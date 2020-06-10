 Замок Грос Риц - жемчужина барочной архитектуры в Бранденбурге (фото) | Кадр дня | DW | 27.06.2020

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Кадр за кадром

Замок Грос Риц - жемчужина барочной архитектуры в Бранденбурге (фото)

Во времена ГДР этот живописный замок пришел в удручающее состояние, но после воссоединения Германии был спасен и сейчас перешел к новому владельцу.

Замок Грос Риц (Schloss Groß Rietz)

Замок Грос Риц

Риц-Нойендорф • Этот барочный замок был возведен около бранденбургской деревни Грос Риц в 1693-1700 годах. Сейчас считается одним из лучших образцов такой архитектуры эпохи барокко в этой федеральной земле Германии. Сначала принадлежал одному из старейших дворянских родов Пруссии - фон дер Марвиц (von der Marwitz), затем несколько раз менял владельцев, отдавался в аренду, а после Второй мировой войны был национализирован восточногерманскими властями.

Замок и деревенский храм в Грос Рице

Замок и деревенский храм в Грос Рице

Во времена ГДР в замке Грос Риц (Schloss Groß Rietz) размещались детский сад и квартиры для немцев, депортированных после войны из стран Восточной Европы. Здешний парк был разбит на огороды для местного населения.

После воссоединения Германии замок, находившийся в удручающем состоянии, перешел в собственность специального земельного фонда, в задачи которого входило сохранение архитектурного наследия - дворцов, замков и парков Бранденбурга. На восстановление исторического облика замка было потрачено более пяти миллионов евро.

Новый хозяин замка Перси Бонгерс и экспонаты из Рудных гор

Новый хозяин замка Перси Бонгерс и экспонаты из Рудных гор

Некоторое время назад этот и некоторые другие замки были проданы новым владельцам. Покупатели должны были представить на конкурс концепции использования этих архитектурных памятников в будущем и гарантировать выполнение планов.

В части помещений замка Грос Риц будет открыт музей дрезденского художника Теодора Розенхауэра (Theodor Rosenhauer, 1901-1996) - родного дедушки нового владельца, предпринимателя из Гамбурга Перси Бонгерса (Percy Bongers), а также выставлена большая коллекция произведений народного искусства из Рудных гор.

Суммы сделки не разглашается, но, как сообщают местные СМИ со ссылкой на данные о стартовой цене в документах маклеров, она должна превышать миллион евро.

Смотрите также: 
Достопримечательности Рудных гор во Всемирном наследии ЮНЕСКО

  • Ольбернхау, Саксония

    Горнодобывающий регион Рудные горы

    В июле 2019 года Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО на своем заседании в Баку одобрил совместную заявку Германии и Чехии о включении в этот список Горнодобывающего региона Рудные горы / Крушне-Гори (Montanregion Erzgebirge / Krušnohoří).

  • Аннаберг-Буххольц

    Горнодобывающий регион Рудные горы

    Эта фотография была сделана во время исторического парада горняков в саксонском городе Аннаберг-Буххольц. Перечисленные в заявке семнадцать саксонских и пять богемских исторических, культурных и природных памятников отражают 800-летнюю историю этого горнодобывающего региона. Представим некоторые из них, начав в Чехии.

  • Королевский монетный двор в Яхимове

    Горнодобывающий регион Рудные горы

    Чешский город Яхимов (ранее - Йоахимсталь) славится памятниками ренессансной архитектуры, но в историю горнодобывающего дела вошел, благодаря чеканившимся здесь крупным серебряным монетам - первой попытке заменить золотые аналоги в Священной Римской империи. Иоахимсталеры начали чеканить в 1520 году. Позже стало использоваться сокращенное название - талер, от которого затем произошел "доллар".

  • Бывший исправительно-трудовой лагерь Выкманов II

    Горнодобывающий регион Рудные горы

    Эта фотография сделана недалеко от Яхимова - в месте, где в 1951 году был открыт исправительно-трудовой лагерь Выкманов II. Здесь на протяжении многих лет в нечеловеческих условиях содержались политические заключенные, обрабатывавшие урановую руду перед отправкой в СССР. О страданиях этих людей сейчас напоминает национальный мемориал - "Красная башня смерти".

  • Аннаберг-Буххольц

    Горнодобывающий регион Рудные горы

    В число немецких объектов Всемирного наследия в Рудных горах теперь входит Молот Фронау (Frohnauer Hammer) в городе Аннаберг-Буххольце. Вплоть до XV века на этой водяной мельнице мололи зерно, но в 1621 году ее переделали, чтобы производить заготовки для чеканки серебряных монет. Позже начали также обрабатывать медь и железо. Сегодня здесь работает самый старый в Германии музей кузнечного дела.

  • Шайбенберг

    Горнодобывающий регион Рудные горы

    Эти 30-метровые базальтовые столбы находятся недалеко от саксонского города Шайбенберг. Они входят в число важнейших геологических памятников природы в Германии. "Органные трубы", как их здесь называют, образовались миллионы лет назад из застывшей лавы и сейчас позволяют ученым лучше понять процессы формирования земной поверхности.

  • Мариенберг

    Горнодобывающий регион Рудные горы

    Многие города, расположенные в этом регионе, были основаны после обнаружения здесь богатых рудных месторождений. Один из них - Мариенберг, заложенный в 1521 году. На этой фотографии хорошо виден симметричный план города - прямолинейные улицы, ведущие к центральной Рыночной площади в форме квадрата. Ренессансные архитектурные памятники в центре Мариенберга находятся под охраной.

  • Штольня Бюнау

    Горнодобывающий регион Рудные горы

    Около города Альтенберг находится одно из крупнейших в Европе месторождений олова, добывать которое в этих местах начали более шести веков назад. Туристы могут спуститься под землю, посетив музейную шахту Цвиттерфельд в районе Цинвальд (Vereinigt Zwitterfeld zu Zinnwald). Здешняя главная Глубокая штольня Бюнау (Tiefer-Bünau-Stollen) имеет выходы на поверхность на немецкой и на чешской сторонах.

  • Лауэнштайн

    Горнодобывающий регион Рудные горы

    Некоторые местные жители несказанно разбогатели на горных промыслах. Среди них особое место занимала семья Бюнау, в честь которой названа штольня на предыдущей фотографии. Представители этого рода запечатлены на четырехэтажном алтаре - высечены в полный рост из камня. Алтарь находится в приходской церкви Лауэнштайна - одного из районов города Альтенберг.

  • Эренфридерсдорф

    Горнодобывающий регион Рудные горы

    Чтобы приводить в действие механизмы, на рудниках использовалась вода. Этот средневековый канал был проложен, предположительно, в XIV столетии к цинковой шахте в Эренфридерсдорфе. Протяженность - 5,5 километра, перепад высоты - 23,5 метра. Использовался до 1990 года для подачи воды на обогатительную фабрику. В начале 2000-х годов был отреставрирован. Вдоль канала проложен прогулочный маршрут.

    Автор: Анн Термеш, Максим Нелюбин


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