 Цветы как политическое высказывание. Репортаж с акции памяти Немцова | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 27.02.2021

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Россия

Цветы как политическое высказывание. Репортаж с акции памяти Немцова

В годовщину убийства Бориса Немцова место трагедии посетили более 10 тысяч человек. Власти запретили шествие, обещав не мешать возложению цветов. Среди участников акции были Юлия Навальная, Илья Яшин, Григорий Явлинский…

Мемориал на месте убийства Бориса Немцова

Мемориал на месте убийства Бориса Немцова

В прошлом году марш памяти Бориса Немцова в центре Москвы собрал более 22 тысяч участников. В этом году организаторы тоже подавали заявку на шествие, но получили от властей столицы отказ. Хотя большинство антикоронавирусных ограничений в Москве сняты, запрет на массовые мероприятия до сих пор действует. Однако чиновники пообещали не мешать москвичам приносить цветы к месту убийства политика на Большом Москворецком мосту.

На Большом Москворецком мосту

На Большом Москворецком мосту

Организаторы объявили, что официальная часть мемориальной акции продлится с 13.00 до 17.00. Уже с утра субботы, 27 февраля, полиция выставила вдоль моста заборы. Через Красную площадь к мосту было не пройти - ее закрыли. Самих полицейских на месте проведения мероприятия было немного.

Одними из первых цветы к народному мемориалу на мосту возложили дипломаты - послы США, Великобритании и стран Евросоюза. Они пришли почтить память убитого политика еще до начала мероприятия. А уже к 13.00 на небольшом участке Большого Москворецкого моста, где 6 лет назад убили Бориса Немцова, было не протолкнуться.

Кто заказчик?

"Это одно из самых крупных политических убийств за последние десятилетия, - объяснил лидер "Яблока" Григорий Явлинский популярность акции. - До сих пор не расследованное толком, заказчики не определены. И политическая ответственность за это убийство лежит на Владимире Путине".

По подсчетам Белого счетчика, память Немцова пришли почтить свыше 10 тысяч человек

По подсчетам "Белого счетчика", память Немцова пришли почтить свыше 10 тысяч человек

Среди участников акции молодых и пожилых было поровну. Многие из них тоже обсуждали мотивы убийства и возможных заказчиков. Кроме Путина в связи с этим звучала и другая фамилия. "Мы должны всегда во всех интервью и речах говорить, что настоящие убийцы Немцова - это Путин, Кадыров и их окружение", - заявила журналистам координатор "Открытой России" Татьяна Усманова.

Она считает, что убийство Немцова оказалось "той чертой, за которой стало действительно очень страшно". Следующей такой чертой, по ее мнению, стали отравление и лишение свободы Алексея Навального. Его жена, Юлия, в субботу тоже пришла на мост. В черной маске и капюшоне на голове, она положила букет красных гвоздик и ушла, отказавшись от комментариев.

Возложение цветов - политическое действие

Субботняя акция прошла без выкрикивания лозунгов - это, по словам организаторов, было важно, чтобы мэрия разрешила провести ее без вмешательства полиции. Тишину нарушали только волонтеры - они просили людей на задерживаться у мемориала, чтобы не создавать давку. Плакатов тоже почти ни у кого не было - только одна девушка держала в руках листок формата А4 со словами "Герои не умирают".

Владимир Кара-Мурза и Юлия Галямина

Владимир Кара-Мурза и Юлия Галямина

Несмотря на сжатый формат акции, один из ближайших соратников Немцова Илья Яшин назвал ее политической. "Когда человека убивают у стен Кремля за его взгляды, любое мемориальное мероприятие приобретает политический характер, - заявил он на мосту журналистам. - Сам факт возложения цветов на мосту - это уже политическое высказывание тем людям, которые находятся за этими стенами".

Другой соратник Немцова - Владимир Кара-Мурза, на жизнь которого покушались, предположительно, агенты ФСБ, высказал надежду, что однажды в России в честь Немцова будут называть скверы и улицы. Он напомнил, что в Вашингтоне, Вильнюсе, Киеве и Праге власти назвали в честь убитого политика улицы, где расположены диппредставительства России.

До официального финала акции очередь из желающих оставить на месте убийства Немцова цветы почти не уменьшалась. К 21.00 активисты "Белого счетчика" посчитали, что на акцию памяти пришли 10,1 тысячи человек. Илья Яшин рассчитывает, что осенью, ко дню рождения Немцова, марш все-таки может состояться.

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    Кого-то в отставку, кого-то посадить

    Эта растяжка не сразу появилась во главе первой колонны. Вначале перед участниками, среди которых шли экс-премьер Михаил Касьянов, журналисты Владимир Кара-Мурза и Александр Рыклин и другие, было написано "Заказчик убийства должен сидеть".

