 Российский активист Константин Котов вышел на свободу | Новости из Германии о России | DW | 16.12.2020

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Россия

Российский активист Константин Котов вышел на свободу

Активист Константин Котов был осужден по "дадинской статье" за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Он находился в колонии полтора года.

Активист Константин Котов в колонии

Константин Котов в колонии

Российский активист Константин Котов, осужденный по так называемой "дадинской статье" за неоднократное нарушение правил проведения митингов, вышел из колонии на свободу, сообщил в среду, 16 декабря, DW его адвокат Эльдар Гароз. Он отбывал наказание в исправительной колонии города Покров Владимирской области.

Константин Котов в мае 2019 года был арестован на пять суток за акцию в поддержку фигурантов дела "Нового величия", в июне того же года - оштрафован на 15 тысяч рублей из-за митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова. Активиста также задерживали 10 августа у здания администрации президента РФ на Старой площади в Москве. В сентябре прошлого года Тверской суд Москвы приговорил активиста к четырем годам колонии, в октябре Мосгорсуд оставил приговор в силе, а в апреле 2020-го смягчил наказание до полутора лет. Произошло это после того, как в конце января президент РФ Владимир Путин поручил проверить приговор Константину Котову. Два дня спустя Конституционный суд РФ отправил дело на пересмотр в связи с жалобой адвокатов осужденного.

В июне нынешнего года Котову была присуждена премия имени Бориса Немцова. "Это гражданский активист, политзаключенный и просто мужественный человек", - говорилось в сообщении фонда.

Статья, по которой Котов был привлечен к уголовной ответственности, получила известность как "дадинская" - по имени оппозиционного активиста Ильдара Дадина, ставшего первым осужденным по ней. 

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Контекст

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