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Ильдар Дадин

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Ильдар Дадин".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Police officers stand guard as opposition supporters rally in central Moscow on May 6, 2017, to mark five years since the anti-Putin protest on Bolotnaya Square that led to dozens of arrests and injuries on both police and protesters sides. / AFP PHOTO / Kirill KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

У обвиняемого по "дадинской" статье подростка в Челябинске прошел обыск 03.05.2021

Координатора движения "Весна" Александра Кашеварова обвиняют по статье УК РФ о неоднократном нарушении правил проведения акции. Подросток находится под подпиской о невыезде.
Yulia Galyamina, a Moscow city councillor, holds copies of Russia's constitution during a rally against constitutional reforms proposed by President Vladimir Putin, in Moscow, Russia January 19, 2020. REUTERS/Tatyana Makeyeva

Муниципального депутата Юлию Галямину лишили полномочий 25.03.2021

Юлия Галямина считает решение Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский неправомерным и намерена его обжаловать.
Yulia Galyamina, one of Russian opposition leaders, stands at a court prior to a session in Moscow, Russia, Wednesday, Dec. 23, 2020. Galyamina, who serves as a municipal council member in Moscow and actively campaigned against the constitutional reform that allows President Vladimir Putin to stay in power after 2024, was handed a two-year suspended sentence Wednesday for multiple protests violations. The case is seen by many as politically motivated. (AP Photo/Denis Kaminev)

Суд оставил в силе приговор Юлии Галяминой по "дадинской статье" 11.03.2021

В своем последнем слове муниципальный депутат Юлия Галямина назвала статью о неоднократном нарушении правил проведения митингов "инструментом политического давления".
Russland l Konstantin Kotov - russischer Aktivist im Gefängnis IK-2 in Pokrov

Российский активист Константин Котов вышел на свободу 16.12.2020

Активист Константин Котов был осужден по "дадинской статье" за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Он находился в колонии полтора года.

Муниципальный депутат Юлия Галямина может пойти по "дадинской статье" (01.09.2020) 01.09.2020

Юлию Галямину подозревают в нарушении правил проведения акций. Якобы муниципальный депутат проводила сбор подписей с целью скрыть митинг. По дадинской статье Юлии Галяминой может грозить до пяти лет лишения свободы.

Отмена приговора по "дадинской статье": дело фигуранта "московского дела" Котова пересмотрят (02.03.20) 02.03.2020

Осенью 2019 года Константина Котова приговорили к четырем годам лишения свободы. Фигурант "московского дела" был вторым осужденным по так называемой "дадинской статье". Первым был сам Ильдар Дадин.
Russland l Konstantin Kotov - russischer Aktivist im Gefängnis IK-2 in Pokrov

Приговор Константину Котову отправлен на пересмотр 02.03.2020

Активист Константин Котов, осужденный в сентябре 2019 года за неоднократное нарушение правил проведения митингов, останется под стражей до 2 мая и будет переведен из колонии в один из московских СИЗО.
Russland l Konstantin Kotov - russischer Aktivist im Gefängnis IK-2 in Pokrov

Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову 25.01.2020

Константин Котов был осужден на четыре года по обвинению в повторном участии в несанкционированных митингах. Котов - второй человек в России, получивший срок по этой статье.

В России реанимировали "дадинскую" статью (15.10.2019) 15.10.2019

Мосгорсуд подтвердил приговор программисту Константину Котову. Активист получил 4 года колонии за участие в пикетах и митингах. Новые наказания по статье, по которой был наказан и потом реабилитирован Ильдар Дадин.
Titel: Russischer Aktivist Ildar Dadin Beschreibung: Ildar Dadin während des DW-Interviews in Moskau Schlagwörter: Ildar Dadin, Proteste in Moskau, Konstantin Kotov, Justiz in Russland, Wladimir Putin Übertragung der Rechte: DW

Ильдар Дадин: "Московское дело" - как день сурка в России 12.10.2019

В интервью DW Ильдар Дадин рассказал, что думает о московских протестах и деле Константина Котова, приговоренного по "дадинской статье". Суд рассмотрит апелляцию по этому делу 14 октября.

Ильдар Дадин: "Московское дело" - как день сурка в России 11.10.2019

Апелляцию на приговор Константину Котову, осужденному по "дадинской статье", Мосгорсуд рассмотрит 14 октября. В интервью DW активист Ильдар Дадин, от имени которого и пошло название статьи УК, рассказал, что думает о протестах в Москве.

Новая война в Сирии: приведет ли операция Турции к очередной волне беженцев? DW Новости (11.10.2019) 11.10.2019

Анкара проводит в Сирии военную операцию, против которой выступили страны Запада и РФ. Эксперты же говорят о начале новой войны в регионе и опасаются очередной волны беженцев.
epa03230036 Deputies debate on a draft anti-protest law at the State Duma (parliament) in Moscow, Russia, 22 May 2012. The draft law carried in by the deputies of pro-Kremlin United Russia party significantly increases fines for unsanctioned protests setting a maximum fine from current 50,000 rubles ( about 1,250 euro) up to 1.5 million rubles (around 38,000 euro) for the organizers and from 5,000 rubles ( about 125 euro) up to one million rubles (around 25,000 euro) for ordinary participants. EPA/MAXIM SHIPENKOV |

Госдума отклонила законопроект о декриминализации "дадинской" статьи 13.09.2019

Авторы законопроекта указывали на "ошибочность и поспешность" при введении статьи о неоднократном нарушении порядка проведения общественных мероприятий.
10.08.2019, Russland, Moskau: 5971913 10.08.2019 People attend a rally in support of the registration of independent candidates for the September's elections to the Moscow City Duma and against police brutality, in Moscow, Russia. Ramil Sitdikov / Sputnik Foto: Ramil Sitdikov/Sputnik/dpa |

Активисту Котову дали четыре года колонии по "дадинской статье" 05.09.2019

Константин Котов стал вторым после Ильдара Дадина осужденным по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов, которая появилась в УК РФ в 2014 году.
July 27, 2019*** Law enforcement officers block a street during a rally calling for opposition candidates to be registered for elections to Moscow City Duma, the capital's regional parliament, in Moscow, Russia July 27, 2019. REUTERS/Maxim Shemetov

Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова по "дадинской статье" 04.09.2019

Дело против Константина Котова расследовали за три дня, суд вынесет приговор 5 сентября. Свою вину активист не признает.
März 2017 Ildar Dadin, nach der Freilassung aus dem Gefängnis

Суд приговорил к заключению экс-главу колонии, где отбывал наказание Дадин 16.01.2019

Активист Ильдар Дадин обвинял Сергея Коссиева в издевательствах над заключенными. Бывшего начальника ИК-7 приговорили к 2,5 годам колонии, его помощника - к трем.
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