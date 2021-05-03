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Юлию Галямину подозревают в нарушении правил проведения акций. Якобы муниципальный депутат проводила сбор подписей с целью скрыть митинг. По дадинской статье Юлии Галяминой может грозить до пяти лет лишения свободы.
Осенью 2019 года Константина Котова приговорили к четырем годам лишения свободы. Фигурант "московского дела" был вторым осужденным по так называемой "дадинской статье". Первым был сам Ильдар Дадин.
Апелляцию на приговор Константину Котову, осужденному по "дадинской статье", Мосгорсуд рассмотрит 14 октября. В интервью DW активист Ильдар Дадин, от имени которого и пошло название статьи УК, рассказал, что думает о протестах в Москве.