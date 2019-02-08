Зимний Шварцвальд, или Побелевшее "Чернолесье" (фото)

10.02.2019, Нотшрай • Эта фотография была сделана в районе горнолыжного курорта Фельдберг в немецком "Чернолесье" - Шварцвальде, где сейчас не только поразительно красиво, но и самый разгар зимнего спортивного сезона .
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Долина Мюнстерталь (Münstertal) в Шварцвальде в середине октября.
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Достопримечательности Шварцвальда
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Достопримечательности Шварцвальда
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Достопримечательности Шварцвальда
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Достопримечательности Шварцвальда
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Достопримечательности Шварцвальда
Крестьянское подворье в окрестностях города Фуртвангена (Furtwangen) туманным осенним утром.
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Зимний Шварцвальд - прекрасное место, чтобы покататься на лыжах, например, в окрестностях города Титизее-Нойштадт (Titisee-Neustadt).
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Достопримечательности Шварцвальда
Такое зрелище можно наблюдать каждый Новый год в шварцвальдском городе Филлинген-Швеннинген (Villingen-Schwenningen). Новогодние стрельбы здесь устраивают члены местного военно-исторического общества.
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Достопримечательности Шварцвальда
Одно из крестьянских подворий в районе горы Фельдберг (Feldberg) - самой высокой точки Шварцвальда (1493 м).
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Достопримечательности Шварцвальда
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Достопримечательности Шварцвальда
Замерзшее зимой озеро Титизе (Titisee) в южном Шварцвальде. Площадь озера составляет около 1,3 квадратных километра, а средняя глубина - 20 метров. Расположено на высоте 840 метров над уровнем моря недалеко от горы Фельдберг.
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Достопримечательности Шварцвальда
Участники праздничного шествия в городе Филлинген-Швеннинген (Villingen-Schwenningen) в традиционных масках Швабско-алеманнского фастнахта - карнавалов перед Великим постом в юго-западных регионах Германии.
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Достопримечательности Шварцвальда
Между весенними виноградниками и лесом в окрестностях Дурбаха (Durbach) на окраине Шварцвальда.
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Достопримечательности Шварцвальда
Шляпы болленхут (Bollenhut), украшенные 14 шерстяными помпонами, являются самой известной деталью традиционного женского костюма в Шварцвальде и давно стали одним из символов этого региона. Незамужним девушкам полагалось носить шляпы с красными помпонами, замужним женщинам - с черными.
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Достопримечательности Шварцвальда
Так гора Фельдберг в Шварцвальде выглядит летом. На фотографии - телевизионная башня компании SWR.
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Достопримечательности Шварцвальда
Такой живой ковер можно увидеть в шварцвальдском городе Хюфингене (Hüfingen) раз в году - на Праздник Тела и Крови Христовых (Fronleichnam). Протяженность составляет около 450 метров, а на его создание уходит несколько миллионов цветов.
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Достопримечательности Шварцвальда
Этот домик в Шварцвальде около города Тодтнау (Todtnau) принадлежал знаменитому немецкому философу Мартину Хайдеггеру (Martin Heidegger).
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Достопримечательности Шварцвальда
Весной и летом 2015 года в Шварцвальде были вновь замечены рыси, вернувшиеся в этот регион. Этот снимок был сделан автоматической камерой в начале июня в окрестностях города Хаузаха (Hausach).
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Достопримечательности Шварцвальда
Окрестности горы Шлифкопф (Schliffkopf). Часть леса, пострадавшего во время сильного урагана 1999 года, решили оставить нетронутым и проложить здесь пеший маршрут. Обычно после таких стихийных бедствий лес в Германии расчищают и засаживают новыми деревьями, но в этом месте природе дали возможность восстановить его естественным путем, на что, конечно же, потребуется еще очень много времени.
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Достопримечательности Шварцвальда
Северный Шварцвальд в окрестностях Зеебаха (Seebach).
Автор: Максим Нелюбин
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