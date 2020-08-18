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Индустриальные памятники в Германии

Материалы рубрики DW "Окно в Германию". Достопримечательности Германии. Досье об индустриальных, промышленных и технических памятниках и музеях.

Deutschland, Weltkulturerbe, Essen, Zeche, Zollverein. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

"Цольферайн" - самая красивая шахта в мире 18.08.2020

Шахта "Цольферайн" - памятник промышленной архитектуры в Рурской области и музей индустриальной истории под открытым небом.

Last station no 61 of the prussian optical telegraph in Koblenz, oil on canvas Diese Bild- oder Mediendatei ist gemeinfrei, weil ihre urheberrechtliche Schutzfrist abgelaufen ist. Quelle: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Prussian-optical-teleg-kobl.jpg&filetimestamp=20070213211155

Оптический телеграф - служба коротких сообщений XIX века 31.03.2020

Помните описание оптического телеграфа в романе "Граф Монте-Кристо"? Подобные линии существовали не только во Франции, но и в Германии. Кое-где даже сохранились такие станции.
Das Gebäude des Fagus-Werks, fotografiert in Alfeld (undatiertes Foto). In Paris hat am Sonntag (19.06.2011) die diesjährige Tagung des Unesco-Welterbekomitees begonnen. Experten aus aller Welt wollen dabei bis zum 29. Juni über den Schutz einzigartiger Natur- und Kulturstätten beraten. Deutschland hat für die diesjährige Abstimmung das Fagus-Werk im niedersächsischen Alfeld nominiert. Die von Bauhaus-Gründer Gropius entworfene Schuhleisten-Fabrik gilt in ihrer klaren Architektur als Schlüsselbau der Moderne. Foto: Carsten Janssen dpa/lni Veröffentlichung nur bei vollständiger Nennung des Fotografen Carsten Janssen. +++(c) dpa - Bildfunk+++

Всемирное наследие: Фабрика "Фагус" - воплощение идей Вальтера Гропиуса 05.07.2019

5 июля исполняется 50 лет со дня смерти архитектора Вальтера Гропиуса - основателя легендарного Баухауса. Свой первый проект он осуществил в нижнесаксонском Альфельде.
Jugendstil-Kraftwerk Heimbach, Eifel. Deutschland entdecken, Reportage. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

Электрификация в стиле модерн 22.09.2016

Электростанция в Хаймбахе - памятник архитектуры и технической истории. Пульт управления в ее турбинном зале изготовлен из мрамора и красного дерева.
Deutschland entdecken, Relaunch. Müngstener Brücke. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. DEMASTERNEU002

Самый высокий железнодорожный мост Германии 20.03.2016

На его строительство около 120 лет назад пошло 5000 тонн стали и подсчитанные с немецкой точностью 934456 заклепок.
Nachtaufnahme der Völklinger Hütte (undatiertes Handout). Im saarländischen Weltkulturerbe Völklinger Hütte können sich die Besucher in der am Sonntag (01.04.2007) startenden Saison selbst als Forscher betätigen und mehr als 100 Experimente machen. Die Faszination von Eisen und Stahl sowie die Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft sollten erlebbar werden. Die Saison wird mit einem Familientag eröffnet, der Eintritt ist frei. Foto: Gerhard Kassner dpa/lrs (zu lrs 0406 vom 29.03.2007) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Где больше века выплавляли сталь 14.08.2015

Более ста лет комбинат в Фёльклингене был самым крупным предприятием по выплавке чугуна и производству стали в Германии.
Weltkulturerbe Goslar, Goslarer Adler. Deutschland entdecken, Relaunch. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. DEMASTERNEU010

Гослар и Раммельсберг - памятники Всемирного наследия в Гарце 30.01.2015

Помимо Старого города в список ЮНЕСКО в Госларе включены рудник Раммельсберг и Водозаборная система Верхнего Гарца.
Die Brockenbahn ist eine hauptsächlich touristisch genutzte, meterspurige Schmalspurbahn der Harzer Schmalspurbahnen (HSB). Sie führt von Drei Annen Hohne an der Harzquerbahn über Schierke zum Brocken.

Немецкие узкоколейки 27.05.2014

Они и курортников по пляжам развозят, и альпинистов в горы доставляют, и по рудникам туристов катают.
Deutschland entdecken, Relaunch. Müngstener Brücke. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. DEMASTERNEU002

Рурская область с высоты птичьего полета 02.01.2014

Под крылом самолета - Рурская область. Ностальгия по лету и воздушнему олдтаймеру. На борту "тетушки Ю".
Heidelberg bei Nacht #63989385 - Heidelberg bei Nacht © eyetronic

100 мест, которые надо увидеть в Германии 02.10.2013

Рейтинг немецких достопримечательностей.
Weltkulturerbe Bergwerk Rammelsberg bei Goslar. Zeichnung, Museum. Deutschland entdecken, Relaunch. Copyright: Rammelsberg, Fotografiert von DW / Maksim Nelioubin. DEMASTERNEU009

Женщина с семью грудями 15.08.2011

Серебро, золото, медь и другие металлы добывали здесь более тысячи лет. В XIII веке его горняки основали свой профсоюз - первый в мире.
Zeche Zollverein. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. DEMASTERNEU127

Индустриальные памятники 15.05.2009

Индустриальные и промышленные памятники Германии. Статьи и репортажи в туристическом досье DW.
Zeche Zollverein, Essen, Ruhrgebiet, Weltkulturerbe. Deutschland entdecken, Relaunch. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. DEMASTERNEU093

"Цольферайн" - там, где делали облака 15.05.2009

Шахтеров сменили дизайнеры и туристы. Поклонники архитектуры в стиле Баухаза и индустриальной истории найдут для себя здесь много всего интересного. Как, впрочем, и любители немецкого языка.
Zeche Zollverein, Essen, Ruhrgebiet, Weltkulturerbe. Deutschland entdecken, Relaunch. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. DEMASTERNEU094

"Цольферайн" - эталон промышленной архитектуры 14.05.2009

Основатель назвал свою шахту в честь таможенного союза. Его наследники заказали архитекторам новый комплекс, который стал образцом промышленной архитектуры на десятилетия вперед.
Zeche Zollverein, Essen, Ruhrgebiet, Weltkulturerbe. Deutschland entdecken, Relaunch. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. DEMASTERNEU095

"Цольферайн" - шахта в Рурской области 13.05.2009

Когда мы говорим "Рурская область", то подразумеваем уголь… Жители называют ее просто "Pott" или "Revier". Мариус Мюллер-Вестерхаген посвятил своей родине песню, строки из которой давно стали крылатыми…