввести мораторий на участие РФ".
Соратника Навального Ивана Жданова объявили в международный розыск, материалы о нем направлены в Интерпол, сообщил адвокат Владимир Воронин. В тот же день суд заочно арестовал экс-директора ФБК.
По запросу генпрокурора Ливана разыскиваются бывший капитан и владелец судна, привезшего в порт столицы Ливана груз нитрата аммония, а также осматривавший груз португалец.
Бывших совладельцев Промсвязьбанка - Алексея и Дмитрия Ананьевых в России обвиняют в растрате и хищениях. Интерпол счел их уголовное преследование политически мотивированным.
Суд в Ливане запросил у Интерпола ордер на арест капитана Бориса Прокошева и бизнесмена Игоря Гречушкина. Гречушкин предположительно являлся владельцем судна, доставившего в Бейрут нитрат аммония.
Служба безопасности Украины сообщила о запрете на въезд 128 гражданам, связанным с террористическими организациями. Изучается вопрос о высылке 37 лиц, задержанных по линии Интерпола.
Прокуратура Ирана считает Дональда Трампа и десятки чиновников США причастными к гибели генерала Сулеймани. Интерпол не подтвердил, поступал ли от Исламской Республики запрос на розыск президента США.
Мэн Хунвэй пропал в сентябре 2018 года после визита из Лиона в Китай. Позднее власти КНР объявили, что он задержан по обвинению в коррупции.
Ключевой подозреваемый по делу о якобы планировавшемся теракте в Берлине дал эксклюзивное интервью DW.
Также в выпуске: чеченец, фигурант дела о подготовке теракта в Берлине, дал эксклюзивное интервью DW.
Россия использует Интерпол для политического преследования украинских добровольцев, которые принимали участие в АТО в Донбассе, считают в Украине. Можно ли это предотвратить?
Бывший глава Интерпола Хунвэй признал себя перед китайским судом виновным в получении взяток на общую сумму в 14,46 млн юаней (1,86 млн евро), сообщают китайские СМИ.
Форум педофилов действовал в теневом сегменте интернета даркнет. Самой младшей жертве было всего лишь 15 месяцев.
Москва потребовала ареста Уильяма Браудера по ряду обвинений, включая преднамеренное банкротство и уклонение от налогов. Предыдущие шесть запросов были отклонены.
В интервью канадской радиостанции основатель фонда Hermitage Capital Management сослался на одно из правил в уставе Интерпола.
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