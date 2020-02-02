 Из-за коронавируса Россия временно отменила все пассажирские поезда в Китай | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.02.2020

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Мир

Из-за коронавируса Россия временно отменила все пассажирские поезда в Китай

Число заразившихся коронавирусом за последние сутки увеличилось в Китае на 2103 человека и составило, по данным на утро 3 февраля, 16 483 пациента. Число летальных исходов в КНР возросло до 360.

Сотрудник одной из китайских больниц обследует пациента, зараженного коронавирусом

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй неуклонно растет

Чтобы не допустить распространения нового коронавируса на территории России, "Российские железные дороги" с 3 февраля временно прекращают железнодорожное сообщение с Китаем. Об этом говорится в сообщении компании РЖД, обнародованном в воскресенье, 2 февраля. В частности, будут отменены поезда, следующие в Пекин из Москвы и из Читы.

Как указано в документе, данная мера была принята в соответствии с письмом государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту РФ от 2 февраля 2020 года. Неиспользованные проездные билеты в отмененные поезда, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры могут вернуть без удержания сборов, отмечено в сообщении.

США предложили Пекину помощь в борьбе с коронавирусом

Контекст

Китайцы не выходят на улицы без масок и верят, что власти справятся со вспышками коронавируса, - украинская блогер и студентка университета в Сучжоу рассказала DW о ситуации в Китае. (31.01.2020)

Из-за эпидемии в китайском Ухане закрыты парки, кафе, музеи, кинотеатры, запрещены экскурсии. Чтобы бороться со скукой и поднять дух себе и другим, жители города идут на риск. (31.01.2020)

В США в связи с угрозой распространения вируса 2019-nCoV 2 февраля начал действовать запрет на въезд в страну иностранных граждан, которые за последние две недели посещали Китай. Об этом говорится в пресс-релизе министерства внутренней безопасности США. Исключения будут сделаны только для близких родственников граждан США, лиц, обладающих видом на жительство в Соединенных Штатах, и членов экипажей воздушных судов, говорится в документе.

Ранее Вашингтон предложил Пекину помощь в борьбе с опасной инфекцией, однако китайские власти пока не дали ответа на это предложение, рассказал советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О´Брайен в эфире американского телеканала CBS.

На данный момент в США зарегистрировано девять случаев заболевания новым типом коронавируса. Последней заболевшей оказалась женщина из округа Санта-Клара в штате Калифорния, сообщило 2 февраля управление здравоохранения округа.
Отмечается, что 23 января пациентка приехала из Китая.

Актуальное число заражений коронавирусом и смертей от него

Как сообщили китайские власти в ночь на понедельник, 3 февраля, за прошедшие сутки в КНР от коронавируса скончались 56 человек, а число заражений возросло на 2103 случая. Таким образом, на сегодня от легочного заболевания, вызываемого коронавирусом, в Китае умерли уже 360 человек и зафиксировано 16 483 случая заражения.

За пределами Китая на данный моент выявлено около 150 случаев заражения коронавирусом. В России инфекция обнаружена у двух человек, на территории Германии коронавирус выявлен у восьми граждан.

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  • Рабочие размешивают бетон

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

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    Строительство не останавливается даже ночью и в дождь. Рабочие в обязательном порядке должны носить защитные маски. Периодически всем строителям измеряют температуру. По состоянию на 2 февраля в Китае от коронавируса умерли 304 человека, подтвержденных случаев заражения в этой стране - более 14,3 тысячи.

  • Вид сверху на строительную площадку

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Плечом к плечу

    Залог успешной работы на строительных площадках - хорошая организация. У Китая уже есть опыт работы с подобными экспресс-клиниками. В 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии SARS в Пекине за шесть дней построили больницу на 1000 мест. В ней проходил лечение каждый седьмой китайский пациент с атипичной пневмонией. Этот опыт стал примером для двух нынешних строек.

  • Рабочие устанавливают контейнер

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    В рекордно короткие сроки

    Строительство больниц идет молниеносными темпами. Некоторые государственные СМИ сообщили о том, что первое здание было построено спустя 16 часов. В качестве доказательства они использовали снимок дома в Циндао - города более чем в 800 км от Уханя. Но это оказалось типичным примером фейковых новостей. В действительности еще 30 января стройка выглядела так, как на фото сверху.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Строительство завершается

    В воскресенье, 2 февраля, власти объявили, что первый из двух экспресс-госпиталей готов. Для срочного строительства больницы, названной "Гора бога огня", потребовалось 10 дней. Вторая аналогичная больница в Ухане на 1600 коек, которая названа "Гора бога грома", по плану должна начать прием пациентов 6 февраля.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Внутри больницы - спартанская обстановка

    Полевой госпиталь на 1000 пациентов для лечения коронавируса готов к приему больных. Туда направлены 1400 военных медиков, а первые зараженные новым коронавирусом начнут поступать в понедельник, 3 февраля. В связи с эпидемией коронавируса в 11-миллионном Ухане не хватает мест для заболевших, больницы переполнены и жители жалуются на многочасовые очереди на прием к врачу.

  • Рабочий держит над головой строительную плиту

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Китайские герои нашего времени

    Строительство не на века: по оценкам экспертов, экспресс-больницы - это временное решение. Их появление в рекордно короткие сроки стало реакцией на массовые вспышки коронавируса - зараженных им людей нужно как можно быстрее изолировать и лечить. Так что на длительный срок службы инфекционные отделения не рассчитаны.

    Автор: Ута Штайнвер, Марина Барановская


Смотреть видео 03:07

Что делать, чтобы не заразиться коронавирусом?

Контекст

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

В борьбе с коронавирусом Китай принимает срочные меры. В Ухане уже появился один огромный больничный комплекс, скоро будет готов еще один. Строительство ведется в ускоренном темпе. Галерея DW о том, как это происходит.  

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