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Может ли женский футбол вызвать такой же ажиотаж, как и мужской?
Женский футбол становится по-настоящему культовым видом спорта, составляя все более серьезную конкуренцию "большому брату" - его величеству мужскому футболу.
50 лет назад, 31 октября 1970 года, Немецкий футбольный союз отменил свой запрет на создание женских команд, проведение тренировок и турниров на клубных площадках и стадионах.
Американки в Лионе обыграли женскую сборную Нидерландов со счетом 2:0. Оба гола были забиты во втором тайме.
Женское ли это дело: гонять мяч и забивать голы? Корреспондент DW побывал на тренировке в одном из клубов, в котором есть и женские команды.
Немецкие футболистки уступили в Ренне 1:2 сборной Швеции. Проиграв в четвертьфинале мирового первенства, сборная ФРГ также лишилась путевки на Олимпийские игры 2020 года.
Женская бундестим обыграла команду Нигерии 3:0 на ЧМ-2019 во Франции. Соперницы немецкой сборной определятся по итогам матча Швеция - Канада.
Женская бундестим в своем первом матче группового этапа ЧМ-2019 одержала победу над сборной Китая со счетом 1:0.
Португальский футболист Криштиану Роналду стал лучшим игроком Европы в сезоне 2016/2017. Он удостоен этой награды в третий раз. Лучшей среди женщин стала голландка Лике Мартенс.
В финале Евро-2017 среди женщин хозяйки турнира переиграли соперниц из Дании со счетом 4:2.
Евро-2017 в Нидерландах среди женщин посмотрело рекордное число зрителей на стадионах и по телевизору.
Женская сборная Германии по футболу не смогла выиграть у команды из Дании в четвертьфинале чемпионата Европы, и впервые с 1989 года не вышла в полуфинал.
Болельщики из РФ приехали в голландский Утрехт, чтобы поддержать российских футболисток на чемпионате Европы. Корреспондент DW узнала, кто они - фанаты женского футбола.
Немецкая сборная по женскому футболу с 1995 года 6 раз подряд побеждала на чемпионатах Европы. Корреспондент DW отправилась на игру Россия - Германия в голландском Утрехте и узнала, кто они - болельщики немецкого женского футбола.
25 июля в Нидерландах состоится матч между сборными РФ и Германии по женскому футболу. Насколько развит этот вид спорта в России и почему прогноз на исход игры неутешителен, выясняла DW.
Немки на знаменитом стадионе "Маракана" обыграли шведок со счетом 2:1. Сборная ФРГ завоевала свое первое олимпийское золото. Этот матч стал последним в карьере тренера команды Сильвии Найд.
Иранская прокуратура пообещала отпустить под залог актрису и блогера Пегах Ахангарани. В начале июля она собиралась вести блог о женском футболе для Deutsche Welle, однако власти помешали ей выехать в Германию.
Победа сборной Японии в финале женского чемпионата мира по футболу вызвала всеобщее ликование в Стране восходящего солнца. Японские блогеры надеются, что это событие обнадежит жителей регионов, пострадавших от цунами.
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