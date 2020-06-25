 Инвестиции из ФРГ в Россию в условиях пандемии почти не сократились | Новости из Германии о России | DW | 26.06.2020

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Россия

Инвестиции из ФРГ в Россию в условиях пандемии почти не сократились

Прямые инвестиции немецкого бизнеса в российский рынок составили в первом квартале 2020 года 1,8 млрд евро. Это на 0,1 млрд евро меньше, чем годом ранее.

Сотрудник завода Volkswagen в Калуге

Сотрудник завода Volkswagen в Калуге

Прямые инвестиции в российскую экономику из Германии в первом квартале 2020 года составили 1,8 млрд евро, сообщили в пятницу, 26 июня, в Германо-российской внешнеторговой палате (AHK). Таким образом, несмотря на ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса, уровень этих инвестиций за год понизился несущественно: в первом квартале 2019 года он составил 1,9 млрд евро. Соответствующая статистика AHK опирается на данные Немецкого федерального банка (Deutsche Bundesbank), указали в организации.

"Тот факт, что германская экономика, несмотря на ограничительные меры по борьбе с коронавирусом в Германии, России и по всему миру, продолжает активно инвестировать в российский рынок, говорит о том, что этот рынок продолжает оставаться привлекательным, несмотря на политическую напряженность, санкции и глобальные торговые конфликты", - заявил глава Германо-российской внешнеторговой палаты (AHK) Маттиас Шепп (Matthias Schepp).

По его словам, в первую очередь речь идет о немецких семейных предприятиях среднего бизнеса, традиционно активных в России. Они "планируют на долгосрочную перспективу и не пугаются временных кризисов", заявил Шепп.

За весь 2018 год объем прямых инвестиций немецкого бизнеса в России составил 3,3 млрд евро. В 2019 году этот показатель составил 2,1 млрд евро. По данным AHK, эти показатели являются одними из самых высоких с момента развала Советского Союза.

В платежном балансе Банка России за первый квартал 2020 года информации о сумме прямых иностранных инвестиций в российский рынок за этот период нет.

Области промышленного сотрудничества России и Германии

22 июня министр промышленности России Денис Мантуров, выступая на онлайн-конференции "Россия и мир в 2021 году", объявил о том, что "встраивание крупных и средних российских предприятий в технологические цепочки германских концернов и развитие более глубоких форм кооперации с немецкими партнерами отвечает интересам обеих сторон".

По словам Мантурова, целью России является переход к совместному с Германией производству продуктов с высокой добавленной стоимостью для нужд автопрома, авиационной промышленности, железнодорожного машиностроения и энергетики, а также сотрудничество с ФРГ на рынке цифровых продуктов. 

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    Автор: Андрей Гурков


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