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    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Реальный убийца не найден

    В ходе митинга особо подчеркивалось, что реальный убийца Бориса Немцова, памяти которого и было посвящено шествие, спустя 5 лет после убийства не найден. Толпа скандировала "Немцов - герой России" и "Герои не умирают".

  • Некоторые участники шествия пришли задолго до его начала и предпочли идти перед заглавной колонной. Некоторые, особенно креативные, - даже задом наперед.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Борис, ты был прав!

    Некоторые участники шествия пришли задолго до его начала и предпочли идти перед главной колонной. Некоторые, особенно креативные, - даже задом наперед.

  • Несправедливость жестких приговоров по делу Сети заставила многих выйти на шествие и напомнить о том, что следствие применяло к осужденным пытки.

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    Несправедливость жестких приговоров по делу "Сети" заставила многих выйти на шествие и напомнить о том, что следствие применяло к осужденным пытки.

  • Угроза долгосрочной узурпации власти нынешним президентом РФ Владимиром Путиным в связи с планирующимися изменениями Конституции стала одной из главных тем акции и отразилась в том числе на плакатах.

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  • Имя и фото Костантина Котова стало одним из наиболее часто встречающихся на плакатах с изображением политзаключенных.

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    Свободу Константину Котову!

    Имя и фото Костантина Котова стало одним из наиболее часто встречающихся на плакатах с изображением политзаключенных. Минувшей осенью он был приговорен к четырем годам колонии за нарушение закона о митингах.

  • Грядущие изменения в Конституцию были восприняты либерально настроенными гражданами как покушение на их неотъемлемые права. В связи с этим некоторые решили в шутку поностальгировать о 1991 годе, когда во время путча по ТВ транслировался балет Лебединое озеро.

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  • Russland Moskau Gedenken an Oppositionsführer Boris Nemzow (DW/Sergey Dick)

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Цветы от Германии на месте убийства

    В годовщину убийства Бориса Немцова посольство ФРГ возложило букет гвоздик на Большом Москворецком мосту, где пять лет назад погиб политик.

  • Russland Sankt-Petersburg Gedenken an Oppositionsführer Boris Nemzow (DW/Wladimir Izotow)

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Наше имя - Борис Немцов

    В шествии и в митинге у Соловецкого камня в Петербурге, по оценкам участников, приняло участие от 2 до 4 тысяч человек. Выступления ораторов, которые, в частности, призывали оппозицию объединиться и агитировали голосовать против поправок в конституцию, прерывались лозунгами "Нет убийствам", "Заказчиков к ответу", "Наше имя - Борис Немцов", "Кадыров - позор России", "Свободу политзаключенным".

  • Полиции предупреждали участников акции о том, что во время шествия нельзя использовать средства наглядной агитации и скандировать лозунги.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Пули в каждого из нас

    Несмотря на предупреждения полицейских о том, что во время шествия нельзя использовать средства наглядной агитации и скандировать лозунги, некоторые участники акции держали в руках плакаты.

  • Полиция в Петербурге

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Шесть задержаний в Питере

    Перед началом акции на Троицкой площади в Северной столице сотрудники полиции задержали четырех активистов из движения "Солидарность" и " Открытой России", а после - еще двоих.

  • На Троицкой площади также упоминали фигурантов дела Сети.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Политические требования

    На Троицкой площади также упоминали фигурантов дела "Сети". "Свободу Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову" - написано на одном из плакатов.

  • В Екатеринбурге в согласованных марше и митинге памяти Немцова и против изменений в конституции приняли участие несколько сот человек.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    В Екатеринбурге в согласованных марше и митинге памяти Немцова и против изменений в конституции приняли участие несколько сот человек, передает корреспондент DW.

  • Шествие в Новосибирске

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    К акции присоединились десятки городов

    Марши и митинги памяти Бориса Немцова прошли также в Поволжье (Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Волгоград) на Урале (Екатеринбург, Челябинск), в Сибири (Новосибирск, Барнаул, Иркутск), на Кубани (Краснодар) и многих других городах, в общей сложности - около 40.

    Автор: Владимир Изотов, Санкт-Петербург, Евлалия Самедова, Москва



Смотреть видео 03:59

Цветы вместо плакатов: из-за пандемии Марш памяти Бориса Немцова в этом году пришлось отменить

Контекст

В шестую годовщину убийства Бориса Немцова по всему миру проходят акции в его память

В Москве прошла церемония возложения цветов на место убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Полиция не мешала проведению акции.  

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