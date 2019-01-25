Закон об оскорблении власти: кого и почему нельзя обижать в интернете

Госдума приняла в первом чтении закон об оскорблении власти. За неуважение, высказанное в Сети "в неприличной форме", будет грозить штраф или арест. Реакция Сергея Елкина.
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