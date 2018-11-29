ЕС и ВОЗ признали Россию лидером по темпу распространения ВИЧ в Европе

Россия является лидером по темпам распространения вируса иммунодефицита человека среди европейских стран. К такому выводу пришли авторы исследования, подготовленного входящим в структуру ЕС Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и опубликованного в среду, 28 ноября.

Согласно этим данным, за 2017 год в России были выявлены 71,1 нового случая ВИЧ на 100 тысяч человек. На втором месте - Украина, где зафиксированы 37 случаев заражения ВИЧ на 100 тысяч населения. За ними следуют Беларусь (26,1 новых случая на 100 тысяч человек) и Молдавия (20,6 случая на 100 тысяч).

Из 159 тысяч новых случаев - 104 тысячи в РФ

Наиболее низкие показатели - в Боснии и Герцеговине (0,3 случая на 100 тысяч), Словакии (1,3 случая) и Словении (1,9 случая), указывается в докладе.

В общей сложности за весь прошлый год в европейских странах зафиксированы 159 тысяч новых случаев инфицирования ВИЧ, из них 130 тысяч - в Восточной Европе, 104 тысячи - в России. В 59 процентах случаев заражения ВИЧ инфекция передавалась при гетеросексуальном половом контакте, в 37 процентах - во время инъекций наркотических средств, в 3 процентах - при гомосексуальных половых контактах.

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Инфографика: Темпы распространения ВИЧ в России и мире 2,5 миллиона новых случаев заражения за год В 2015 году число новых случаев заражения ВИЧ в мире составило почти 2,5 миллиона, говорится в ежегодном исследовании Global Burden of Disease (GBD), опубликованном в авторитетном британском медицинском журнале The Lancet. В России количество ВИЧ-инфицированных за год выросло на 57 тысяч. В стране самый высокий уровень заболеваемости ВИЧ в Европе, говорится в исследовании.

Инфографика: Темпы распространения ВИЧ в России и мире Расхождение в цифрах В мире живет более 38 млн человек с диагнозом ВИЧ, подсчитали исследователи. В России, согласно GBD, этот показатель сравним с уровнем ряда африканских стран и составляет 607 тысяч человек. Однако согласно официальной статистике число ВИЧ-инфицированных в стране гораздо больше. По данным Федерального центра СПИД, в январе 2016 года в России был официально зарегистрирован 1 млн ВИЧ-инфицированных.

Инфографика: Темпы распространения ВИЧ в России и мире Тысячекратный рост То есть с начала 1990-х годов количество ВИЧ-инфицированных в стране выросло более чем в тысячу раз. В 1994 году их число составляло 887 человек, а в конце 2014-го - уже почти 940 тысяч, свидетельствуют данные Федерального центра СПИД. Более половины россиян, 57 процентов, заражаются ВИЧ при употреблении наркотиков, еще около 40 процентов - при гетеросексуальных половых контактах. Автор: Ирина Филатова

