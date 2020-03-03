Жизнь в Украине замирает перед угрозой коронавируса

Верховная рада 17 марта приняла закон по противодействию эпидемии и отменила пленарные заседания до завершения карантина в Украине 3 апреля. По всей стране останавливается метро и междугороднее сообщение. В маршрутных такси, троллейбусах, автобусах и трамваях разрешено провозить не более 10 человек в масках. Закрываются все развлекательные учреждения, кафе, рестораны, ярмарки, рынки и заведения общественного питания. Медики призывают людей к самоизоляции, а министерство охраны здоровья (МОЗ) уверяет, что украинским врачам хватит профессионализма для сдерживания эпидемии.

Противоэпидемический закон в Украине

344 депутата Верховной рады поддержали на внеочередном заседании во вторник, 17 марта, закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)". Документ временно упрощает процедуры закупок и освобождает от уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость на импортные лекарства, медицинские изделия и оборудование для сдерживания эпидемии COVID-19. Контроль за ценами на медикаменты, товары медицинского назначения и социально значимые товары возложен на правительство. На время карантина украинцев не будут выселять из жилья за долги по коммунальным услугам.

В торговых центрах в Киеве мало покупателей

Наемные работники теперь могут по закону требовать перевести их на работу на дому или взять отпуск. А руководители и предприниматели - приостановить работу своих заведений и предприятий при условии предварительного обязательного информирования населения. Для внутренне перемещенных лиц приостановлена обязанность подачи справок о постановке на учет на период карантина и на 30 суток после его прекращения. Медикам, которые непосредственно участвуют в ликвидации коронавируса, правительство будет доплачивать до 200 процентов от их зарплаты.

За нарушение норм закона "О защите населения от инфекционных болезней" в Украине отныне вводится штраф от 17 до 34 тысяч гривен (6-12 тысяч евро). За нарушение санитарных правил устанавливается штраф от 17 до 51 тысячи гривен (6-17 тысяч евро) или арест на срок до шести месяцев, ограничение свободы на срок до трех лет либо лишение свободы до трех лет. В случае "гибели людей или иных тяжких последствий" виновникам грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Опасность злоупотреблений после карантина

Сразу же после голосования за этот закон, прошедшего без обсуждения и в "турборежиме", депутаты начали высказывать замечания к его тексту. Депутат от партии "Голос" Ольга Стефанишина отметила, что, в отличие от остальных европейских государств, в Украине введена не только административная, но и уголовная ответственность за нарушение санитарных норм. Она потребовала, чтобы этот пункт закона был отменен сразу после прекращения карантина. "Недореформированная полиция может использовать его для посадок неугодных, а нереформированные суды не могут защитить людей", - сказала Стефанишина.

Верховная рада Украины (фото из архива)

Как пояснила представитель фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар, оппозиция проголосовала за этот закон при условии, что все фракции в дальнейшем предусмотрят меры по предупреждению злоупотреблений и ограничения прав и свобод граждан. "Это закон о доверии. Без доверия мы скатимся в пропасть", - так объяснила нынешний компромисс с властью Сюмар. В отличие от нее, депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Наталья Королевская выступила с требованием к правительству немедленно подать в парламент план антикризисных мер.

Эпидемия как испытание для системы здравоохранения

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине предварительно продлится до апреля, но может быть продлен "с учетом эпидемиологической ситуации в странах Европейского Союза, наших странах-соседях и на территории Украины". Министр здравоохранения Украины Илья Емец в видеообращении на YouTube заверил, что "у нас хватит сил и профессионализма наших медиков, чтобы успешно преодолеть коронавирус". Минздрав также заверил, что работает над обеспечением медиков всем необходимым для работы с инфицированными гражданами.

Однако врач одной из киевских клиник, куда направляют больных COVID-19, в интервью DW на условиях анонимности опроверг слова министра. По его словам, украинские медики массово скрывают статистику заболеваемости, ставят ложные диагнозы и переписывают истории болезней. "Если бы бывшая исполняющая обязанности министра Ульяна Супрун ввела запланированные ею тесты на профпригодность, у нас бы их не прошли 80-90 процентов врачей. Мы дошли до предела, когда пришло время испытания для нашей системы здравоохранения, и я уверен на 100 процентов: мы его не пройдем", - сказал врач.

Медики Украины готовы лечить пациентов

Бизнес в Украине терпит убытки

Владелица ресторанного бизнеса в Киеве Полина Леви сообщила о колоссальных убытках, которые она терпит из-за карантина. Несмотря на закрытие заведений, арендодатели, по ее словам, не намерены отменять плату за аренду. Другие платежи тоже будут взиматься с неработающих предприятий. "Я пересчитала все расходы на фонд оплаты труда, аренду, закупки, транспортные расходы в ресторанах, управлением которых я занимаюсь. Я смогла сократить их на 20 процентов. А падение кассы у меня 50 процентов. Скажите мне, где взять эти 30 процентов разницы?"- посетовала она.

Частично эти убытки могут быть компенсированы государством. Верховная рада 17 марта также приняла закон, которым частные предприниматели освобождаются от уплаты единого социального взноса с 1 марта по 30 апреля. Также отменены налоги на коммерческую недвижимость и землю - а до 31 мая бизнес освобождается от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства, за исключением нарушений по уплате НДС, акцизов и ренты. До 18 мая введен мораторий на документальные и фактические проверки бизнеса. Несмотря на это, украинская гривна упала в цене за последнюю неделю почти на 20 процентов.

По данным украинского МИДа, возвращения в Украину ждут 3644 гражданина страны, зарегистрировавшихся в посольствах по всему миру и попросивших вернуть их домой. Между тем, некоторые украинские авиакомпании подняли цены на авиабилеты в 10 раз. Православная церковь Украины призвала отменить на время карантина любые мероприятия в своих приходах. В аптеках страны ощущается острый дефицит медицинских масок и дезинфицирующих средств.

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