Закон об оскорблении власти: кого и почему нельзя обижать в интернете

Российская политика в карикатурах

Почему в России стали продавать яйца девятками

В России начали продавать яйца в упаковках по девять штук - и это на фоне сообщений о сильном подорожании яиц в 2018 году. Карикатурист Сергей Елкин раскрыл тайну десятого яйца.