Закрытый Калининград: из-за коронавируса российский эксклав оказался в изоляции

Калининградская область стала одним из первых регионов России, в которых обнаружили новый коронавирус. По состоянию на 16 марта им оказались инфицированы трое местных жителей: вызываемое им заболевание COVID-19 выявили у двоих женщин, побывавших в Италии и Германии, и родственницы одной из них.

Эксклав в изоляции

С 17 марта на территории региона начнет действовать режим повышенной готовности. До этого в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса власти эксклава ввели запрет на выезд для чиновников и депутатов. О полном закрытии области речи пока не идет, однако все, кто въезжает туда из стран, попавших в "красную зону" заражения коронавирусом, обязаны проходить двухнедельный карантин.

Впрочем, с начала этой недели выехать из области не так просто. В минувшие выходные Россия закрыла сухопутные участки своей границы с Польшей после того, как республика решила ввести положение эпидемиологической угрозы из-за коронавируса - а Литва запретила въезд на свою территорию для иностранцев. В результате Калининградская область, граничащая с обоими государствами, оказалась практически изолированной.

Грузоперевозчики региона опасаются карантина

Закрытие границ, на которое пошли соседние с Калининградской областью государства в борьбе с эпидемией, распространяется на пассажирские перевозки. Грузовой транзит прекращать не планируют. С российской стороны для дальнобойщиков пока действуют только санитарные меры: использование защитных средств и замеры температуры. Но Роспотребнадзор прорабатывает и другие мероприятия в рамках борьбы с вирусом. По словам представителей отрасли, если для водителей введут карантин, это отразится на поставках в регион.

"Если водителей будут определять на карантин, то машины встанут", - встревожены перевозчики

"Мы пока готовы на любые требования в части защиты и контроля за водителями, чтобы ни в коем случае не останавливать транспорт. Если водителей будут определять на карантин, то машины встанут. Очень надеемся, что будут предприняты меры, которые позволят двигаться дальше без ограничений, как это сделали Польша, Литва, Латвия", - сообщил DW глава комитета по транспорту и таможенной политике Калининградской торгово-промышленной палаты, вице-президент компании "ДСВ Транспорт" Леонид Степанюк.

Турбизнес Калининграда терпит убытки из-за коронавируса

С экономической точки зрения, закрытие границ и нарастающая паника, связанная с распространением коронавируса, сильнее всего затронули турбизнес региона. Наибольшие потери несут фирмы, которые занимаются продажей зарубежных туров.

"Я думаю, нынешнее положение очень сильно отразится на тех, кто реализует авиационные туры. Вроде бы правительство обещает поддержку. Сейчас конкретики какой-то нет, но планы разрабатываются", - отметил в разговоре с DW замдиректора турфирмы "Юнона" по зарубежному направлению Владимир Слепенок.

В сложном положении оказались и перевозчики, которые выполняли регулярные автобусные рейсы из Калининграда в Литву и Польшу. Из-за радикальных мер, предпринятых соседними республиками, компаниям пришлось экстренно отменять рейсы и возвращать пассажирам деньги за билеты. Возможные потери от закрытия границ представители туристической отрасли оценивать пока даже не берутся.

Без шоп-туров в Польшу и гданьского аэропорта

Раньше близость соседних государств позволяла калининградцам выезжать в страны ЕС на автотранспорте и экономить на продуктах. Так называемые шоп-туры в Польшу стали еще более востребованными после введения в 2014 году - в ответ на западные санкции - российских контрсанкций. Жители эксклава закупали в ближайших к границе населенных пунктах колбасы, сыры, бытовую химию и другие товары.

Жителям Калининграда рекомендуют возвращаться домой из-за границы через терминал F аэропорта Шереметьево (на фото)

"До недавнего скачка курсов валют камамбер стоил в Польше в пересчете от 40 до 70 рублей, в Калининграде его продают в магазинах по 350-400… Разница в ценах на бытовую химию составляла минимум 100 рублей в меньшую сторону, плюс к этому качество в Польше гораздо лучше", - рассказала DW жительница Калининграда Анастасия.

Из-за удаленности от "большой" России, недешевых авиабилетов и слаборазвитой сети международных авиаперевозок в местном аэропорту Храброво многие жители эксклава активно пользовались Гданьским аэропортом имени Леха Валенсы. Он находится примерно в полутора часах езды от границы. После "самоизоляции" Польши у калининградцев остались для зарубежных поездок (которые еще возможны в условиях введенных ограничений) только неудобные варианты: из Минска, Москвы или Санкт-Петербурга. До этих городов можно долететь самолетом либо добраться поездом - пассажирский транзит через Литву блокировать пока не стали.

Тем, кто не успел вернуться до закрытия границ, власти региона рекомендуют лететь самолетом через Москву. В столичном аэропорту Шереметьево у путешественников измерят температуру и возьмут экспресс-анализ, после чего они смогут отправиться в Калининград.

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