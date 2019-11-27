Достопримечательности Германии: Имперский замок в Кохеме (фото)

Кохем • История Имперского замка в Кохеме (Reichsburg Cochem) насчитывает более тысячи лет. Как и многие другие мозельские укрепления, он был разрушен во время одной из многочисленных войн, прокатившихся по этому региону, в данном случае - за Пфальцское наследство в XVII веке. Может быть, замок так бы и оставался лежать в руинах, если бы в 1868 году его не приобрел богатый берлинский предприниматель Луи Равенне (Louis Ravené).



На дворе стояла эпоха романтизма, когда немцы искали в своем историческом прошлом основу и символы для единства. Восстановление старых замков было в большой моде. Этот стал одним из характерных примеров неоготического стиля, сочетающим в себе старые и новые элементы. Из оригинальной обстановки в нем мало что осталось. Практически все детали интерьеров либо были изготовлены по старым эскизам и технологиям, либо приобретены из других резиденций. Сейчас этот замок ежегодно посещают около 200 тысяч человек.

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