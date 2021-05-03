У обвиняемого по "дадинской" статье подростка в Челябинске прошел обыск

У координатора челябинского отделения российского движения "Весна" Александра Кашеварова прошел обыск, сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо" в понедельник, 3 мая. Процедура была связана с уголовным делом о неоднократном нарушении правил проведения акции. Сам подросток при обыске не присутствовал, следственные действия велись при его родителях, добавили правозащитники. Из квартиры по месту прописки Кашеварова были изъяты жесткий диск, флаг движения, записки подростка из спецприемника, газета 2018 года с описанием предвыборной кампании Алексея Навального и камера GoPro, а из загородного дома - флешка, сообщили позднее представители челябинского отделения "Весны".

Кашеваров 1 мая был задержан в аэропорту Екатеринбурга перед вылетом в Армению на майские праздники. Его доставили в полицию Челябинска, позднее подростку предъявили обвинение по "дадинской" статье. Кашеварова отпустили под подписку о невыезде.

Следствие усмотрело признаки преступления в трех административных делах Кашеварова: 20 часов обязательных работ из-за пикета в память о журналистке Ирине Славиной, совершившей самосожжение после обыска, 5 суток ареста из-за анонса акции памяти Бориса Немцова и 20 тысяч рублей штрафа из-за поста о митинге в поддержку Алексея Навального 31 января, указала команда Telegram-канала "Апология протеста", опубликовавшего постановление о возбуждении уголовного дела.

"Дадинская" статья

Статью Уголовного кодекса РФ о неоднократном нарушении правил проведения акции (212.1) называют "дадинской", потому что первым осужденным по ней в 2015 году стал московский активист Ильдар Дадин. По данным "ОВД-Инфо", сейчас по этой статье рассматриваются дела Коломенского активиста Вячеслава Егорова, выступающего против мусорного полигона, участника августовских акций в поддержку протестов в Хабаровске и январского митинга в поддержку Навального в Красноярске Павла Хохлова, координатора хабаровского штаба Навального Алексея Ворсина, а также барнаульского активиста Виктора Рау.

Движение "Весна" объединяет российскую молодежь, поддерживающую свободу и равноправие. Активисты называют сложившийся в России режим коррумпированным и стремятся сформировать систему, основанную на демократии и правах человека, следует из описания движения.

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