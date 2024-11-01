Вдова Дадина сообщила о кремации его тела без ее ведома

Александра Свешникова, вдова российского активиста Ильдара Дадина, воевавшего в Украине в составе Легиона "Свобода России", заявила, что его кремировали и захоронили без ее ведома, не выдав тело.

Александра Свешникова, вдова российского активиста Ильдара Дадина, воевавшего в Украине в составе Легиона "Свобода России" (ЛСР) и погибшего в Харьковской области, заявила, что его кремировали и захоронили без ее ведома на Байковом кладбище в Киеве. Соответствующую запись Свешникова оставила в пятницу, 1 ноября, в Facebook.

По ее словам, о гибели супруга она узнала 6 октября от друзей. После этого она сразу написала добровольцу ЛСР Алексею Барановскому, чтобы узнать, как получить тело, и оставила свой номер телефона. Однако Барановский на связь не вышел, заявила Свешникова.

Позднее, 11 октября, она написала напрямую в ЛСР, но там ее сначала направили в "пресс-службу", а 25 октября отказались выдать тело, заявив, что захоронят его "по своим правилам", утверждала вдова.

По ее словам, в середине октября она обратилась за помощью к украинским властям - написала в Минобороны, в Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), уполномоченному по правам человека при Верховной Раде Дмитрию Лубинцу, в Генпрокуратуру, в администрацию президента и в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. "От властей Украины никакой помощи я до сих пор не дождалась", - отметила она.

Вдова: У Дадина были конфликты с командованием ЛСР

По данным Свешниковой, у Дадина были конфликты с командованием ЛСР и он опасался "пули в спину".

"Постоянно менялись версии, как погиб мой муж: то в результате артобстрела, то в результате атаки дрона, а несколько дней назад ЛСР официально заявил, что Ильдар погиб в результате автоматного огня", - написала Свешникова.

"Теперь они кремировали его тело и похоронили прах - я начинаю все больше и больше сомневаться в том, что Ильдар погиб именно от рук оккупантов (ВС РФ. - Ред.), а не получил пулю в спину", - добавила вдова.

Гибель Ильдара Дадина

О гибели Дадина, сражавшегося в Легионе "Свобода России" под позывным "Ганди", стало известно 6 октября.

ЛСР сначала его не принял в свои ряды, и тогда активист вступил в Сибирский батальон, утверждал проживающий в Украине экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, которого связывают с легионом - формированием, состоящим, предположительно, из россиян и воюющим на стороне ВСУ.

Дадин был первым россиянином, осужденным по введенной в 2014 году статье УК РФ о неоднократном нарушении правил проведения митингов - после этого статью стали называть по его фамилии "дадинской". В декабре 2015 года активист получил по ней три года колонии, позже этот срок был сокращен на полгода. Резонансным стал рассказ Дадина о пытках в колонии. В феврале 2017 года Дадин вышел на свободу, а в 2023 году уехал в Украину, чтобы воевать на стороне Киева. В интервью "Медиазоне" он пояснил, что "изначально - против насилия", но на данный момент не видит смысла в ненасильственном сопротивлении путинскому режиму.