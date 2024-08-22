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РФ объявила в международный розыск 99-летнего ветерана СС

Ася Миллер
23 августа 2024 г.

Сражавшийся во время Второй мировой войны в рядах дивизии СС "Галиция" Ярослав Хунка привлек внимание властей РФ после встречи в канадском парламенте с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Ярослав Хунка (архивное фото)
Ярослав Хунка (архивное фото)Фото: Patrick Doyle/The Canadian Press/AP Photo/picture alliance/dpa

Генеральная прокуратура Российской Федерации в четверг, 22 августа, объявила в международный розыск 99-летнего Ярослава Хунку (украинское написание фамилии: Гунька), сражавшегося во время Второй мировой войны в рядах дивизии СС "Галиция". В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, отмечается, что Генпрокуратуре удалось "добиться положительного решения" о включении Хунки в базу данных Интерпола.

Заочное обвинение в убийстве не менее 500 мирных советских граждан Следственный комитет РФ предъявил ветерану СС еще в октябре 2023 года, после чего запросил его выдачу у Канады, где сейчас проживает мужчина. Однако канадские власти ответили Москве отказом, сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции.

Инцидент в парламенте Канады

Ярослав Хунка привлек внимание российских властей после своего визита в парламент Канады в сентябре 2023 года, где он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Хунку представили Зеленскому как "ветерана, боровшегося за независимость Украины и против русских", однако позже выяснилось, что тот служил добровольцем в дивизии СС "Галиция" (более известная под названием "Галичина". - Ред.), созданной нацистами в 1943 году. В соответствии с решением Нюрнбергского трибунала все лица, состоявшие в СС, являются военными преступниками.

В результате инцидента спикер парламента Канады Энтони Рот ушел в отставку, а премьер-министр страны Джастин Трюдо, аплодировавший ветерану СС наряду с Зеленским, публично принес извинения.

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