Цветы как политическое высказывание. Репортаж с акции памяти Немцова

В прошлом году марш памяти Бориса Немцова в центре Москвы собрал более 22 тысяч участников. В этом году организаторы тоже подавали заявку на шествие, но получили от властей столицы отказ. Хотя большинство антикоронавирусных ограничений в Москве сняты, запрет на массовые мероприятия до сих пор действует. Однако чиновники пообещали не мешать москвичам приносить цветы к месту убийства политика на Большом Москворецком мосту.

На Большом Москворецком мосту

Организаторы объявили, что официальная часть мемориальной акции продлится с 13.00 до 17.00. Уже с утра субботы, 27 февраля, полиция выставила вдоль моста заборы. Через Красную площадь к мосту было не пройти - ее закрыли. Самих полицейских на месте проведения мероприятия было немного.

Одними из первых цветы к народному мемориалу на мосту возложили дипломаты - послы США, Великобритании и стран Евросоюза. Они пришли почтить память убитого политика еще до начала мероприятия. А уже к 13.00 на небольшом участке Большого Москворецкого моста, где 6 лет назад убили Бориса Немцова, было не протолкнуться.

Кто заказчик?

"Это одно из самых крупных политических убийств за последние десятилетия, - объяснил лидер "Яблока" Григорий Явлинский популярность акции. - До сих пор не расследованное толком, заказчики не определены. И политическая ответственность за это убийство лежит на Владимире Путине".

По подсчетам "Белого счетчика", память Немцова пришли почтить свыше 10 тысяч человек

Среди участников акции молодых и пожилых было поровну. Многие из них тоже обсуждали мотивы убийства и возможных заказчиков. Кроме Путина в связи с этим звучала и другая фамилия. "Мы должны всегда во всех интервью и речах говорить, что настоящие убийцы Немцова - это Путин, Кадыров и их окружение", - заявила журналистам координатор "Открытой России" Татьяна Усманова.

Она считает, что убийство Немцова оказалось "той чертой, за которой стало действительно очень страшно". Следующей такой чертой, по ее мнению, стали отравление и лишение свободы Алексея Навального. Его жена, Юлия, в субботу тоже пришла на мост. В черной маске и капюшоне на голове, она положила букет красных гвоздик и ушла, отказавшись от комментариев.

Возложение цветов - политическое действие

Субботняя акция прошла без выкрикивания лозунгов - это, по словам организаторов, было важно, чтобы мэрия разрешила провести ее без вмешательства полиции. Тишину нарушали только волонтеры - они просили людей на задерживаться у мемориала, чтобы не создавать давку. Плакатов тоже почти ни у кого не было - только одна девушка держала в руках листок формата А4 со словами "Герои не умирают".

Владимир Кара-Мурза и Юлия Галямина

Несмотря на сжатый формат акции, один из ближайших соратников Немцова Илья Яшин назвал ее политической. "Когда человека убивают у стен Кремля за его взгляды, любое мемориальное мероприятие приобретает политический характер, - заявил он на мосту журналистам. - Сам факт возложения цветов на мосту - это уже политическое высказывание тем людям, которые находятся за этими стенами".

Другой соратник Немцова - Владимир Кара-Мурза, на жизнь которого покушались, предположительно, агенты ФСБ, высказал надежду, что однажды в России в честь Немцова будут называть скверы и улицы. Он напомнил, что в Вашингтоне, Вильнюсе, Киеве и Праге власти назвали в честь убитого политика улицы, где расположены диппредставительства России.

До официального финала акции очередь из желающих оставить на месте убийства Немцова цветы почти не уменьшалась. К 21.00 активисты "Белого счетчика" посчитали, что на акцию памяти пришли 10,1 тысячи человек. Илья Яшин рассчитывает, что осенью, ко дню рождения Немцова, марш все-таки может состояться.

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