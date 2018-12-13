 ЕС продлил экономические санкции против России | Новости из Германии о Европе | DW | 13.12.2018

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Европа

ЕС продлил экономические санкции против России

Страны Евросоюза с учетом "нулевого прогресса" в выполнении минских договоренностей единогласно продлили санкции за поддержку Россией сепаратистов в Донбассе.

Флаги стран ЕС

Европейский Союз продлил еще на шесть месяцев - до конца июля 2019 года - срок действия экономических санкций, введенных им против РФ. "Учитывая нулевой прогресс в реализации минских договоренностей, ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России", - заявил председатель Европейского совета Дональд Туск в Twitter.

Контекст

Одновременно страны ЕС потребовали от Москвы немедленно освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, . Санкции за керченский кризис введены не были.

Правительство ФРГ ранее выступило за продление санкций из-за недостаточных усилий Москвы в выполнении тех положений минских договоренностей, которые направлены на урегулирования конфликта на востоке Украины.

Срок действия санкций, введенных в 2014 году за поддержку Россией сепаратистов в Донбассе и затем неоднократно продленных, истекал 31 декабря 2018 года. Штрафные меры направлены против российских государственных банков, оборонной и нефтегазовой промышленности.

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    Автор: Ирина Филатова


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