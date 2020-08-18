Индустриальные памятники в Германии

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Материалы рубрики DW "Окно в Германию". Достопримечательности Германии. Досье об индустриальных, промышленных и технических памятниках и музеях.
Шахта "Цольферайн" - памятник промышленной архитектуры в Рурской области и музей индустриальной истории под открытым небом.
Помните описание оптического телеграфа в романе "Граф Монте-Кристо"? Подобные линии существовали не только во Франции, но и в Германии. Кое-где даже сохранились такие станции.
5 июля исполняется 50 лет со дня смерти архитектора Вальтера Гропиуса - основателя легендарного Баухауса. Свой первый проект он осуществил в нижнесаксонском Альфельде.
Электростанция в Хаймбахе - памятник архитектуры и технической истории. Пульт управления в ее турбинном зале изготовлен из мрамора и красного дерева.
На его строительство около 120 лет назад пошло 5000 тонн стали и подсчитанные с немецкой точностью 934456 заклепок.
Более ста лет комбинат в Фёльклингене был самым крупным предприятием по выплавке чугуна и производству стали в Германии.
Помимо Старого города в список ЮНЕСКО в Госларе включены рудник Раммельсберг и Водозаборная система Верхнего Гарца.
Они и курортников по пляжам развозят, и альпинистов в горы доставляют, и по рудникам туристов катают.
Под крылом самолета - Рурская область. Ностальгия по лету и воздушнему олдтаймеру. На борту "тетушки Ю".
Рейтинг немецких достопримечательностей.
Серебро, золото, медь и другие металлы добывали здесь более тысячи лет. В XIII веке его горняки основали свой профсоюз - первый в мире.
Индустриальные и промышленные памятники Германии. Статьи и репортажи в туристическом досье DW.
Шахтеров сменили дизайнеры и туристы. Поклонники архитектуры в стиле Баухаза и индустриальной истории найдут для себя здесь много всего интересного. Как, впрочем, и любители немецкого языка.
Основатель назвал свою шахту в честь таможенного союза. Его наследники заказали архитекторам новый комплекс, который стал образцом промышленной архитектуры на десятилетия вперед.
Когда мы говорим "Рурская область", то подразумеваем уголь… Жители называют ее просто "Pott" или "Revier". Мариус Мюллер-Вестерхаген посвятил своей родине песню, строки из которой давно стали крылатыми…
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact