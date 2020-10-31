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Женский футбол

Может ли женский футбол вызвать такой же ажиотаж, как и мужской?

Женский футбол становится по-настоящему культовым видом спорта, составляя все более серьезную конкуренцию "большому брату" - его величеству мужскому футболу.

AACHEN, GERMANY - OCTOBER 05: Giulia Gwinn of Germany (C) celebrates after scoring during the UEFA Women's European Championship 2021 qualifier match between Germany and Ukraine at Tivoli Stadium on October 05, 2019 in Aachen, Germany. (Photo by Juergen Schwarz/Bongarts/Getty Images)

Как футбол перестал быть в Германии неженским делом 31.10.2020

50 лет назад, 31 октября 1970 года, Немецкий футбольный союз отменил свой запрет на создание женских команд, проведение тренировок и турниров на клубных площадках и стадионах.
LYON, FRANCE - JULY 07: Megan Rapinoe of the USA lifts the FIFA Women's World Cup Trophy following her team's victory in the 2019 FIFA Women's World Cup France Final match between The United States of America and The Netherlands at Stade de Lyon on July 07, 2019 in Lyon, France. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

Женская сборная США стала четырехкратным чемпионом мира по футболу 07.07.2019

Американки в Лионе обыграли женскую сборную Нидерландов со счетом 2:0. Оба гола были забиты во втором тайме.
Soccer Football - Women's World Cup - Quarter Final - Germany v Sweden - Roazhon Park, Rennes, France - June 29, 2019 Sweden's Sofia Jakobsson celebrates scoring their first goal REUTERS/Emmanuel Foudrot

Футбольные девчонки: это серьезно? 07.07.2019

Женское ли это дело: гонять мяч и забивать голы? Корреспондент DW побывал на тренировке в одном из клубов, в котором есть и женские команды.

29.06.2019, xkvx, Fussball Frauen WM Viertelfinale in Frankreich, Deutschland - Schweden emspor, v.l. Alexandra Popp (Deutsche Fussball Nationalmannschaft DFB) verletzt / Verletzung / muss behandelt werden Rennes *** 29 06 2019, xkvx, football womens World Cup quarter finals in France, Germany Sweden emspor, v l Alexandra Popp German national football team DFB injured injury must be treated Rennes

Женская сборная ФРГ по футболу не пробилась в полуфинал ЧМ-2019 29.06.2019

Немецкие футболистки уступили в Ренне 1:2 сборной Швеции. Проиграв в четвертьфинале мирового первенства, сборная ФРГ также лишилась путевки на Олимпийские игры 2020 года.
Soccer Football - Women's World Cup - Round of 16 - Germany v Nigeria - Stade des Alpes, Grenoble, France - June 22, 2019 Germany's Alexandra Popp celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Emmanuel Foudrot

Женская сборная Германии по футболу вышла в четвертьфинал ЧМ 22.06.2019

Женская бундестим обыграла команду Нигерии 3:0 на ЧМ-2019 во Франции. Соперницы немецкой сборной определятся по итогам матча Швеция - Канада.
Soccer Football - Women's World Cup - Group B - Germany v China - Roazhon Park, Rennes, France - June 8, 2019 Germany's Giulia Gwinn celebrates scoring their first goal with team mates REUTERS/Stephane Mahe

Сборная ФРГ выиграла первый матч ЧМ по футболу среди женщин 08.06.2019

Женская бундестим в своем первом матче группового этапа ЧМ-2019 одержала победу над сборной Китая со счетом 1:0.
Soccer Football - UEFA Player of the Year Awards - Monaco - August 24, 2017 Real Madrid's Cristiano Ronaldo kisses the trophy after winning the UEFA Men's Player of the Year award REUTERS/Eric Gaillard

Криштиану Роналду признан лучшим футболистом Европы 24.08.2017

Португальский футболист Криштиану Роналду стал лучшим игроком Европы в сезоне 2016/2017. Он удостоен этой награды в третий раз. Лучшей среди женщин стала голландка Лике Мартенс.
Soccer Football - Netherlands vs Denmark - Women's Euro 2017 Final - Enschede, Netherlands - August 6, 2017 Netherlands' Jackie Groenen celebrates victory REUTERS/Yves Herman

Сборная Нидерландов впервые выиграла женский чемпионат Европы по футболу 06.08.2017

В финале Евро-2017 среди женщин хозяйки турнира переиграли соперниц из Дании со счетом 4:2.

