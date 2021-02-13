США критикуют ситуацию с правами человека в России в годовщину убийства Немцова

США глубоко обеспокоены растущей нетерпимостью российских властей ко всем формам независимого выражения мнений. Такое заявление госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сделал в субботу, 27 февраля. Те, кто выступают в защиту своих свобод и демократии в России, по-прежнему становятся объектами нападений и жертвами убийц, отметил глава Госдепартамента, резюмируя, что жители России заслуживают лучшей участи.

Госсекретарь США почтил память российского политика Бориса Немцова в шестую годовщину со дня его убийства. Немцов в качестве государственного служащего посвятил свою жизнь созданию свободной и демократической России, отметил Блинкен.

Акции в память Немцова

Борис Немцов был убит в Москве на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Исполнители преступления были приговорены судом к длительным срокам тюремного заключения, но заказчики убийства не найдены до сих пор. Имя политика увековечено в Вашингтоне, Вильнюсе, Киеве и Праге.

Власти Москвы отказали партии ПАРНАС в проведении марша памяти Немцова, сославшись на ограничения, действующие из-за пандемии COVID-19. В шестую годовщину убийства политика во многих городах России и мира проходят акции в его память.

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