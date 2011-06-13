Федеральный институт в Германии, специализирующийся на изучении инфекционных заболеваний.

Институт имени Роберта Коха (Robert-Koch-Institut, RKI) - федеральное научно-исследовательское учреждение в Германии, специализирующееся на изучении инфекционных заболеваний и непереносимых заболеваний. Офис института, подчиненного непосредственно министерству здравоохранения ФРГ, расположен в Берлине. Является одним из важнейших научных учреждений.



Институт имени Роберта Коха основан в 1891 году как отделение Прусского императорского института инфекционных заболеваний. Со дня основания и до 1904 года институтом руководил известный немецкий ученый-микробиолог Роберт Кох. В институте работают 1100 сотрудников, представляющие 90 различных областей и научных направлений.