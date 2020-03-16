Из-за коронавируса в ФРГ закрывают магазины, кафе и детские площадки

Правительство ФРГ согласовало с земельными властями новые меры, существенным образом ограничивающие общественную жизнь в стране ради сокращения темпов распространения опасного коронавируса. Германская федерация и федеральные земли намерены ввести радикальные меры в области туризма и общественной жизни, говорится в постановлении, принятом по итогам экстренного заседания в Берлине.

В частности, будут закрыты магазины за исключением супермаркетов, аптек, строительных магазинов, еженедельных рынков и прочих торговых точек, продающих товары первой необходимости. По-прежнему будут работать и бензозаправки, почтовые филиалы, банки, и прачечные самообслуживания.

Решено также закрыть бары, ночные клубы, театры, музеи, казино, бордели, спортивные сооружения, игровые площадки и другие заведения, предполагающие скопление большого числа людей. Рестораны и отели будут оставаться открытыми, но существенно сократятся возможные часы их работы - с 6 до 18 часов.

Запрещены богослужения и автобусные экскурсии

Кроме того, запрещается проведение религиозных обрядов в церквях, мечетях, синагогах и учреждениях других религиозных общин, а также занятия в центрах дополнительного образования, музыкальных школах и других учебных заведениях. Кроме того, созданы новые правила посещения больниц и домов престарелых, запрещены автобусные экскурсии и встречи в спортивных и прочих клубах.

Кроме того, отели, хостелы и прочие места временного проживания на территории Германии должны использоваться только в случае необходимости, а не в туристических целях. Конкретные ограничительные меры должны быть приняты властями каждой федеральной земли. Некоторые земли, в частности Бавария, уже ранее ввели подобные меры.

По данным ресурса Worldometers, отслеживающего распространение пандемии коронавируса, число заразившихся в 162 странах мира составило 175,7 тысяч человек. От последствий заболевания скончались 6,7 тысячи пациентов, выздоровели почти 78 тысяч. В последние недели эпицентр переместился из Китая в Европу, где наиболее пострадавшей страной стала Италия, в которой выявлены почти 25 тысяч заражений, 1,8 тысячи пациентов скончались. В Германии на данный момент почти 7 тысяч инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим атипичную пневмонию COVID-19, скончались 14 человек.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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