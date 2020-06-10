Замок Грос Риц - жемчужина барочной архитектуры в Бранденбурге (фото)

Риц-Нойендорф • Этот барочный замок был возведен около бранденбургской деревни Грос Риц в 1693-1700 годах. Сейчас считается одним из лучших образцов такой архитектуры эпохи барокко в этой федеральной земле Германии. Сначала принадлежал одному из старейших дворянских родов Пруссии - фон дер Марвиц (von der Marwitz), затем несколько раз менял владельцев, отдавался в аренду, а после Второй мировой войны был национализирован восточногерманскими властями.

Замок и деревенский храм в Грос Рице

Во времена ГДР в замке Грос Риц (Schloss Groß Rietz) размещались детский сад и квартиры для немцев, депортированных после войны из стран Восточной Европы. Здешний парк был разбит на огороды для местного населения.

После воссоединения Германии замок, находившийся в удручающем состоянии, перешел в собственность специального земельного фонда, в задачи которого входило сохранение архитектурного наследия - дворцов, замков и парков Бранденбурга. На восстановление исторического облика замка было потрачено более пяти миллионов евро.

Новый хозяин замка Перси Бонгерс и экспонаты из Рудных гор

Некоторое время назад этот и некоторые другие замки были проданы новым владельцам. Покупатели должны были представить на конкурс концепции использования этих архитектурных памятников в будущем и гарантировать выполнение планов.

В части помещений замка Грос Риц будет открыт музей дрезденского художника Теодора Розенхауэра (Theodor Rosenhauer, 1901-1996) - родного дедушки нового владельца, предпринимателя из Гамбурга Перси Бонгерса (Percy Bongers), а также выставлена большая коллекция произведений народного искусства из Рудных гор.

Суммы сделки не разглашается, но, как сообщают местные СМИ со ссылкой на данные о стартовой цене в документах маклеров, она должна превышать миллион евро.

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