Netherlands' midfielder Danielle van de Donk celebrates after scoring a goal during the UEFA Womens Euro 2017 football tournament semi-final match between Netherlands and England at the FC Twente Stadium, in Enschede on August 3, 2017. / AFP PHOTO / JOHN THYS (Photo credit should read JOHN THYS/AFP/Getty Images)

УЕФА зафиксировала рекордный интерес к женскому чемпионату Европы по футболу 05.08.2017

Евро-2017 в Нидерландах среди женщин посмотрело рекордное число зрителей на стадионах и по телевизору.
30.07.2017 Fußball, Frauen: EM, Finalrunde, Viertelfinale, Deutschland - Dänemark am 30.07.2017 im Sparta Stadion in Rotterdam (Niederlande). Deutschlands Anja Mittag liegt enttäuscht am Boden. Das Spiel endete 1:2. Foto: Carmen Jaspersen/dpa | Verwendung weltweit

Сборная ФРГ проиграла Дании в четвертьфинале женского ЧЕ по футболу 30.07.2017

Женская сборная Германии по футболу не смогла выиграть у команды из Дании в четвертьфинале чемпионата Европы, и впервые с 1989 года не вышла в полуфинал.

Кто болеет за сборную РФ по женскому футболу на чемпионате Европы? (26.07.2017) 26.07.2017

Болельщики из РФ приехали в голландский Утрехт, чтобы поддержать российских футболисток на чемпионате Европы. Корреспондент DW узнала, кто они - фанаты женского футбола.

Женский футбол в Германии - в чем секрет его популярности 26.07.2017

Немецкая сборная по женскому футболу с 1995 года 6 раз подряд побеждала на чемпионатах Европы. Корреспондент DW отправилась на игру Россия - Германия в голландском Утрехте и узнала, кто они - болельщики немецкого женского футбола.

Russland Fußball Frauen Nationalmannschaft Training © #Tagsport

Женский футбол в России против патриархальных устоев 25.07.2017

25 июля в Нидерландах состоится матч между сборными РФ и Германии по женскому футболу. Насколько развит этот вид спорта в России и почему прогноз на исход игры неутешителен, выясняла DW.
Rio_Momente_19_08 19.08.2016 *** 2016 Rio Olympics - Soccer - Final - Women's Football Tournament Gold Medal Match - Maracana - Rio de Janeiro, Brazil - 19/08/2016. Melanie Behringer (GER) of Germany leaps on Dzsenifer Marozsan (GER) of Germany as they celebrate goal during the second half. REUTERS/Ueslei Marcelino FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. © Reuters/U. Marcelino

Женская сборная ФРГ по футболу выиграла свое первое золото Олимпиады 19.08.2016

Немки на знаменитом стадионе "Маракана" обыграли шведок со счетом 2:1. Сборная ФРГ завоевала свое первое олимпийское золото. Этот матч стал последним в карьере тренера команды Сильвии Найд.
The photo provided by German public radio Deutsche Welle on Monday, July 18, 2011 shows Iranian actress and blogger Pegah Ahagarani speaking during an event of Deutsche Welle on June 3, 2009 in Bonn, Germany. Deutsche Welle said that the dissident Iranian actress was arrested as she prepared to leave for Germany to write a blog for the station about the women's football World Cup. Deutsche Welle said Monday it has learned from people close to Pegah Ahangarani that the actress has been arrested and is being detained in Tehran's notorious Evin prison. (AP Photo/Deutsche Welle, Per Henriksen, HO)

Иранские власти пообещали освободить блогера Deutsche Welle 26.07.2011

Иранская прокуратура пообещала отпустить под залог актрису и блогера Пегах Ахангарани. В начале июля она собиралась вести блог о женском футболе для Deutsche Welle, однако власти помешали ей выехать в Германию.
Япония празднует победу своих футболисток на ЧМ-2011

Япония празднует победу своих футболисток на ЧМ-2011 18.07.2011

Победа сборной Японии в финале женского чемпионата мира по футболу вызвала всеобщее ликование в Стране восходящего солнца. Японские блогеры надеются, что это событие обнадежит жителей регионов, пострадавших от цунами.
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