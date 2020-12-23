Суд оставил в силе приговор Юлии Галяминой по "дадинской статье"

Московский городской суд оставил в силе приговор муниципальному депутату Тимирязевского района Юлии Галяминой, признанной виновной в неоднократном нарушении правил проведения митингов. Об этом сообщила сама депутат в четверг, 11 марта, опубликовав в Facebook текст своего последнего слова, составленный до вынесения приговора. В нем Галямина заявляет, что знает, "какое решение вынесет суд. И это решение не будет иметь отношения к правосудию".
Галямина назвала статью, по которой вынесли приговор, "инструментом политического давления", "грубого давления на тех, кто хочет жить в Нормальной России", где "граждане будут иметь честные возможности участвовать в управлении своей страной". Россиян лишили таких возможностей люди, которые "узурпировали власть в нашей стране с Владимиром Путиным во главе", и "в результате в стране правят бал насилие, коррупция и ложь", указывает депутат. Она призвала граждан, "несмотря на все давление", "идти в сторону Нормальной России", "идти с радостью и верой в будущее".
Дело Юлии Галяминой
23 декабря Тверской суд Москвы приговорил Галямину к двум годам условного срока по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митингов. Уголовное дело против депутат возбудили в конце июля 2020 года. По версии следствия, в начале месяца Галямина "разместила в сети интернет и соцсетях публикации лозунгов различного содержания с призывом к участию 15 июля 2020 года в незаконном массовом мероприятии - несогласованном митинге в центре Москвы, на который пришло не менее 150 человек".
Кроме того, за последние полгода вступили в силу два решения об административных штрафах, назначенных Галяминой за акции протеста летом 2019 года. Этого достаточно для возбуждения уголовного дела о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Соответствующую статью Уголовного кодекса РФ (212.1) называют "дадинской", потому что в 2015 году по ней впервые осудили московского активиста Ильдара Дадина.
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Автор: Евгений Вокул