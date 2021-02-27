Цветы как политическое высказывание. Репортаж с акции памяти Немцова
В годовщину убийства Бориса Немцова место трагедии посетили более 10 тысяч человек. Власти запретили шествие, обещав не мешать возложению цветов. Среди участников акции были Юлия Навальная, Илья Яшин, Григорий Явлинский…
Мемориал на месте убийства Бориса Немцова
В прошлом году марш памяти Бориса Немцова в центре Москвы собрал более 22 тысяч участников. В этом году организаторы тоже подавали заявку на шествие, но получили от властей столицы отказ. Хотя большинство антикоронавирусных ограничений в Москве сняты, запрет на массовые мероприятия до сих пор действует. Однако чиновники пообещали не мешать москвичам приносить цветы к месту убийства политика на Большом Москворецком мосту.
На Большом Москворецком мосту
Организаторы объявили, что официальная часть мемориальной акции продлится с 13.00 до 17.00. Уже с утра субботы, 27 февраля, полиция выставила вдоль моста заборы. Через Красную площадь к мосту было не пройти - ее закрыли. Самих полицейских на месте проведения мероприятия было немного.
Одними из первых цветы к народному мемориалу на мосту возложили дипломаты - послы США, Великобритании и стран Евросоюза. Они пришли почтить память убитого политика еще до начала мероприятия. А уже к 13.00 на небольшом участке Большого Москворецкого моста, где 6 лет назад убили Бориса Немцова, было не протолкнуться.
Кто заказчик?
"Это одно из самых крупных политических убийств за последние десятилетия, - объяснил лидер "Яблока" Григорий Явлинский популярность акции. - До сих пор не расследованное толком, заказчики не определены. И политическая ответственность за это убийство лежит на Владимире Путине".
По подсчетам "Белого счетчика", память Немцова пришли почтить свыше 10 тысяч человек
Среди участников акции молодых и пожилых было поровну. Многие из них тоже обсуждали мотивы убийства и возможных заказчиков. Кроме Путина в связи с этим звучала и другая фамилия. "Мы должны всегда во всех интервью и речах говорить, что настоящие убийцы Немцова - это Путин, Кадыров и их окружение", - заявила журналистам координатор "Открытой России" Татьяна Усманова.
Она считает, что убийство Немцова оказалось "той чертой, за которой стало действительно очень страшно". Следующей такой чертой, по ее мнению, стали отравление и лишение свободы Алексея Навального. Его жена, Юлия, в субботу тоже пришла на мост. В черной маске и капюшоне на голове, она положила букет красных гвоздик и ушла, отказавшись от комментариев.
Возложение цветов - политическое действие
Субботняя акция прошла без выкрикивания лозунгов - это, по словам организаторов, было важно, чтобы мэрия разрешила провести ее без вмешательства полиции. Тишину нарушали только волонтеры - они просили людей на задерживаться у мемориала, чтобы не создавать давку. Плакатов тоже почти ни у кого не было - только одна девушка держала в руках листок формата А4 со словами "Герои не умирают".
Владимир Кара-Мурза и Юлия Галямина
Несмотря на сжатый формат акции, один из ближайших соратников Немцова Илья Яшин назвал ее политической. "Когда человека убивают у стен Кремля за его взгляды, любое мемориальное мероприятие приобретает политический характер, - заявил он на мосту журналистам. - Сам факт возложения цветов на мосту - это уже политическое высказывание тем людям, которые находятся за этими стенами".
Другой соратник Немцова - Владимир Кара-Мурза, на жизнь которого покушались, предположительно, агенты ФСБ, высказал надежду, что однажды в России в честь Немцова будут называть скверы и улицы. Он напомнил, что в Вашингтоне, Вильнюсе, Киеве и Праге власти назвали в честь убитого политика улицы, где расположены диппредставительства России.
До официального финала акции очередь из желающих оставить на месте убийства Немцова цветы почти не уменьшалась. К 21.00 активисты "Белого счетчика" посчитали, что на акцию памяти пришли 10,1 тысячи человек. Илья Яшин рассчитывает, что осенью, ко дню рождения Немцова, марш все-таки может состояться.
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Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции
К акции присоединились десятки городов
Марши и митинги памяти Бориса Немцова прошли также в Поволжье (Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Волгоград) на Урале (Екатеринбург, Челябинск), в Сибири (Новосибирск, Барнаул, Иркутск), на Кубани (Краснодар) и многих других городах, в общей сложности - около 40.
Автор: Владимир Изотов, Санкт-Петербург, Евлалия Самедова, Москва
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Марш памяти Бориса Немцова пришлось отменить из-за пандемии