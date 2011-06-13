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Институт имени Роберта Коха

Федеральный институт в Германии, специализирующийся на изучении инфекционных заболеваний.

Институт имени Роберта Коха (Robert-Koch-Institut, RKI) - федеральное научно-исследовательское учреждение в Германии, специализирующееся на изучении инфекционных заболеваний и непереносимых заболеваний. Офис института, подчиненного непосредственно министерству здравоохранения ФРГ, расположен в Берлине. Является одним из важнейших научных учреждений.

Институт имени Роберта Коха основан в 1891 году как отделение Прусского императорского института инфекционных заболеваний. Со дня основания и до 1904 года институтом руководил известный немецкий ученый-микробиолог Роберт Кох. В институте работают 1100 сотрудников, представляющие 90 различных областей и научных направлений.

Еврокомиссия: Проблема ЭГЭК взята под контроль

Еврокомиссия: Проблема ЭГЭК взята под контроль 13.06.2011

По словам еврокомиссара по вопросам здравоохранения Джона Далли, ситуация с кишечными заболеваниями, вызванными палочкой ЭГЭК, взята под контроль. Новых случаев становится все меньше. Общее число жертв - 35 человек.
Немецкие власти полагают, что рассадник ЭГЭК - ростки овощей

Немецкие власти полагают, что рассадник ЭГЭК - ростки овощей 10.06.2011

Немецкие органы здравоохранения считают, что источник опасной кишечной инфекции ЭГЭК находится в ростках овощей. Однако убедительных доказательств этому пока нет, заявил глава Института имени Роберта Коха.
Nadja Benaissa, Saengerin der Band No Angels, sitzt am Donnerstag (19.08.10) im Verhandlungssaal des Landgerichts in Darmstadt vor Beginn ihres Prozesses wegen gefaehrlicher Koerperverletzung. Im HIV-Prozess gegen No-Angels-Star Nadja Benaissa ist mit der Vernehmung eines zweiten Exfreundes am Donnerstag die zweite Runde eingelaeutet worden. Die Staatsanwaltschaft klagt die 28-Jaehrige an, in den Jahren 2000 bis 2004 mit drei Personen ungeschuetzten Geschlechtsverkehr gehabt zu haben, ohne ihre Partner ueber ihre HIV-Infizierung zu informieren. (apn Photo Boris Roessler/Pool) --- Nadja Benaissa, singer of German girl band No Angels, sits in a courtroom in Darmstadt, Germany, Thursday, Aug. 19, 2010. (apn Photo Boris Roessler/Pool)

ВИЧ-положительные ходят под статьей 25.08.2010

В Дармштадте заканчивается процесс по обвинению певицы из группы No Angels в заражении мужчины, с которым имела незащищенный секс, вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Ей грозит 2 года лишения свободы.
Aerzte fuer Infektiologie der Uni-Klinik Duesseldorf bereiten am Mittwoch, 29. April 2009, ein Zimmer der Isolierstation vor. Das Krankenhaus ist vorbereitet, Verdachtsfaelle von Schweinegrippe zu behandeln. (AP Photo/Roberto Pfeil)

Немецкие вирусологи надеются на скорую расшифровку генома вируса опасного гриппа 04.05.2009

Число зараженных гриппом A(H1N1) по всему миру составляет более тысячи человек. Глава немецкого института имени Роберта Коха опасается новых мутаций вируса и призывает власти страны не терять бдительность.
ARCHIV - Personen in Schutzanzuegen gehen am 13. Sept. 2007 am Gebaeude einer Gefluegelzuchtfarm bei Dietersburg in Niederbayern vorbei. Wegen des Verdachts auf Vogelgrippe wurde dort mit der Keulung des gesamten Bestandes begonnen. Experten haben bei der Schweinegrippe vor Panik gewarnt. Der Praesident des Robert-Koch-Instituts, Joerg Hacker, hielt es zwar fuer denkbar, dass der Erreger bis nach Deutschland kommt. Aber wir sind gut vorbereitet. Es gibt Pläne für den Fall der Faelle, sagte er der in Hannover erscheinenden Neuen Presse von Montag, 27. April 2009. So liege ein Nationaler Pandemieplan von Bund und Laendern vor, auf dessen Grundlage angemessen auf einen Sprung der Schweinegrippe von Mexiko nach Deutschland reagiert werden koenne. (AP Photo/Uwe Lein) ** APD3674 **

В ФРГ разработан план на случай эпидемии свиного гриппа 27.04.2009

В Германии пока не зарегистрированы случаи заболевания свиным гриппом. Власти призывают немцев не паниковать, а эксперты уверяют, что готовы встретить эпидемию во всеоружии, если она разразится и в ФРГ.